Gói chi tiêu khí hậu 8 tỷ Euro và ngã rẽ của danh tiếng “xanh” nước Đức
Trọng Hoàng
27/03/2026, 13:32
Chương trình chi tiêu khí hậu mới trị giá 8 tỷ Euro của Đức tập trung vào điện gió và phương tiện điện được kỳ vọng tạo cú hích cho chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp này chưa đủ mạnh để giúp nước này đạt mục tiêu phát thải đã đề ra...
Từ hạn hán, nắng nóng kỷ lục đến lũ
lụt và bão, những hệ lụy của biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên quen
thuộc. Trước thực tế đó, chính phủ Đức đã công bố một chương trình bảo vệ khí
hậu mới nhằm giảm thiểu các tác động cực đoan trong tương lai do phát thải khí
nhà kính gây ra.
Với tổng chi phí 8 tỷ Euro (khoảng 9,25
tỷ USD), chương trình bao gồm 67 biện pháp, có thể giúp giảm thêm 27,1 triệu
tấn CO2 vào năm 2030. Các giải pháp chính gồm đẩy nhanh phát triển điện gió,
thúc đẩy nhiên liệu sinh học, khuyến khích xe điện và giao thông công cộng,
cũng như tăng cường điện khí hóa trong công nghiệp.
Theo quy định pháp lý, Đức phải cắt
giảm ít nhất 65% lượng phát thải CO2 vào năm 2030 so với mức năm 1990. Tuy
nhiên, tiến độ hiện tại cho thấy nước này đang còn cách khá xa mục tiêu.
Bộ trưởng Môi trường Đức- Carsten
Schneider cho rằng chương trình mới sẽ tạo “cú hích” cho bảo vệ khí hậu,
đồng thời giúp giảm phụ thuộc vào nguồn dầu khí nhập khẩu đắt đỏ và thiếu ổn
định. Dù vậy, ông cũng thừa nhận cần thêm nhiều tiến triển trong thời gian tới.
GÓI
8 TỶ EURO: THAM VỌNG LỚN, RỦI RO LỠ HẸN MỤC TIÊU
Một trong những chỉ trích lớn nhất
là kế hoạch này được xây dựng dựa trên các số liệu đã lỗi thời.
Theo dữ liệu của năm trước, Đức cần
giảm thêm khoảng 25 triệu tấn CO2 để đạt mục tiêu khí hậu. Tuy nhiên, dự báo
mới do Bộ Môi trường và Cơ quan Môi trường Liên bang công bố cho thấy con số
thực tế có thể lên tới 30 triệu tấn trước cuối thập kỷ.
“Trên lý thuyết, chương trình này vừa đủ để đạt mục tiêu 2030 nhưng chỉ vì chính phủ đang làm việc với số
liệu cũ,” ông Christoph Bals, người đứng đầu tổ chức Germanwatch, nhận định.
Hội đồng Chuyên gia về Biến đổi Khí
hậu- cơ quan tư vấn khoa học độc lập cũng cho rằng các kế hoạch hiện tại
chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý. Cơ quan này kêu gọi các biện pháp đổi mới
dựa trên cơ chế khuyến khích, đồng thời chỉ ra sự thiếu thông tin về hiệu quả
chi phí và hỗ trợ cho các hộ thu nhập thấp.
PHỤ
THUỘC NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH: “GÓT CHÂN ACHILLES” CỦA ĐỨC
Dù một số lĩnh vực đã ghi nhận mức
giảm phát thải đáng kể trong những năm gần đây, Cơ quan Môi trường Liên bang
cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy yếu của nền kinh tế.
Trong khi đó, dù rừng tại Đức đang
hấp thụ nhiều CO2 hơn, lợi ích này lại bị bù đắp bởi mức phát thải gia tăng
trong các lĩnh vực giao thông và xây dựng.
Bà Katharina Dröge, lãnh đạo nhóm
nghị sĩ Đảng Xanh, mô tả chương trình khí hậu mới là “một sự lừa dối trắng
trợn”. Bà cũng chỉ trích việc chính phủ cho phép tiếp tục lắp đặt hệ thống sưởi
bằng dầu và khí, cho rằng điều này có thể khiến người dân rơi vào “bẫy chi
phí”.
Chính sách khí hậu của Đức và châu Âu cũng đang bị theo dõi
với sự hoài nghi từ cộng đồng quốc tế.
Theo bà Pooja Ramamurthi từ Trung
tâm Tiến bộ Kinh tế - Xã hội Ấn Độ, Đức vẫn được xem là một trong những quốc
gia tham vọng nhất trong chuyển đổi xanh, nhưng các vấn đề khí hậu và năng
lượng dường như đang mất dần ưu tiên.
Những yếu tố đáng chú ý bao gồm nguy
cơ Đức không đạt mục tiêu khí hậu, tiến trình loại bỏ than chậm hơn dự kiến,
việc cắt giảm trợ cấp xe điện, cũng như quyết định của Liên minh châu Âu không
cấm động cơ đốt trong từ năm 2035.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Ấn Độ
cũng bày tỏ lo ngại về các khoản thu CO2 đối với hàng hóa sử dụng nhiều năng
lượng như thép xuất khẩu vào EU.
Trong bối cảnh giá dầu khí tăng mạnh
do xung đột tại Iran, sự phụ thuộc của Đức và châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch
tiếp tục bộc lộ rõ. Các chuyên gia cảnh báo đây là rủi ro lớn đối với cả an
ninh năng lượng và mục tiêu khí hậu dài hạn.
Theo DW, gói biện pháp mới hiện đang
được Hội đồng Chuyên gia về Biến đổi Khí hậu đánh giá chi tiết. Nếu không đáp
ứng các yêu cầu pháp lý, chính phủ Đức có thể đối mặt với các vụ kiện trong
thời gian tới. Điều này cho thấy con đường đạt mục tiêu khí hậu của Đức vẫn còn
nhiều thách thức phía trước.
VUSTA khẳng định vị thế hạt nhân tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ
Trong bối cảnh sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đến mọi mặt đời sống xã hội, VUSTA sẽ đẩy mạnh hoạt động tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thành viên và giới trí thức khoa học và công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ để phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…
Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường
Theo quyết định từ nay đến hết ngày 31/12/2028, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường; Cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã…
Thiết lập, vận hành sàn carbon trong nước, hoàn thiện quy định trao đổi tín chỉ carbon với quốc tế
Cùng với việc thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế; quy định tỷ lệ kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lượng tín chỉ carbon tối thiểu được giữ lại để thực hiện mục tiêu trong NDC...
Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính giải quyết tổn thất, thiệt hại thiên tai
Việt Nam đang phải đối mặt với các thiên tai có cường độ và tần suất ngày càng tăng với mức tổn thất và thiệt hại ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, nguồn tài chính để giải quyết tổn thất và thiệt hại hiện chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước và Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn chỉ bù đắp được khoảng 30% thiệt hại.
Việt Nam có vườn quốc gia thứ 36, diện tích hơn 18,5 nghìn ha
Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát vừa chính thức được chuyển thành Vườn quốc gia nhằm bảo vệ tính nguyên vẹn của các hệ sinh thái rừng..
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
