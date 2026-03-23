Goldman Sachs: Giá dầu có thể “mắc kẹt” ở mức 3 con số đến cuối 2027

Trong một báo cáo công bố gần đây, Goldman Sachs cho rằng giá dầu thô ở mức 3 con số có thể duy trì cho tới hết năm 2027...

Đầu giờ sáng nay (23/3), giá dầu thế giới ổn định gần mức đóng cửa của tuần trước, trong bối cảnh nhiều cơ sở dầu khí của các nước Vùng Vịnh đã thiệt hại nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Iran và eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa.

Lúc hơn 8h theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm hơn 0,1% so với mức đóng cửa tuần trước, giao dịch ở mức hơn 112 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 0,3%, giao dịch ở mức hơn 98,5 USD/thùng.

“Một loạt cú sốc nguồn cung lớn liên tiếp xảy ra cho thấy khả năng cao giá dầu sẽ duy trì trên mức 100 USD/thùng trong thời gian lâu hơn trong những kịch bản có sự gián đoạn kéo dài và mất mát nguồn cung dai dẳng”, báo cáo của Goldman Sachs có đoạn viết.

Căng thẳng ở Trung Đông chưa có dấu hiệu xuống thang khi vào cuối tuần vừa rồi, Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra những cảnh báo mới.

Vào cuối ngày thứ Bảy theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump dọa sẽ tấn công vào các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ đồng hồ tiếp theo. Iran đáp lại “tối hậu thư” của ông chủ Nhà Trắng bằng cách cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công mạnh vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Vùng Vịnh.

Các nhà đầu tư toàn cầu lo ngại cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đang bước vào một giai đoạn leo thang nguy hiểm mới khi xung đột bước sang tuần thứ tư. Phản ánh mối lo ngại này, các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu Á sụt điểm mạnh ngay khi vừa mở cửa sáng nay, dẫn đầu là chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm gần 5% và Kospi của Hàn Quốc giảm hơn 6%.

Leo thang theo giá dầu, giá xăng bán lẻ bình quân toàn quốc ở Mỹ vào hôm thứ Sáu vừa rồi đã tăng lên mức 3,91 USD/gallon, mức cao nhất kể từ ngày 13/10/2022 - theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA).

Trấn an người dân Mỹ về giá xăng cao, ông Trump vào hôm thứ Sáu nói “chuyện này sẽ chấm dứt sớm thôi”. Ông cho biết thêm rằng trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran, ông đã nghĩ giá xăng có thể “sẽ cao hơn nhiều” so với thực tế hiện nay.

Báo cáo của Goldman Sachs cảnh báo với eo biển Hormuz tiếp tục trong tình trạng đóng cửa, giá dầu Brent có thể vượt mức kỷ lục mọi thời đại khoảng 147 USD/thùng thiết lập vào năm 2008.

Trong kịch bản xấu nhất, Goldman Sachs dự báo giá dầu sẽ ở mức khoảng 111 USD/thùng vào quý 4/2027 nếu nguồn cung dầu đi qua được eo biển Hormuz duy trì ở mức rất thấp trong thời gian trên 2 tháng và ngay cả sau khi eo biển này mở cửa trở lại, sản lượng dầu thô ở Vùng Vịnh duy trì ở mức thấp hơn 2 triệu thùng/ngày so với trong điều kiện bình thường.

Trong kịch bản khả quan hơn, Goldman Sachs nhận định dòng chảy dầu thô qua eo Hormuz sẽ hồi phục dần từ tháng 4, và giá dầu Brent đến cuối tháng 4/2026 sẽ giảm về ngưỡng 70 USD/thùng.

Thực tế hiện nay cho thấy các cơ sở dầu khí ở Vùng Vịnh bị tấn công đã hư hại nghiêm trọng, có thể mất nhiều thời gian để sửa chữa. Hãng dầu khí quốc doanh QatarEnergy của Qatar cho biết các cuộc tấn công tên lửa của Iran đã khiến năng lực xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này giảm đi 17% và có thể mất thời gian lên tới 5 năm để khắc phục.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo hãng tin CNBC, giới phân tích ước tính rằng xung đột đã khiến sản lượng dầu ở Vùng Vịnh giảm đi khoảng 7-10 triệu thùng mỗi ngày.

Trong động thái mới nhất liên quan tới vấn đề sản lượng, Iraq vào hôm 20/3 tuyên bố trường hợp bất khả kháng tại tất cả các mỏ dầu của nước này có nhà đầu tư nước ngoài. Trong một tuyên bố, Bộ Dầu lửa Iraq cho biết sản lượng dầu thô của công ty Barsa Oil Company giảm còn 900.000 thùng/ngày từ 3,3 triệu thùng/ngày.

Để giải tỏa bớt áp lực nguồn cung dầu, Chính phủ Mỹ đã tạm miễn trong 30 ngày lệnh trừng phạt đối với các lô dầu thô Iran đang ở trên tàu chở dầu trên biển. Các nhà giao dịch cho biết các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang lên kế hoạch mua dầu Iran và các nhà máy lọc dầu khác ở châu Á cũng xem xét kế hoạch tương tự.