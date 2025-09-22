Giảm liên tiếp 5 phiên liên tiếp, các công ty chứng khoán khuyến nghị gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/9/2025

Kết phiên ngày 22/9, VN-Index giảm 24,17 điểm, tương đương 1,46% xuống mốc 1.634,45 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 2,01 điểm, tương đương 0,73% xuống 274,23 điểm.

Trong ngắn hạn, VN-Index đang định hình vùng dao động tích lũy với biên độ từ quanh 1.600 đến 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Triển vọng thị trường trong trung hạn vẫn được duy trì đánh giá tích cực khi các rủi ro mang tính hệ thống chưa xuất hiện. Mặc dù vậy, sau 4 tháng tăng điểm liên tiếp trước đó, việc thị trường hình thành nhịp điều chỉnh tích lũy ngắn hạn là cần thiết để các nhóm cổ phiếu có thời gian thiết lập mặt bằng giá mới trước khi trở lại với xu hướng tăng trung hạn trong quý 4.

Trong ngắn hạn, VN-Index đang định hình vùng dao động tích lũy với biên độ từ quanh 1.600 đến 1.700 điểm. Do đó, việc xuất hiện các nhịp biến động tăng giảm của thị trường về quanh các vùng cận trên/dưới của vùng dao động này sẽ được xem là thời điểm thích hợp để thực hiện các hoạt động trading ở giai đoạn hiện tại.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và có thể linh hoạt thực hiện cơ cấu các vị thế ngắn hạn trong danh mục khi VN-Index tiếp cận các điểm chặn trên và chặn dưới trong kênh giá đi ngang”.

Thị trường cho thấy dòng tiền bắt đáy tại vùng giá thấp, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn nên giao dịch thận trọng trong những phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Ngay đầu phiên sáng, đà giảm đã chiếm vị thế chủ đạo. VN-Index giảm xuống ngưỡng 1.615 thì lực cầu bắt đáy xuất hiện và giúp chỉ số hồi phục phần nào trước khi kết phiên tại mốc 1.634,45 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin giảm mạnh nhất hơn 3%. Ở chiều ngược lại, ngành Truyền thông dẫn đầu đà tăng.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Thị trường cho thấy dòng tiền bắt đáy tại vùng giá thấp, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn nên giao dịch thận trọng trong những phiên tới. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của thị trường là vùng 1.600 – 1.610”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Các vị thế mua giá cao đang chịu áp lực bán dừng lỗ khi VN-Index đã kết thúc xu hướng tăng. VN-Index chịu áp lực kiểm tra lại hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN30 cũng kết thúc xu hướng tăng và bắt đầu chịu áp lực bán, giao dịch kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.850 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên gần nhất.

Ngắn hạn VN-Index đang trong nhịp điều chỉnh, tích lũy sau giai đoạn tăng giá kéo dài và vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022, tương ứng vùng giá 1.500 điểm - 1.540 điểm. Trong trường hợp tích cực, thị trường có thể phân hóa tốt dựa vào chất lượng nội tại và triển vọng tăng trưởng quí III và cuối năm 2025 ở vùng giá 1.600 điểm của VN-Index. Hoặc VN-Index sẽ cần phải kiểm tra lại vùng giá cao nhất của năm 2022 đã vượt lên. Chúng tôi đã khuyến nghị xem xét cơ cấu danh mục khi VN-Index hướng về vùng đỉnh cũ. Để xu hướng thị trường chung, VN-Index cải thiện, cần phải có động lực tăng trưởng mới. Điều này cần dựa trên các yếu tố định giá cơ bản và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và cần đánh giá thận trọng dựa trên dự tính kết quả kinh doanh quí 3/2025.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xu hướng chính của thị trường có thể dao động trong vùng 1.600 - 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 24 điểm, kết phiên ở mốc 1.634 điểm (-1,5%). Diễn biến giảm ghi nhận ở hầu hết các nhóm cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm Vingroup (VIC và VHM) và Ngân hàng (CTG, VCB và VPB).

Thị trường tiếp tục kiểm định vùng giá 1.610-1.620 (ngưỡng hỗ trợ MA10 tuần) trong phiên hôm nay và hồi phục từ đây. Chúng tôi cho rằng đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh của chỉ số khi lực cầu luôn sẵn sàng tham gia tại vùng giá này mỗi khi

điều chỉnh. TVS Research cho rằng xu hướng chính của thị trường có thể dao động trong vùng 1.600 - 1.700 trong khi chờ đón các thông tin mới về kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể mở mua mới trong các phiên kiểm định lại vùng 1.610 - 1.620, hướng đến mục tiêu tại 1.700 và nên giữ tỷ trọng cổ phiếu/tiền ở mức 60/40”.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy tình trạng phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ quay trở lại đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1,663 điểm). Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy tình trạng phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn, điểm tích cực là dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại ở vùng giá thấp.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải 30-50% danh mục”.

Khả năng cao chỉ số chung sẽ tiếp tục có sự rung lắc mạnh trong phiên giao dịch tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ cùng bóng nến dưới với thanh khoản thấp so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó xu hướng điều chỉnh giảm chưa có tín hiệu

đảo chiều rõ ràng. Bên cạnh đó, chỉ báo ADX duy trì dưới ngưỡng 25, cùng với đường +DI cắt đường -DI, cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh 1590-1600 điểm tương đương ngưỡng MA50 của thị trường.

Trên khung đồ thị giờ, VN-Index cho thấy những tín hiệu phục hồi ban đầu khi kết phiên bằng một cây nến Marubozu xanh và chỉ báo RSI đang hướng lên từ vùng quá bán. Tuy nhiên, chỉ báo MACD chưa xác nhận tạo đáy, cho thấy khả năng cao chỉ số chung sẽ tiếp tục có sự rung lắc mạnh trong phiên giao dịch tới.

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm mạnh 24 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần và đánh mất mốc điểm 1.640. Trước tình hình hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi chạm những ngưỡng cắt lỗ, và đồng thời tranh thủ tìm kiếm những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ để chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại. Một số nhóm ngành đáng chú ý trong phiên hôm nay bao gồm: bất động sản và đầu tư công”.

VN-Index có thể tìm điểm cân bằng thấp hơn sẽ gặp trở ngại bởi áp lực bán quanh kháng cự trong ngày (1.645-1.650 điểm)

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chỉ số VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối ngày sau khi tiếp cận vùng 1.600 điểm sẽ góp phần gia tăng khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong ngày mai. Tuy nhiên, với quán tính điều chỉnh được thiết lập từ năm phiên giảm trước đó, chỉ số sẽ gặp trở ngại bởi áp lực bán quanh kháng cự trong ngày (1.645-1.650 điểm). Tín hiệu tạo đáy sẽ tin cậy hơn nếu chỉ số đóng cửa vượt kháng cự kèm hoạt động mua gia tăng, đối trọng hoàn toàn lực bán ở phiên 22/09”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.634,45 điểm, giảm 24,17 điểm (-1,46%). KLGD khớp lệnh 1,1 tỷ đơn vị.

VN-Index nối dài nhịp điều chỉnh với biên độ giảm mở rộng, qua đó kéo chỉ số lùi về dưới vùng 1.650 điểm. Diễn biến trên cho thấy áp lực cung đang gia tăng và áp đảo ngắn hạn.

Vùng 1.600 – 1.610 là vùng hỗ trợ quan trọng cần giữ vững để bảo toàn xu hướng tích lũy hiện tại. Nếu khu vực này tiếp tục vi phạm, trạng thái ngắn hạn sẽ đối diện rủi ro suy yếu và chỉ số có thể tìm điểm cân bằng thấp hơn.”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.