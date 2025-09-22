Thị trường đang biến động trong biên độ hẹp sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 22-26/9/2025.

Trong tuần, VN-Index giảm 8,64 điểm, tương đương 0,52% xuống 1.658,62 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 0,27 điểm, tương đương 0,1% xuống 276,24 điểm.

VN-Index có thể sẽ duy trì sự vận động đi ngang tích lũy bên dưới vùng đỉnh cũ 1.705-1.715

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VNIndex vẫn đang nhận được sự hỗ trợ từ vùng từ đường xu hướng tăng ngắn hạn tương ứng vùng hỗ trợ động 1.645-1.655 điểm. Với sự hỗ trợ này, chỉ số có thể sẽ duy trì sự vận động đi ngang tích lũy bên dưới vùng đỉnh cũ 1.705-1.715 điểm trước khi được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục vùng kháng cự mạnh hơn nằm tại 1745-1775 điểm trong thời gian tới.

Nhà đầu tư vẫn nên tận dụng các nhịp tăng điểm của thị trường để thực hiện bán giảm dần tỷ lệ margin cho các vị thế ngắn hạn hoặc tái cơ cấu sang các cổ phiếu tiềm năng trong quý 4.

Các hoạt động mua trading T+ vẫn chỉ nên thực hiện khi thị trường lui về kiểm định vùng hỗ trợ trên. Tập trung ở các cổ phiếu có sẵn và một số ngành liên quan đến đầu tư công, nâng hạng, tiêu dùng bán lẻ…”.

Tâm lý thị trường thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục xu hướng vừa giằng co vừa lùi dần. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1.658,62 điểm, giảm hơn 6 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Du lịch và giải trí dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Dầu khí. Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản và Hàng & dịch vụ công nghiệp ghi nhận phiên giao dịch tích cực.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, HNX và mua ròng nhẹ trên sàn UPCOM, đặc biệt bán ròng gần 3 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Vùng hỗ trợ cần quan sát hiện tại là 1.600 – 1.610, nếu giảm xuống dưới vùng này, chỉ số sẽ hoàn thành mô hình 3 đỉnh".

Thị trường đang biến động trong biên độ hẹp sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. VN-Index có thể chịu áp lực kiểm tra lại hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN30 chịu áp lực bán ở vùng đỉnh giá tháng 8 và đầu tháng 9/2025 và cũng chuyển sang giai đoạn tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm. Thị trường đang biến động trong biên độ hẹp sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài.

Ngắn hạn VN-Index đang trở lại xu hướng tích lũy sau giai đoạn tăng giá kéo dài. Đây là nhịp điều chỉnh, tích lũy tất yếu sau khi VN-Index đã có giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài, vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022. Hiện tại thị trường giao dịch với thanh khoản ở mức thấp, có tính chất tích lũy tạo nền giá mới, chờ đánh giá thêm các yếu tố cơ bản sau khi kết thúc quí III/2025. Để xu hướng thị trường chung, VN-Index cải thiện, cần phải có động lực tăng trưởng mới, mới có thể kỳ vọng. Điều này cần dựa trên các yếu tố định giá cơ bản và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và cần đánh giá thận trọng dựa trên dự tính kết quả kinh doanh quí III/2025.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Trong thời gian tới, vùng 1.665-1.675 (+/-5) điểm sẽ là vùng kháng cự thu hút áp lực bán giá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Trong thời gian tới, vùng 1.665-1.675 (+/-5) điểm sẽ là vùng kháng cự thu hút áp lực bán giá cao và chỉ số VN-Index sẽ chịu quán tính giảm. Tuy nhiên, dựa trên mức thanh khoản thấp, biên độ điều chỉnh trong ngày được thu hẹp với mục tiêu là vùng giá 1.640 điểm và đồng thời gia cố khả năng xuất hiện hoạt động mua giá thấp trên các nhóm ngành có diễn biến kém khả quan trong tuần 15-19/09 như Ngân hàng và Chứng khoán”.

Kỳ vọng vùng 1.650 sẽ tiếp tục nâng đỡ chỉ số bảo toàn trạng thái cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

"VN-Index đóng cửa tại 1.658,62 điểm, giảm 6,56 điểm (-0,39%). KLGD khớp lệnh 865 triệu đơn vị.

VN-Index tiếp đà điều chỉnh và lùi nhẹ về dưới ngưỡng MA20. Dù vậy, chỉ số vẫn ghi nhận phản ứng tích cực tại vùng 1.650 – tín hiệu hỗ trợ quan trọng cần theo dõi.

Bối cảnh thanh khoản thấp đang nghiêng về kịch bản tích lũy tiếp diễn; và kỳ vọng vùng 1.650 sẽ tiếp tục nâng đỡ chỉ số bảo toàn trạng thái cân bằng".

VN-Index tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650-1.690 khi thanh khoản thị trường hiện vẫn ở mức thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index kết phiên giảm 6.6 điểm về mức 1.659 trong phiên cơ cấu của các quỹ ETF. Tuy nhiên lực cầu gia tăng vào cuối phiên, tập trung ở cổ phiếu VIC đã giúp VN-Index thu hẹp mức giảm.

Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650-1.690 khi thanh khoản thị trường hiện vẫn ở mức thấp và nhà đầu tư đang chờ đợi các thông tin mới liên quan đến nâng hạng thị trường chứng khoán. nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Chỉ số đang củng cố lại hỗ trợ quanh 1.650-1.660 với sự gia tăng của lực cầu nên kỳ vọng VN-Index sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Hammer và giảm nhẹ 7 điểm với diễn biến phân hóa diện rộng.

Ở khung đồ thị ngày, đường +DI hạ thấp trong khi đường -DI dâng cao, tuy nhiên chưa có sự đồng thuận với đường ADX cho thấy diễn biến giằng co còn tiếp diễn trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, chỉ báo RSI, MACD, và CMF đang hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu trong xu hướng cũng như dòng tiền, theo đó VN-Index nhiều khả năng sẽ chưa tạo xu hướng mới trong những phiên tới.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI hướng lên trở lại, tuy nhiên chỉ báo MACD và CMF chưa có tín hiệu hồi phục cho thấy nhịp giằng co, rung lắc còn hiện hữu trong các phiên tiếp theo. Mặc dù vậy, đường +DI và ADX đang hướng lên và đường -DI hạ thấp, đồng thời chỉ số chung đang củng cố lại hỗ trợ quanh 1.650-1.660 với sự gia tăng của lực cầu nên kỳ vọng VN-Index sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng.

VN-Index đang trong giai đoạn kiểm tra động lực và cân bằng lại cung-cầu với vận động đi ngang biên độ khoảng 30 điểm. Dòng tiền trở nên trầm lắng và thận trọng hơn khi nhà đầu tư có xu hướng nghiêng về quan sát cũng như chờ đợi thông tin bổ trợ từ thị trường. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường và tiếp tục nắm giữ những mã khả dụng trong danh mục với vận động ổn định trong vùng sideway và không xuất hiện áp lực bán mạnh. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể chọn lọc cổ phiếu vẫn còn đang trong quá trình dao động đi ngang và giữ được nền giá tích lũy để giải ngân thăm dò khi cổ phiếu chạm hỗ trợ, hoặc tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền trong những phiên gần đây nhưng chưa tăng quá xa khỏi nền giá tích lũy gần nhất cho mục tiêu lướt sóng T+”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.