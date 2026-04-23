Giảm giá, khuyến mãi để thúc đẩy sức mua dịp nghỉ lễ

Các chương trình ưu đãi vẫn cần thiết để thúc đẩy sức mua, nhưng không còn là vũ khí vạn năng. Trong một thị trường ngày càng trưởng thành, giảm giá có thể thu hút sự chú ý, nhưng chỉ giá trị thực của sản phẩm mới giữ được khách hàng…
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP về thúc đẩy
phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu
phát triển mạnh thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng, qua đó tạo động lực
quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Một trong những điểm đáng chú ý là định hướng đưa sản phẩm
OCOP vào trung tâm thương mại, khu công nghiệp và khu dân cư, vốn là những
không gian vốn trước đây ít gắn với hàng hóa đặc sản địa phương. Nghị quyết số
88 đồng thời đặt các hoạt động này trong khuôn khổ các chương trình kích cầu
quy mô lớn như “Tháng hàng Việt”, hội chợ hàng Việt chất lượng cao hay tuần lễ
hàng Việt, OCOP tại nhiều không gian khác nhau.
Điều này cho thấy cách tiếp cận
không dừng ở việc “trưng bày”, mà hướng tới mục tiêu bán hàng thực chất, tạo
vòng quay tiêu dùng.
GIÁ CHỮNG, KHUYẾN MÃI TĂNG
Sau khi giá xăng dầu liên tục điều chỉnh giảm
trong thời gian gần đây, mặt bằng giá hàng hóa tại Hà Nội và TP.HCM có dấu hiệu
hạ nhiệt. Diễn biến này giúp chi phí đầu vào của tiểu thương và doanh nghiệp
bán lẻ “dễ thở” hơn, nhất là trong bối cảnh sức mua vẫn phục hồi chậm.
Để kích cầu tiêu dùng dịp nghỉ lễ sắp tới, các hệ thống siêu
thị đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi.
Chẳng hạn, tại hệ thống bán lẻ Satra, không khí chào mừng đại lễ được thể hiện
rõ nét với sắc đỏ cờ Tổ quốc phủ khắp các điểm bán. Chương trình “Đại lễ rực rỡ
- Sale nhiệt cực đã” diễn ra từ ngày 23/4 đến 10/5, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn,
góp phần kích thích sức mua.
Ông Trần Sỹ Quý, Phó Trưởng phòng Kinh doanh Trung tâm
thương mại Satra Võ Văn Kiệt, cho biết chương trình được triển khai đồng bộ tại
4 siêu thị Satra Mart và hơn 150 cửa hàng tiện lợi Satra Food. Hàng ngàn sản phẩm
được đưa vào diện khuyến mại với nhiều hình thức như “mua 3 tính tiền 2”, bán
giá sốc, miễn phí hóa đơn từ 99.000 đồng trở lên. Đồng thời, đơn vị cũng chuẩn
bị đầy đủ nguồn hàng và tăng cường các tiện ích như mua sắm trực tuyến, giao
hàng tận nơi để phục vụ khách hàng.
Trong khi đó, kéo dài từ 23/4 - 06/05, MM Mega Market Việt
Nam chính thức triển khai chương trình kích cầu quy mô lớn nhân Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Điểm nhấn chiến lược trong kỳ đại lễ năm nay là không
gian trưng bày “Lễ hội địa phương và đặc sản OCOP”, nhằm đưa tinh hoa làng nghề
truyền thống đến gần hơn với bàn ăn của mỗi gia đình Việt.
Tại mỗi trung tâm, không gian
trưng bày được thiết kế quy mô và bắt mắt, quy tụ hàng chục sản phẩm OCOP đạt
chuẩn từ 3 đến 5 sao với mức ưu đãi đặc biệt từ 10% đến gần 20%. Danh mục sản
phẩm trải dài từ các loại gia vị đặc sản (nước mắm truyền thống, mắm ruốc,
tiêu...), nông sản khô (nấm, bánh tráng) đến các dòng bánh kẹo và trà thượng hạng
từ những thương hiệu uy tín.
Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc
Điều hành MM Mega Market Việt Nam, chia sẻ: “Việc đẩy mạnh dòng hàng đặc
sản không chỉ đơn thuần là đa dạng hóa giỏ hàng của người tiêu dùng, mà còn hiện
thực hóa cam kết của MM Mega trở thành cầu nối chiến lược, đưa nông sản
OCOP vượt ra khỏi quy mô địa phương để nâng tầm giá trị thương hiệu tại kênh
bán lẻ hiện đại”.
Song song với việc tôn vinh nông
sản Việt, MM Mega Market còn triển khai chiến dịch khuyến mãi bùng nổ với mức giảm giá
lên đến 50%. Chương trình áp dụng sâu cho các nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm
khô, nước giải khát và đặc biệt là nhóm tươi sống. Các mặt hàng gia dụng như quạt
điện, đồ đi biển hay dụng cụ cắm trại cũng được ưu đãi lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong kỳ nghỉ dài.
Tương tự, từ 22/04 đến 05/05/2026, Lotte Mart triển khai
chương trình khuyến mãi “Mừng thống nhất, sale cực chất” với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Theo đó, nhiều sản phẩm được giảm giá tới 50% như thịt bò nhập khẩu,táo nhập khẩu
hạt nêm, nước tương, nước mắm, nước giặt… Lotte Mart cũng áp dụng chương trình
"Giá cực sốc" vào cuối tuần dành cho khách hàng thành viên: áp dụng với
hóa đơn từ 500.000 đồng được mua 1 sản phẩm giá sốc (giới hạn 2 sản phẩm/thành
viên/ngày).
GIẢM GIÁ KHÔNG CÒN LÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH
Trong nhiều năm, khuyến mãi được xem là công cụ hiệu quả nhất
để kích cầu tiêu dùng trong những ngành hàng như thực phẩm, đồ uống, chăm sóc
cá nhân, chăm sóc nhà cửa hay mỹ phẩm. Tuy nhiên, vai trò của yếu tố này đang dần
thay đổi khi người tiêu dùng trở nên thận trọng và chọn lọc hơn.
Quan sát thực tế trên các nền tảng thương mại điện tử lớn cho
thấy, ngay từ đầu tháng 4, các chương trình khuyến mại đã được triển khai liên
tục theo chu kỳ quen thuộc của thị trường. Mở đầu là các chiến dịch theo “ngày
đôi” như 4/4, sau
đó nối tiếp bằng các đợt “giữa tháng”, “sale lương về” và các chương trình ưu
đãi theo ngành hàng.
Sự dày đặc của khuyến mãi khiến giá giảm dần mất đi yếu tố bất
ngờ vốn là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy hành vi mua sắm. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ cũng thừa nhận phải tăng tần suất
khuyến mãi để duy trì doanh số, song hiệu quả không còn rõ rệt.
Doanh thu có thể
giữ được, nhưng lợi nhuận bị bào mòn bởi chi phí chiết khấu, quảng cáo và vận
hành. Sự thay đổi của thị trường trước hết đến từ chính người tiêu dùng. Các khảo
sát gần đây cho thấy, hành vi mua sắm đang dịch chuyển theo hướng thực dụng và
có tính toán hơn.
Theo báo cáo của NielsenIQ, người tiêu dùng Việt Nam ngày
càng ưu tiên “giá trị nhận được” thay vì chỉ nhìn vào mức giá giảm. Tương tự, khảo
sát của PwC Việt Nam cho thấy người tiêu dùng có xu hướng
so sánh giá trên nhiều kênh và cân nhắc kỹ trước khi mua. Trong bối cảnh các
chương trình khuyến mãi diễn ra thường xuyên, yếu tố giá không còn là tiêu chí
duy nhất, mà được đặt trong tương quan với chất lượng và trải nghiệm sản phẩm.
Trong bối cảnh đó, có thể thấy thị trường tiêu dùng đang bước
vào một giai đoạn chuyển dịch quan trọng. Khi giảm giá không còn là lợi thế cạnh
tranh bền vững, doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm những yếu tố khác để giữ chân
khách hàng. Chất lượng sản phẩm, trải nghiệm mua sắm, độ tin cậy của
thương hiệu và sự minh bạch về giá cả đang trở thành những yếu tố then chốt.
Theo báo cáo mới đây từ TikTok, 95% người tiêu dùng Việt Nam
cho biết nội dung chân thực ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng, và 76%
có xu hướng tìm kiếm, nhấp vào xem hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng sau khi tiếp
xúc với những nội dung này.
Ở quy mô toàn cầu, Nielsen cũng ghi nhận 92% người
tiêu dùng tin tưởng các chia sẻ từ người dùng hơn quảng cáo truyền thống. Những
con số này cho thấy niềm tin đang dần trở thành yếu tố then chốt trong hành vi
tiêu dùng.
