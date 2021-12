Giới đầu tư đổ về Hội An tìm kiếm cơ hội từ bất động sản

Với sự sôi động của thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm cùng đà phục hồi nhanh chóng của du lịch, Hội An trở thành tâm điểm hút dòng tiền.

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN "TĂNG TỐC" CUỐI NĂM

Sau nhiều tháng “đóng băng” vì dịch bệnh, thị trường bất động sản quý 4/2021 trở nên sôi động với các chỉ số tăng mạnh về nguồn cung, lượt tìm kiếm, giá bán và giao dịch. Một phần do thời điểm này các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ mở bán và tung ra những chương trình kích cầu hấp dẫn để chốt doanh số cuối năm.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng dồn tiền từ các kênh vào bất động sản dịp cuối năm nhằm tìm kiếm cơ hội đón sóng trước bước nhảy tăng giá năm mới. Cụ thể, giới chuyên gia dự báo thị trường bất động sản như một chiếc lò xo bị nén sẽ phục hồi mạnh và tiếp tục tăng trưởng về giá trong năm 2022.

Thực tế, kể cả trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid thì thị trường vẫn ghi nhận mức giá đi ngang hoặc thậm chí tăng trưởng đều. Một trong những yếu tố lớn nhất đẩy giá bất động sản tăng cao là sự lệch pha giữa cung và cầu.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đến thời điểm hiện tại, nguồn cung mới ra thị trường chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Trong khi đó, kết quả khảo sát nhanh 1.000 người mua nhà của trang tin Batdongsan.com.vn cho thấy 92% phản hồi sẽ tiếp tục đầu tư bất động sản trong năm sau.

Tại hội thảo về giải pháp phục hồi thị trường bất động sản mới đây, ông Nguyễn Văn Đính, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định: "Sang năm 2022, xu hướng giá bất động sản có thể tiếp tục tăng ở mức cao vì nguồn cung yếu do thủ tục đầu tư vẫn chưa được tháo gỡ triệt để và lực cầu đang được duy trì, thậm chí có thể mạnh hơn".

HỘI AN "BỪNG SÁNG" TRONG KHOẢNG KHẮC CHUYỂN GIAO NĂM MỚI

Trong bối cảnh thị trường sôi động, Hội An trở thành cái tên được nhiều nhà đầu tư săn đón nhờ tiềm năng du lịch lớn trong khi số lượng dự án tại đây không có nhiều. Thời điểm này, Hội An là một trong những thành phố phục hồi du lịch nhanh chóng hậu Covid-19 và triển khai nhiều hoạt động thu hút du khách trước thềm năm mới.

Mở cửa trở lại từ tháng 11, Hội An nhộn nhịp đón hàng nghìn khách quốc tế và khách nội địa đi theo đoàn. Để “lên dây cót” cho đà phát triển mạnh mẽ của thành phố trong năm tới, chính quyền Hội An đã chuẩn bị chuỗi sự kiện điểm nhấn lần đầu tiên ra mắt công chúng là “Hội đèn lồng Hội An” và “Hội An chào năm mới 2022”.

Theo đó, song song với “Hội đèn lồng Hội An 2022” kéo dài từ 24/12/2021 đến ngày 15/2/2022 là chương trình nghệ thuật dân gian “Đêm Hoài Giang”, chương trình “Thắp sáng ký ức Hội An”, “Hội đón Giáng sinh và năm mới 2022”, triển lãm ảnh “Về miền di sản” và chợ phiên…

Shophouse Hoian d’Or hưởng lợi trực tiếp khi du lịch Hội An bước vào vận hội mới.

Đặc biệt, đêm cuối năm 31/12 sẽ diễn ra dạ hội “Hội An chào năm mới 2022” nhằm kết nối người dân và du khách. Sáng đầu năm, thành phố tổ chức đón đoàn khách đầu tiên “xông đất” tham quan đô thị cổ Hội An năm 2022, hứa hẹn là một khởi đầu may mắn và thuận lợi.

HOIAN d'Or "CẤT CÁNH" CÙNG DU LỊCH HỘI AN

Với niềm tin Hội An sẽ trở lại và chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới, giới đầu tư kéo về đây săn lùng cơ hội đón sóng. Đặc tính của Hội An là một thương cảng sầm uất có những con phố buôn bán tấp nập cùng lượng khách du lịch nhiều, do đó shophouse Maison de Ville thuộc dự án Hoian d’Or được đánh giá là sự lựa chọn tối ưu nhất.

Tọa lạc tại vị trí hiếm có cách phố cổ chưa tới 1 km, nhà phố thương mại Maison de Ville sinh lời triệt để nhờ mô hình “2 in 1”: Vừa kinh doanh, buôn bán ở tầng 1 vừa cho thuê homestay ở tầng 2 và 3. Tự thân Hoian d’Or cũng là điểm đến hút khách với những hoạt động giải trí, lễ hội, sinh thái và nghỉ dưỡng suốt 4 mùa trong năm, đem lại nguồn khách ổn định cho các tuyến phố kinh doanh tại Maison de Ville.

Shophouse Maison de Ville “cháy” hàng với hệ giá trị vàng và tiến độ thi công đảm bảo.

Sớm nhìn ra được tiềm năng của sản phẩm này, nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng xuống tiền sở hữu ngay các lô shophouse đầu tiên tại Hoian d’Or. Cụ thể, lễ công bố giai đoạn 1 shophouse Maison de Ville diễn ra vào ngày 19/12 vừa qua đã ghi nhận kết quả ấn tượng khi “cháy” giỏ hàng ngay trong sự kiện.

