GVR sắp chi 1.400 tỷ trả cổ tức năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GVR-HOSE).

Theo đó, ngày 17/11 tới đây, GVR sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3,5% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 350 đồng).

Như vậy, với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ phải chi tương ứng 1.400 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 16/11, thời gian thanh toán cổ tức của GVR dự kiến ngày 8/12/2023.

Như vậy, mức chi trả cổ tức năm 2022 này thấp hơn 2% so với với Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty đã thông qua.

Năm 2023 cổ đông GVR đã thông qua tổng doanh thu đạt 27.527 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4.264 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ, cổ tức 3%/vốn điều lệ (1.200 tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, GVR ghi nhận doanh thu đạt 6.199,5 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái (5.854 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 16,26% từ 4.266 tỷ lên 4.961 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp trong kỳ đã giảm 21,89% về còn 1.234,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh tới gần 66% từ 835 tỷ xuống còn 284,53 tỷ đồng, trong khi đó, các khoản chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản quản đều giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận thuần của GVR giảm tới gần 70% từ 1.129 tỷ xuống còn 522,51 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2023 của GVR đạt 493,6 tỷ đồng, giảm 50,33% so với cùng kỳ (993,8 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 giảm hơn 50% so với cùng kỳ là do tình hình kinh tế chung biên động theo chiều hướng khó khăn làm giá bán các loại mủ cao su giảm so với cùng kỳ trong khi đó giá cả nhiều mặt hàng đầu vào tăng mạnh so với cùng kỳ làm lợi nhuận gộp giảm. Bên cạnh đó, kết quả SXKD của các Công ty liên doanh liên kết trong quý 3 năm 2023 bị lỗ.

Lũy kế 9 tháng, GVR đạt xấp xỉ 14.503 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 11,22% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 993,86 tỷ đồng, giảm 43,97% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc 9 tháng, Công ty hoàn thành 52,69% mục tiêu doanh thu và mới chỉ hoàn thành 23,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Đóng cửa phiên 2/11, cổ phiếu GVR tăng 6,94% lên mức giá trần 18.500 đồng/CP và giảm 7,5% trong 1 tháng qua.