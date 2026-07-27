“Vụ ly hôn thế kỷ” khiến tỷ phú Hàn Quốc mất hơn 640 triệu USD

Tòa án Cấp cao Seoul, một trong 5 tòa phúc thẩm của Hàn Quốc, tuần trước đã ra phán quyết ông Chey Tae-won, Chủ tịch tập đoàn SK Group, phải trả cho vợ cũ Roh Soh-yeong 944 tỷ won, tương đương 644 triệu USD, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài khoảng một thập kỷ...

Chủ tịch SK Group Chey Tae-won (trái) và vợ cũ, bà Roh Soh-yeong - Ảnh: Newsis.

Bà Roh là con gái của cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo. Phán quyết được đưa ra hơn 10 năm sau khi ông Chey công khai chuyện ngoại tình và có con riêng.

Khoản tiền trên cao gấp hơn 14 lần so với phán quyết sơ thẩm năm 2022, khi ông Chey chỉ bị yêu cầu trả 66,5 tỷ won để phân chia tài sản.

Tòa án cho biết mức phân chia mới đã tính đến sự tăng mạnh của cổ phiếu SK trong thời gian vụ án được xét xử. Kể từ khi ông Chey nộp đơn ly hôn vào năm 2017, giá trị thị trường của SK Hynix đã tăng khoảng 2.500%, chủ yếu nhờ làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

“Giá cổ phiếu SK đã tăng mạnh trong thời gian vụ án được xét xử. Không thể cho rằng những đóng góp của ông Chey trong việc điều hành tập đoàn hoàn toàn không có vai trò trong mức tăng này”, phán quyết nêu rõ.

Theo tòa, việc tính đến đà tăng của cổ phiếu SK là cần thiết để bảo đảm tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân được phân chia công bằng.

Đây là khoản phân chia tài sản ly hôn lớn nhất từ trước đến nay tại Hàn Quốc. Số tiền 944 tỷ won tương đương khoảng 12% khối tài sản ước tính 5,6 tỷ USD của ông Chey, theo Bloomberg Billionaires Index.

Theo tờ báo Financial Times, vụ án được truyền thông Hàn Quốc gọi là “vụ ly hôn thế kỷ” do địa vị nổi bật của hai bên. Ông Chey đứng đầu SK Group, tập đoàn gia đình lớn thứ hai Hàn Quốc, còn bà Roh là con gái của ông Roh Tae-woo, tổng thống đầu tiên của nước này được bầu trực tiếp trong thời kỳ dân chủ.

Vị thế của ông Chey trên trường quốc tế cũng tăng lên cùng sự phát triển của SK Hynix. Công ty này đang là nhà cung cấp chip nhớ băng thông cao (HBM) hàng đầu cho Nvidia. HBM là linh kiện quan trọng trong các bộ xử lý dùng cho các hệ thống AI.

Ông Chey thường xuyên xuất hiện cùng ông Jensen Huang, CEO Nvidia - công ty chip hàng đầu của Mỹ. Vào tháng trước, hai người dùng bữa tại một nhà hàng gà rán ở Seoul, cho thấy quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai công ty cũng như vai trò ngày càng quan trọng của SK Hynix trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu. Trong tháng này, ông Chey cũng rung chuông khai phiên nhân dịp SK Hynix niêm yết trên sàn Nasdaq.

Các nhà phân tích cho rằng phán quyết ly hôn khó làm suy yếu quyền kiểm soát của ông Chey đối với SK Group. Để thanh toán khoản tiền trên, ông có thể bán cổ phần tại những doanh nghiệp ngoài lĩnh vực cốt lõi, như nhà sản xuất tấm bán dẫn silicon SK Siltron, hoặc vay tiền với tài sản bảo đảm là cổ phiếu.

Khi xác định khoản phân chia tài sản, tòa án trao cho bà Roh số tiền tương đương một phần ba giá trị cổ phần mà ông Chey nắm giữ tại SK Inc, công ty đóng vai trò nắm giữ cổ phần và điều phối các doanh nghiệp thành viên của SK Group. Trước đó, bà Roh yêu cầu được chia gần một nửa giá trị số cổ phần này.

Do khoản thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền mặt, ông Chey không buộc phải chuyển giao cổ phần tại SK Inc cho vợ cũ.

“Phán quyết sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến quyền kiểm soát tập đoàn của ông Chey”, ông Park Ju-geun, người đứng đầu tổ chức nghiên cứu doanh nghiệp Leaders Index, nhận định với Financial Times.

Theo ông Park, sau một thập kỷ tranh cãi, khả năng ông Chey tiếp tục kháng cáo không cao. Tuy nhiên, các luật sư của tỷ phú này cho biết sẽ xem xét kỹ phán quyết trước khi đưa ra quyết định.

Cuộc hôn nhân kéo dài 34 năm của ông Chey và bà Roh bắt đầu đổ vỡ công khai vào năm 2015. Khi đó, ông Chey đăng một bức thư dài ba trang trên một tờ báo Hàn Quốc, thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân và có một người con riêng.

Hai năm sau, ông nộp đơn đề nghị hòa giải ly hôn. Tuy nhiên, hai bên không thống nhất được cách phân chia tài sản, khiến vụ việc kéo dài qua nhiều cấp xét xử.

Năm 2022, một tòa cấp dưới yêu cầu ông Chey trả cho bà Roh 66,5 tỷ won. Sau khi phán quyết bị kháng cáo, Tòa án Cấp cao Seoul năm 2024 nâng khoản phân chia tài sản lên 1.400 tỷ won, đồng thời yêu cầu ông Chey trả thêm 2 tỷ won tiền bồi thường.

Khi đó, tòa nhận định một khoản tiền 30 tỷ won từ phía gia đình bà Roh đã góp phần vào sự phát triển của SK Group và tính yếu tố này vào quá trình phân chia tài sản. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Hàn Quốc sau đó cho rằng khoản tiền trên không thể được xem là phần đóng góp của bà Roh vào tài sản chung của hai vợ chồng, nên yêu cầu xét xử lại vụ án. Tòa vẫn giữ nguyên khoản bồi thường 2 tỷ won.

Trong quá trình xét xử, ông Chey lập luận rằng phần lớn tài sản của mình được thừa kế nên không thuộc khối tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân.

Ông Chey là cháu trai của nhà sáng lập SK Group và giữ vai trò lãnh đạo tập đoàn từ năm 1998. Dưới sự điều hành của ông, SK đã mở rộng từ dệt may và dầu mỏ sang năng lượng tái tạo, con chip và pin xe điện.

SK Group hiện sở hữu hơn 150 công ty, trong đó có SK Hynix - nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới; SK Telecom - nhà mạng di động lớn nhất Hàn Quốc; và tập đoàn năng lượng SK Innovation.