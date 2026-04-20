Trang chủ Chứng khoán

Giữa xung đột Trung Đông, chứng khoán thế giới đua nhau lập đỉnh, vì sao Việt Nam tụt lại phía sau?

Thu Minh

20/04/2026, 13:41

Tâm lý nhà đầu tư trong nước dường như vẫn còn “bận tâm” đến biến động tại Trung Đông. Dù đã có chuỗi hồi phục 4 tuần liên tiếp, chỉ số VN-Index và VN30 vẫn thấp hơn so với thời điểm diễn ra xung đột lần lượt -3,4% và -3,6%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chỉ số VN-Index phục hồi tuần thứ 4 liên tiếp, lấy lại +264 điểm trong nhịp giảm hơn -330 điểm từ mức đỉnh kể từ đầu năm. Chốt tuần giao dịch vừa qua, VN-Index dừng ở 1.817,17 điểm, tăng +67 điểm (+3,84%) nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu Vingroup (+73 điểm), trong đó: VIC (+59,3 điểm), VHM (+12,7 điểm),…

Một số thị trường chứng khoán lớn trên thế giới vừa hoàn thành chu kỳ “khứ hồi” kể từ khi xung đột Trung Đông diễn ra, thậm chí còn lập đỉnh lịch sử, nhưng rủi ro đối với tăng trưởng, lạm phát và thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Washington và Tehran đã đưa chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục trong tuần vừa qua. Ngay cả các thị trường châu Á, vốn bị đánh giá dễ bị tổn thương nhất do điểm nghẽn tại eo biển Hormuz như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, cũng đã xóa sạch mức giảm, thậm chí cao hơn so với thời điểm cuộc xung đột diễn ra. 

Đối với thị trường trong nước, tâm lý nhà đầu tư dường như vẫn còn “bận tâm” đến biến động tại Trung Đông. Dù đã có chuỗi hồi phục 4 tuần liên tiếp, chỉ số VN-Index và VN30 vẫn thấp hơn so với thời điểm diễn ra xung đột lần lượt -3,4% và -3,6%.

Ngoài phiên 08/04/2026, khi FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ rà soát (review), thị trường tăng mạnh cả về điểm số và thanh khoản, thì nhịp tăng hơn +100 điểm sau đó (từ 1.740 điểm lên gần 1.850 điểm) dường như chưa có sự tham gia rõ rệt của dòng tiền lớn.

Theo nhận định của Chứng khoán MBS, mặc dù thị trường trong nước vẫn “thuận theo dòng chảy” của chứng khoán thế giới, một số lực cản khiến dòng tiền lớn chưa nhập cuộc, bao gồm: áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn mạnh, với 4 tuần tăng liên tiếp của thị trường cũng là 4 tuần bán ròng liên tiếp của khối ngoại (-11.000 tỷ đồng); độ rộng thị trường cho thấy danh mục của nhà đầu tư bị “bỏ lại phía sau” so với mức tăng của chỉ số—dù VN-Index vượt 1.800 điểm và tiệm cận 1.850 điểm, chỉ có 1/3 số cổ phiếu có giá cao hơn đường trung bình 200 ngày;

Biên lợi nhuận chỉ tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu riêng lẻ, khiến thanh khoản toàn thị trường trong chuỗi tăng 4 tuần chỉ đạt 26.800 tỷ đồng, thấp hơn mức bình quân 3 tuần giảm trước đó (37.500 tỷ đồng) và cũng thấp hơn tuần giảm cuối cùng trước khi tạo đáy cuối tháng 3 (28.600 tỷ đồng).

Về dòng tiền và nhóm ngành, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường vẫn ở mức thấp từ đầu năm và dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm Vingroup, với mức tập trung vốn cao nhất kể từ cuối năm ngoái và các cổ phiếu VIC, VHM đang ở vùng đỉnh cũ, khả năng rung lắc trong tuần tới là khá cao.

Kịch bản tích cực là các cổ phiếu trụ này điều chỉnh hoặc tích lũy, tạo điều kiện để dòng tiền luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu lớn khác như: bán lẻ, thực phẩm, hàng không, bất động sản khu công nghiệp, Viettel, xây dựng và vật liệu xây dựng,…

Tuần vừa qua, mức tăng chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (Bluechips) và VN30, nên trong trường hợp thị trường rung lắc hoặc điều chỉnh, dòng tiền có thể dịch chuyển sang nhóm Midcap, đặc biệt là cổ phiếu vốn hóa trung bình.

Về kỹ thuật, sau 4 tuần tăng liên tiếp, VN-Index đã tiến vào vùng 1.850 điểm, tương ứng mức hồi Fibonacci 78,6% của nhịp giảm nửa đầu tháng 3. Việc thanh khoản không cải thiện và độ rộng thị trường yếu cho thấy mức tăng của cổ phiếu chưa đồng thuận với chỉ số, có thể hạn chế triển vọng phục hồi.

Phía trước là vùng đỉnh cũ 1.860 – 1.900 điểm, đòi hỏi sự đồng thuận của nhóm Bluechips đi kèm thanh khoản cao. Do đó, một nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh nhẹ trong tuần tới có thể xảy ra để tạo điều kiện cho dòng tiền luân chuyển, hỗ trợ quá trình vượt đỉnh.

Trong kịch bản điều chỉnh, vùng hỗ trợ nằm tại 1.770 – 1.780 điểm; thanh khoản thấp hoặc giảm trong trường hợp này được xem là tín hiệu tích cực để giải ngân hoặc cơ cấu danh mục.

Nhà đầu tư nên ưu tiên mua hoặc cơ cấu danh mục trong các nhịp điều chỉnh về vùng 1.770 – 1.780 điểm, tránh mua đuổi trong các phiên tăng mạnh (đặc biệt khi VN-Index vượt 1.840 điểm). Tập trung vào nhóm Midcap hoặc các nhóm đang thu hút dòng tiền như: Vingroup, bán lẻ, thực phẩm, hàng không, bất động sản khu công nghiệp, Viettel, xây dựng và vật liệu xây dựng,…

Chứng khoán Mirae Asset cho rằng thị trường đang tiến gần vùng đỉnh cũ, tuy nhiên thanh khoản vẫn thấp và chưa có cải thiện rõ rệt. Trong ngắn hạn, thị trường được kỳ vọng sẽ kiểm định lại vùng kháng cự quan trọng 1.880 – 1.910 điểm, với biến động có thể gia tăng và xu hướng giao dịch trầm lắng hơn khi kỳ nghỉ lễ dài sắp đến. Tâm lý thị trường cũng chịu ảnh hưởng bởi các thông tin liên quan đến xung đột Trung Đông.

Trong bối cảnh mùa Đại hội đồng cổ đông và công bố kết quả kinh doanh quý 1 đang diễn ra, dòng tiền có xu hướng chọn lọc, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt, định giá hấp dẫn và triển vọng lợi nhuận tích cực. Ngưỡng hỗ trợ ở vùng 1.680 – 1.710; Ngưỡng kháng cự: 1.880 – 1.910.

Về định giá, hệ số giá trên lợi nhuận (Price-to-Earnings – P/E) ở mức 16,8 lần (16,8x), tiến gần trung bình 10 năm. Với triển vọng tăng trưởng năm 2026 khả quan, cùng kỳ vọng được tái định giá sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) bởi FTSE Russell, mức định giá hiện tại vẫn hấp dẫn trong dài hạn.

Áp lực chi phí mua điện đầu vào tăng từ quý 2/2026

18:40, 19/04/2026

Áp lực chi phí mua điện đầu vào tăng từ quý 2/2026

Sẽ phạt nghiêm cá nhân, tổ chức khuyến nghị mua bán cổ phiếu khi chưa được cấp phép

09:25, 19/04/2026

Sẽ phạt nghiêm cá nhân, tổ chức khuyến nghị mua bán cổ phiếu khi chưa được cấp phép

Khối ngoại bán ròng 4.500 tỷ tuần qua, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

11:45, 18/04/2026

Khối ngoại bán ròng 4.500 tỷ tuần qua, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

"Đề kháng" trước tin xấu, cổ phiếu vẫn phân hóa tích cực

“Đề kháng” trước tin xấu, cổ phiếu vẫn phân hóa tích cực

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Trung Đông và những xung đột mới xuất hiện cuối tuần qua khiến thị trường lo ngại phiên đầu tuần sẽ “đỏ lửa”. VN-Index quả thực sụt giảm trong nửa đầu phiên sáng, nhưng chưa lúc nào độ rộng thể hiện sự áp đảo từ phía đỏ.

Giá vàng sụt mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại

Giá vàng sụt mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại

Giá vàng sụt sâu dưới mốc chủ chốt 4.800 USD/oz khi vừa mở cửa tại thị trường châu Á sáng nay (20/4), do giá dầu lại tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran có những diễn biến căng thẳng mới...

Bị Mỹ bắt tàu hàng, Iran tuyên bố không tiếp tục đàm phán

Bị Mỹ bắt tàu hàng, Iran tuyên bố không tiếp tục đàm phán

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran nóng trở lại, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình lung lay...

Cơ hội cuối tại "Chứng trường huyền thoại 2026"

Cơ hội cuối tại “Chứng trường huyền thoại 2026”

Giải đấu “Chứng trường huyền thoại 2026” bước vào giai đoạn nước rút nhưng cơ hội vẫn rộng mở. Nhà đầu tư vẫn có thể tham gia, bứt tốc và chinh phục loạt giải thưởng giá trị.

Áp lực chi phí mua điện đầu vào tăng từ quý 2/2026

Áp lực chi phí mua điện đầu vào tăng từ quý 2/2026

Bắt đầu từ Quý 2/2026, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng giá điện thị trường toàn phần (FMP) sẽ dần tăng do không còn nguồn cung thủy điện dồi dào như trong Quý 2 và Quý 3/2025.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Giá bán vàng miếng SJC giảm so với cuối tuần trước

"Đề kháng" trước tin xấu, cổ phiếu vẫn phân hóa tích cực

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

Lễ hội "Hương vị Australia 2026" thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Australia

Hà Nội: Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường 70 và quốc lộ 21B trong quý 2/2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

