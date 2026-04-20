Giữa xung đột Trung Đông, chứng khoán thế giới đua nhau lập đỉnh, vì sao Việt Nam tụt lại phía sau?

Tâm lý nhà đầu tư trong nước dường như vẫn còn “bận tâm” đến biến động tại Trung Đông. Dù đã có chuỗi hồi phục 4 tuần liên tiếp, chỉ số VN-Index và VN30 vẫn thấp hơn so với thời điểm diễn ra xung đột lần lượt -3,4% và -3,6%.

Chỉ số VN-Index phục hồi tuần thứ 4 liên tiếp, lấy lại +264 điểm trong nhịp giảm hơn -330 điểm từ mức đỉnh kể từ đầu năm. Chốt tuần giao dịch vừa qua, VN-Index dừng ở 1.817,17 điểm, tăng +67 điểm (+3,84%) nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu Vingroup (+73 điểm), trong đó: VIC (+59,3 điểm), VHM (+12,7 điểm),…

Một số thị trường chứng khoán lớn trên thế giới vừa hoàn thành chu kỳ “khứ hồi” kể từ khi xung đột Trung Đông diễn ra, thậm chí còn lập đỉnh lịch sử, nhưng rủi ro đối với tăng trưởng, lạm phát và thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Washington và Tehran đã đưa chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục trong tuần vừa qua. Ngay cả các thị trường châu Á, vốn bị đánh giá dễ bị tổn thương nhất do điểm nghẽn tại eo biển Hormuz như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, cũng đã xóa sạch mức giảm, thậm chí cao hơn so với thời điểm cuộc xung đột diễn ra.

Đối với thị trường trong nước, tâm lý nhà đầu tư dường như vẫn còn “bận tâm” đến biến động tại Trung Đông. Dù đã có chuỗi hồi phục 4 tuần liên tiếp, chỉ số VN-Index và VN30 vẫn thấp hơn so với thời điểm diễn ra xung đột lần lượt -3,4% và -3,6%.

Ngoài phiên 08/04/2026, khi FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ rà soát (review), thị trường tăng mạnh cả về điểm số và thanh khoản, thì nhịp tăng hơn +100 điểm sau đó (từ 1.740 điểm lên gần 1.850 điểm) dường như chưa có sự tham gia rõ rệt của dòng tiền lớn.

Theo nhận định của Chứng khoán MBS, mặc dù thị trường trong nước vẫn “thuận theo dòng chảy” của chứng khoán thế giới, một số lực cản khiến dòng tiền lớn chưa nhập cuộc, bao gồm: áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn mạnh, với 4 tuần tăng liên tiếp của thị trường cũng là 4 tuần bán ròng liên tiếp của khối ngoại (-11.000 tỷ đồng); độ rộng thị trường cho thấy danh mục của nhà đầu tư bị “bỏ lại phía sau” so với mức tăng của chỉ số—dù VN-Index vượt 1.800 điểm và tiệm cận 1.850 điểm, chỉ có 1/3 số cổ phiếu có giá cao hơn đường trung bình 200 ngày;

Biên lợi nhuận chỉ tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu riêng lẻ, khiến thanh khoản toàn thị trường trong chuỗi tăng 4 tuần chỉ đạt 26.800 tỷ đồng, thấp hơn mức bình quân 3 tuần giảm trước đó (37.500 tỷ đồng) và cũng thấp hơn tuần giảm cuối cùng trước khi tạo đáy cuối tháng 3 (28.600 tỷ đồng).

Về dòng tiền và nhóm ngành, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường vẫn ở mức thấp từ đầu năm và dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm Vingroup, với mức tập trung vốn cao nhất kể từ cuối năm ngoái và các cổ phiếu VIC, VHM đang ở vùng đỉnh cũ, khả năng rung lắc trong tuần tới là khá cao.

Kịch bản tích cực là các cổ phiếu trụ này điều chỉnh hoặc tích lũy, tạo điều kiện để dòng tiền luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu lớn khác như: bán lẻ, thực phẩm, hàng không, bất động sản khu công nghiệp, Viettel, xây dựng và vật liệu xây dựng,…

Tuần vừa qua, mức tăng chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (Bluechips) và VN30, nên trong trường hợp thị trường rung lắc hoặc điều chỉnh, dòng tiền có thể dịch chuyển sang nhóm Midcap, đặc biệt là cổ phiếu vốn hóa trung bình.

Về kỹ thuật, sau 4 tuần tăng liên tiếp, VN-Index đã tiến vào vùng 1.850 điểm, tương ứng mức hồi Fibonacci 78,6% của nhịp giảm nửa đầu tháng 3. Việc thanh khoản không cải thiện và độ rộng thị trường yếu cho thấy mức tăng của cổ phiếu chưa đồng thuận với chỉ số, có thể hạn chế triển vọng phục hồi.

Phía trước là vùng đỉnh cũ 1.860 – 1.900 điểm, đòi hỏi sự đồng thuận của nhóm Bluechips đi kèm thanh khoản cao. Do đó, một nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh nhẹ trong tuần tới có thể xảy ra để tạo điều kiện cho dòng tiền luân chuyển, hỗ trợ quá trình vượt đỉnh.

Trong kịch bản điều chỉnh, vùng hỗ trợ nằm tại 1.770 – 1.780 điểm; thanh khoản thấp hoặc giảm trong trường hợp này được xem là tín hiệu tích cực để giải ngân hoặc cơ cấu danh mục.

Nhà đầu tư nên ưu tiên mua hoặc cơ cấu danh mục trong các nhịp điều chỉnh về vùng 1.770 – 1.780 điểm, tránh mua đuổi trong các phiên tăng mạnh (đặc biệt khi VN-Index vượt 1.840 điểm). Tập trung vào nhóm Midcap hoặc các nhóm đang thu hút dòng tiền như: Vingroup, bán lẻ, thực phẩm, hàng không, bất động sản khu công nghiệp, Viettel, xây dựng và vật liệu xây dựng,…

Chứng khoán Mirae Asset cho rằng thị trường đang tiến gần vùng đỉnh cũ, tuy nhiên thanh khoản vẫn thấp và chưa có cải thiện rõ rệt. Trong ngắn hạn, thị trường được kỳ vọng sẽ kiểm định lại vùng kháng cự quan trọng 1.880 – 1.910 điểm, với biến động có thể gia tăng và xu hướng giao dịch trầm lắng hơn khi kỳ nghỉ lễ dài sắp đến. Tâm lý thị trường cũng chịu ảnh hưởng bởi các thông tin liên quan đến xung đột Trung Đông.

Trong bối cảnh mùa Đại hội đồng cổ đông và công bố kết quả kinh doanh quý 1 đang diễn ra, dòng tiền có xu hướng chọn lọc, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt, định giá hấp dẫn và triển vọng lợi nhuận tích cực. Ngưỡng hỗ trợ ở vùng 1.680 – 1.710; Ngưỡng kháng cự: 1.880 – 1.910.

Về định giá, hệ số giá trên lợi nhuận (Price-to-Earnings – P/E) ở mức 16,8 lần (16,8x), tiến gần trung bình 10 năm. Với triển vọng tăng trưởng năm 2026 khả quan, cùng kỳ vọng được tái định giá sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) bởi FTSE Russell, mức định giá hiện tại vẫn hấp dẫn trong dài hạn.