Hàn Quốc công bố kế hoạch mở đường cho đồng won giao dịch tự do ở nước ngoài

Theo hãng tin Bloomberg, Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch chi tiết nhằm cho phép nhà đầu tư nước ngoài tự do giao dịch đồng won. Đây là bước đi mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc trong quá trình tự do hóa thị trường ngoại hối...

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Theo tuyên bố chung do Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) và các cơ quan quản lý công bố ngày 19/7, từ tháng 1/2027, nhà đầu tư nước ngoài có thể giao dịch đồng won không giới hạn thông qua các tổ chức tài chính ở nước ngoài đã đăng ký trước với Chính phủ Hàn Quốc. Theo đó, họ không còn phải mở tài khoản bằng đồng won tại Hàn Quốc như hiện nay.

TIẾN GẦN HƠN TỚI CHUẨN THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Khi chuyển đồng won cho nhau qua kênh mới, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không phải khai báo trước đối với phần lớn hoạt động đầu tư, cho vay và chuyển vốn, ngoại trừ giao dịch bất động sản tại Hàn Quốc. Từ tháng 9 năm nay, các ngân hàng xử lý giao dịch chỉ cần xác minh một số thông tin cơ bản về tài khoản chuyển và nhận tiền.

Giới chức Hàn Quốc đã công bố chủ trương tạo thuận lợi cho việc giao dịch đồng won giữa các nhà đầu tư nước ngoài từ đầu năm, nhưng đến nay mới đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể.

Các giao dịch sẽ được xử lý qua một mạng lưới thanh toán mới của BOK, hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Hệ thống này dự kiến được vận hành thử từ tháng 9, trước khi chính thức đi vào hoạt động vào năm 2027.

Để phục vụ hoạt động giao dịch đồng won 24/7, Hàn Quốc sẽ xem xét hỗ trợ các chi nhánh trong nước của ngân hàng nước ngoài duy trì hoạt động vào ban đêm.

Theo kế hoạch, ngưỡng phải khai báo đối với một số giao dịch, như cho người nước ngoài vay bằng đồng won, sẽ được nâng lên hơn gấp đôi. Nhờ đó, chỉ những giao dịch có giá trị vượt ngưỡng này mới phải báo cáo. Hàn Quốc cũng sẽ đơn giản hóa thủ tục xác minh tại các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối.

Những cải cách trên đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách ngoại hối của Hàn Quốc. Dù là nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và một cường quốc xuất khẩu, nước này từ lâu vẫn áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với đồng won.

Việc nới lỏng những hạn chế này sẽ giúp thị trường tài chính Hàn Quốc tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn của nhóm thị trường phát triển, đồng thời hỗ trợ Seoul thu hút vốn quốc tế và thúc đẩy việc sử dụng đồng won trên toàn cầu.

Kế hoạch mới tiếp nối việc Hàn Quốc kéo dài thời gian giao dịch đồng won lên 24 giờ mỗi ngày từ đầu tháng 7. Nhờ đó, lần đầu tiên các nhà đầu tư tại New York có thể giao dịch đồng tiền này ngay trong giờ làm việc tại địa phương.

Khi được triển khai đầy đủ, các cải cách sẽ giúp nhà đầu tư không cư trú không chỉ giao dịch đồng won suốt ngày đêm mà còn có thể trực tiếp chuyển và thanh toán bằng đồng tiền này với nhau bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy quyết tâm quốc tế hóa đồng won của Seoul.

Chương trình cải cách cũng được xem là bước thay đổi rõ rệt nhất so với chính sách ngoại hối được định hình sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Sau hai cuộc khủng hoảng này, Hàn Quốc ưu tiên kiểm soát dòng vốn và duy trì ổn định tài chính hơn là mở cửa thị trường.

MSCI từ lâu xem những hạn chế trên thị trường ngoại hối là một trong những rào cản chính khiến chứng khoán Hàn Quốc chưa được nâng hạng từ thị trường mới nổi lên thị trường phát triển.

Nếu đồng won được giao dịch và sử dụng thuận tiện hơn, các tài sản của Hàn Quốc cũng có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với các tổ chức quản lý dự trữ ngoại hối, quỹ hưu trí và nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Đây là những nhóm thường ưu tiên đầu tư vào các thị trường sử dụng đồng tiền ít bị hạn chế trong giao dịch, chuyển đổi và thanh toán.

“Mục tiêu là xây dựng một kênh riêng để người nước ngoài có thể dễ dàng gửi và nắm giữ đồng won, cũng như sử dụng đồng tiền này cho các hoạt động thanh toán, cấp vốn, đầu tư và chuyển tiền”, ông Kim Hee Jae, Giám đốc thuộc cơ quan tài chính quốc tế của Bộ Tài chính Hàn Quốc, cho biết tại một cuộc họp báo ngày 19/7.

Theo ông Kim, những giao dịch không được thực hiện qua kênh mới vẫn phải tuân thủ Đạo luật Giao dịch ngoại hối hiện hành, dù các quy định trong đạo luật này cũng đang được nới lỏng.

THÚC ĐẨY SỬ DỤNG ĐỒNG WON TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Trong lộ trình mới, Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra hàng loạt biện pháp nhằm thúc đẩy nhu cầu nắm giữ và sử dụng đồng won ở nước ngoài. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được phép cho nhau vay trái phiếu kho bạc và trái phiếu ổn định tiền tệ của Hàn Quốc thông qua các tổ chức lưu ký chứng khoán quốc tế như Euroclear và Clearstream.

Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng quyền tiếp cận thị trường mua lại liên ngân hàng (repo) cho các ngân hàng trung ương nước ngoài và tổ chức quốc tế. Trên thị trường này, một bên tạm bán chứng khoán, thường là trái phiếu, để vay tiền và cam kết mua lại sau một thời gian ngắn với mức giá đã thỏa thuận. Về bản chất, repo là hình thức vay vốn ngắn hạn có chứng khoán làm tài sản bảo đảm.

Để duy trì thanh khoản trên thị trường qua đêm, Hàn Quốc dự kiến xây dựng cơ chế hỗ trợ vốn hai tầng. Trước tiên, các ngân hàng kinh doanh ngoại hối sẽ cung cấp hạn mức thấu chi cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu cần thiết, BOK sẽ xem xét triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ.

Quỹ Bình ổn ngoại hối cũng có thể được sử dụng trong thời gian chờ hệ thống thanh toán của ngân hàng trung ương hoàn tất quá trình nâng cấp.

Các cải cách được đưa ra sau giai đoạn biến động mạnh của đồng won. Đây là đồng tiền mất giá nhiều nhất châu Á trong nửa đầu năm 2026 và vài tuần trước thậm chí còn giao dịch gần mức thấp nhất so với USD kể từ năm 2009.

Dù vậy, giới chức Hàn Quốc vẫn tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thị trường. Seoul cho rằng cán cân đối ngoại vững chắc hơn và thị trường tài chính ngày càng phát triển đã làm giảm những rủi ro từng là cơ sở để nước này duy trì các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt.

Ông Lee Hyoung Ryoul, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính quốc tế tại Bộ Tài chính Hàn Quốc, cho rằng nước này đã đạt mức độ phát triển đáng kể trong cả giao dịch vãng lai và giao dịch vốn.

“Thay vì tiếp tục lo ngại về những hệ lụy như nguy cơ xảy ra khủng hoảng tiền tệ, chúng tôi nhận thấy đã đến lúc chuyển trọng tâm chính sách sang tận dụng tối đa lợi ích của quá trình quốc tế hóa đồng won”, ông Lee nói.