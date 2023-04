Giới chức Mỹ sốt vó khi cổ phiếu First Republic Bank giảm 50% trong một ngày

Cổ phiếu First Republic Bank giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày 25/4, giữa lúc giới chức Mỹ và các nhà tài chính ở Phố Wall gấp rút lên kế hoạch để ổn định ngân hàng đang ngấp nghé bờ vực đổ vỡ này.

Giá cổ phiếu của First Republic - nhà băng có trụ ở ở bang California - giảm 49,4% trong phiên này. Nguyên nhân của cú sụt là trước đó một ngày, First Republic tiết lộ đã bị khách hàng rút 100 tỷ USD tiền gửi trong cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ xảy ra hồi tháng 3. Nếu tính từ đầu năm, cổ phiếu First Republic đến nay đã giảm hơn 93%.

Hôm thứ Hai, First Republic cho biết đang cân nhắc “các lựa chọn chiến lược”, nhưng nguồn thạo tin tiết lộ với tờ Financial Times rằng First Republic chưa đi đến một giải pháp khả thi nào, chẳng hạn bán lại toàn bộ hoặc một phần ngân hàng. Nguồn tin cũng cho biết First Republic đang giữ liên lạc với các cơ quan chức năng của Mỹ vốn đang rất cảnh giác sau vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank vào tháng trước.

Nguồn tin nói các lựa chọn khả dĩ nhất hiện nay là một vài trong số những ngân hàng lớn gần đây bơm 30 tỷ USD tiền gửi vào First Republic đứng ra giải cứu nhà băng này, hoặc Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC) giành quyền kiểm soát First Republic và bảo lãnh cho toàn bộ tiền gửi tại ngân hàng này, như đã làm với SVB.

Một nguồn tin nói First Republic sẽ hoan nghênh nếu Chính phủ “tập hợp các bên liên quan để đưa ra một giải pháp”. Cũng theo nguồn tin, giới chức Nhà Trắng, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Bộ Tài chính Mỹ đều liên lạc với First Republic trong thời gian gần đây vì chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày càng lo ngại rằng First Republic không còn nhiều thời gian để trấn an người gửi tiền và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, một nguồn tin nói rằng Chính phủ Mỹ không lo ngại về sự lây lan rủi ro từ First Republic. Dù giá cổ phiếu ngân hàng này giảm chóng mặt trong phiên ngày thứ Ba, chỉ số KBW Regional Bank Index đo giá cổ phiếu các ngân hàng khu vực giảm chưa đầy 4%. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã vững tin hơn so với ở thời điểm SVB sụp đổ và châm ngòi cho một cuộc bán tháo trên diện rộng.

Cổ phiếu PacWest, một ngân hàng ở California vốn đã căng thẳng sau vụ sập SVB, tăng 16,2% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi báo cáo lượng tiền gửi tăng thêm 1,8 tỷ USD kể từ hôm 20/3.

Giới đầu tư còn cảm thấy bất an về số phận của First Republic sau khi lãnh đạo ngân hàng này từ chối trả lời câu hỏi của các nhà phân tích trong cuộc điện đàm về kết quả kinh doanh quý 1/2023 vào hôm 24/4. Ngoài ra, First Republic cũng rút lại dự báo kết quả kinh doanh trong thời gian còn lại của năm.

Số phận của First Republic đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư và phân tích sau khi ba ngân hàng Mỹ gồm Silvergate Bank, SVB và Signature Bank lần lượt “sập tiệm” trong tháng 3. Nhiều người đã lo ngại First Republic sẽ là mắt xích tiếp theo bị đứt gãy trong cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, với sự can thiệp khẩn cấp của cơ quan chức năng Mỹ và sự hỗ trợ của 12 ngân hàng lớn, First Republic đã trụ vững được cho tới thời điểm này.

Quý 1 năm nay, lợi nhuận của First Republic giảm hơn 1/3, còn 229 triệu USD, nhỉnh hơn so với kỳ vọng của giới phân tích. Nếu tính cả quý 1, lượng tiền gửi tại First Republic giảm 72 tỷ USD, tương đương giảm 40%.

Theo nguồn thạo tin, trong mấy tuần qua, First Republic đã ra sức tìm đối tác mua lại một phần ngân hàng, nhưng lời chào mua không nhận được sự hưởng ứng do một số đối tác tiềm năng không muốn rủi ro quá nhiều.