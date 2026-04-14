Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Giao dịch cổ phiếu trái chiều của gia đình Phó Chủ tịch VIB

Hà Anh

14/04/2026, 07:34

Bà Đặng Thị Thu Hà - vợ ông Đặng Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VIB đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu. Con gái lại đăng ký bán hết số cổ phiếu đang nắm giữ.

Sơ đồ giá cổ phiếu VIB trên TradingView.

Bà Đặng Thị Thu Hà và bà Đặng Minh Trang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB-HOSE).

Theo đó, bà Đặng Thị Thu Hà - vợ ông Đặng Văn Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu VIB, từ ngày 14/4 đến ngày 18/5/2026 nhằm tái cấu trúc tài chính. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

Nếu thành công, bà Hà sẽ nâng sở hữu từ 106,84 triệu cổ phiếu VIB, chiếm 3,139% lên 112,84 triệu cổ phiếu, chiếm 3,315% vốn tại VIB. Hiện, ông Đặng Văn Sơn đang nắm giữ 12,7 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng 0,373% vốn tại VIB.

Trong khi đó, bà Đặng Minh Trang- con gái ông Sơn lại đăng ký bán ra toàn bộ 5,601 triệu cổ phiếu VIB, chiếm 0,165% đang nắm giữ, từ ngày 14/4 đến ngày 8/5 và cũng nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính.

Được biết, VIB đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 8/4 vừa qua. Theo đó, VCSC cho biết đã tham dự ĐHCĐ của VIB. Các nội dung chính của cuộc họp bao gồm thảo luận về kế hoạch kinh doanh năm 2026; môi trường kinh tế vĩ mô và lãi suất, và chiến lược dài hạn của VIB.

Kế hoạch cổ tức cho cả năm 2025 bao gồm cổ tức tiền mặt 9%, tương đương 900 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 5,2%), và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 9,5%. Ngoài ra, VIB sẽ phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên, tương đương khoảng 0,24% lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại.

Kế hoạch năm 2026: VIB dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 11,6 tỷ đồng (+27% so với cùng kỳ năm trước), cao hơn dự báo hiện tại của VCSC là 11,3 tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ năm trước); Dư nợ cho vay: 429,3 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước) với sự tăng trưởng nguồn vốn mạnh mẽ ở mức 416,0 tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ năm trước); Tỷ lệ nợ xấu <3,0% so với mức 2,2% trong quý 4/2025.

VIB đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng và có chọn lọc trong việc tìm kiếm cổ đông chiến lược mới. Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng ngân hàng vẫn tự tin vào các yếu tố nền tảng độc lập, được hỗ trợ bởi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel III vững chắc ở mức 12,2% (so với yêu cầu 8%) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lành mạnh khoảng 18–20%. Do đó, VIB không vội vàng trong việc tìm kiếm đối tác mới, và bất kỳ nhà đầu tư tiềm năng nào cũng phải mang lại cả sự cộng hưởng chiến lược mạnh mẽ lẫn nguồn lực tài chính dồi dào.

VCSC tin rằng kế hoạch lợi nhuận khả quan của VIB có thể được thúc đẩy bởi thu nhập mạnh mẽ từ mảng thẻ và bancassurance. Ban lãnh đạo tái khẳng định tham vọng trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường về mảng thẻ trong ba năm tới, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực năm 2025 với hơn 1,1 triệu thẻ đang lưu hành (+29% so với cùng kỳ năm trước), chi tiêu qua thẻ lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ USD (+19% so với cùng kỳ năm trước), và thu nhập phí từ thẻ cùng dịch vụ bán lẻ vượt 2,0 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước). Đà tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục với việc triển khai các sản phẩm mới như điều chỉnh hạn mức tín dụng thời gian thực dựa trên AI, cùng với dòng thẻ One Card dành cho khách hàng cao cấp. Song song đó, VIB đang mở rộng hệ sinh thái thông qua các giải pháp Family Banking, nâng cấp Privilege Banking và các giải pháp Business Banking chuyên biệt.

VIB có kế hoạch huy động khoảng 1 tỷ USD vốn ngoại trong năm 2026 với kỳ hạn 3–5 năm nhằm hỗ trợ tăng trưởng bảng cân đối kế toán bền vững và đa dạng hóa cơ sở huy động vốn. Việc huy động vốn sẽ được chia làm hai đợt, đợt đầu tiên dự kiến vào cuối tháng 04/2026 và đợt thứ hai vào nửa cuối năm 2026.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo lưu ý rằng mặc dù lãi suất huy động tại một số ngân hàng nhỏ đã tăng lên trên 9%, VIB không có ý định tham gia vào cuộc đua huy động tiền gửi gắt gao này. Thay vào đó, ngân hàng xem nguồn vốn ngoại là một giải pháp thay thế hiệu quả hơn, với chi phí huy động vốn ngoại hiện tại ở mức khoảng 8,5%, thấp hơn một chút so với chi phí huy động vốn trong nước tương đương.

Khởi động bình chọn "Doanh nghiệp niêm yết" trong bối cảnh thu hút dòng vốn ngoại từ thị trường mới nổi

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết minh bạch, các doanh nghiệp niêm yết có thể tận dụng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu trong bối cảnh nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026…

ACB thông qua kế hoạch lợi nhuận hơn 22.300 tỷ đồng trong năm 2026

Quý 1/2026, ACB ghi nhận lợi nhuận hợp nhất đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ. Ngân hàng cũng đã đã thông qua mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026 ở mức 22.338 tỷ đồng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

