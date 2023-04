Hà Nội: 7 dự án đủ điều kiện được kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai

Qua danh sách mà Sở Xây dựng Hà Nội công bố, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố có 7 dự án đủ điều kiện được phép kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai theo Luật Kinh doanh bất động sản. Trong số 7 dự án, có 1 dự án là nhà ở xã hội. Các dự án này nằm rải rác ở quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Long Biên và huyện Thường Tín.

Cụ thể, quận Thanh Xuân có 2 dự án gồm: Tổ hợp công trình hỗn hợp Pandora ở Triều Khúc do Công ty TNHH Liên doanh ô tô Hòa Bình làm chủ đầu tư; Dự án khu nhà ở hỗn hợp 107 Nguyễn Tuân Vihacomplex ở phố Nguyễn Tuân, do liên danh Công ty cổ phần In và thương mại Thống Nhất và Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ làm chủ đầu tư.

Quận Nam Từ Liêm có 2 dự án gồm: Nhà ở xã hội tại ô đất HH-02A thuộc quỹ đất 20% của Dự án đầu tư xây dựng nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu, do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS làm chủ đầu tư; Tòa chung cư U38.1 thuộc lô đất F3-CH02 của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ-Đại Mỗ-Vinhomes Park, do Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản S-Vin Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tại quận Đống Đa có dự án tổ hợp nhà ở và văn phòng (Miracle Tower) do Công ty cổ phần In 15 làm chủ đầu tư.

Quận Long Biên có dự án nhà ở cao tầng để bán tại ô đất CT7 phường Phúc Đồng, quận Long Biên ở phường Phúc Đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long Biên làm chủ đầu tư.

Tại huyện Thường Tín có dự án nhà ở thấp tầng để bán đối với các ô đất OM.20, OM.24, OM.25, OM.26, OM.27, OM.28 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất cả lô tại khu đất ký hiệu L.27 (đô thị số 1), do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Kim Cương làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng thành phố cho biết, chỉ tiêu phát triển nhà ở của Hà Nội năm 2023 là tổng số nhà ở hoàn thành theo dự án trong năm đạt: 21.100 căn; tổng diện tích nhà ở hoàn thành theo dự án trong năm: 4.110.000m2; tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành: 400 căn, 28.000m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 28m2 sàn/người.

Cũng theo đơn vị này, giai đoạn 2010 - 2020, toàn thành phố hoàn thành xấp xỉ 50 triệu m2 sàn nhà ở. Dự báo giai đoạn 2021 - 2030, nhu cầu về nhà ở của người dân trên địa bàn là 89 triệu m2 sàn. Để đạt mục tiêu, nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở cần khoảng 880.000 tỷ đồng.

Căn cứ vào kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng sẽ tập trung đôn đốc các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, nhằm hoàn thành những chỉ tiêu phát triển nhà ở đã được xác định. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển đô thị vệ tinh và khu vực dự kiến phát triển thành quận; tập trung đa dạng loại hình nhà ở, chú trọng nhà ở xã hội, nhà chung cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau.

Tuy nhiên, với khu vực nội đô lịch sử, hạn chế tối đa phát triển nhà chung cư (trừ dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, tái định cư), qua đó giúp giảm việc gia tăng dân số và quá tải hạ tầng. Các khu vực còn lại hạn chế phát triển nhà ở liền kề, thấp tầng, tăng tối đa nhà chung cư giúp sử dụng hiệu quả quỹ đất; khu đô thị, khu nhà ở phải quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.