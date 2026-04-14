Hà Nội báo cáo về tiến độ, kế hoạch triển khai 8 dự án lớn

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 258/2025/QH15, Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai 08 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô…

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo (số 118) gửi Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258/2025/QH ngày 11/12/2025 của Quốc hội trên địa bàn Thành phố.

Tại báo cáo, UBND Thành phố nhận định việc tham mưu triển khai 08 dự án lớn trên địa bàn Thành phố thời gian qua đã được các Sở ngành tập trung chỉ đạo giải quyết, về cơ bản đáp ứng kế hoạch và tiến độ Thành phố giao.

Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn thành thủ tục trong 06 tháng kể từ ngày khởi công dự án theo quy định tại Nghị quyết 258 của Quốc hội, UBND TP. Hà Nội yêu cầu trong thời gian tới, các Sở, ngành Thành phố cần tập trung tham mưu báo cáo UBND Thành phố: Nguyên tắc xử lý, xác định phạm vi ranh giới Dự án đối với những dự án có sự chồng lấn với các dự án khác; Đẩy nhanh công tác lập thẩm định phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm cơ sở để xem xét đánh giá sự phù hợp của Dự án với quy hoạch trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án; Khẩn trương phê duyệt các Dự án đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư độc lập làm cơ sở để tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Tại báo cáo số 118, UBND Thành phố cũng nêu rõ tiến độ và kế hoạch triển khai tiếp theo đối với từng dự án. Cụ thể:

Với Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (khởi công ngày 19/12/2025), UBND Thành phố sẽ xem xét chỉ đạo xử lý các dự án chồng lấn làm cơ sở để Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án. Thành phố yêu cầu Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư gửi Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND Thành phố, Hội đồng thẩm định của Thành phố theo tiến độ đã được phê duyệt theo Kế hoạch triển khai.

Với Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố sẽ xem xét phương án hướng tuyến của Dự án theo đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng; thống nhất các vị trí nút giao cầu qua sông với hướng tuyến Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đồng thời yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng khẩn trương phối hợp với Nhà đầu tư, đơn vị liên quan thiết lập phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến.

Lãnh đạo Thành phố cũng giao UBND phường Phú Thượng khẩn trương rà soát dự án chồng lấn để phê duyệt Dự án thuộc phạm vi ranh giới, tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng theo tiến độ được chấp thuận; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp làm việc với Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Cục Môi trường... chuẩn bị các nội dung liên quan để UBND Thành phố làm việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ảnh hưởng của Dự án đầu tư đến thủy lực, thủy văn, an toàn đê điều, phòng chống lũ, môi trường,...

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở, ngành, Viện Quy hoạch xây dựng, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố, UBND các xã, phường liên quan, Nhà đầu tư và đơn vị tư vấn làm việc thống nhất về các nút giao giữa Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và các cầu qua sông Hồng. Trên cơ sở đó, hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/5000; phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến, tỷ lệ 1/500 theo quy trình, quy định.

Với dự án Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Tây Tựu, Phú Diễn, lãnh đạo Thành phố yêu cầu các Sở, ngành khẩn trương hướng dẫn UBND các phường, Nhà đầu tư tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định.

“UBND phường Tây Tựu chủ trì phối hợp cùng viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình Thành phố phê duyệt theo quy định đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. UBND Thành phố sẽ xem xét nội dung kiến nghị của nhà đầu tư FPT về việc cập nhật các nội dung của Dự án vào quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm”, báo cáo của UBND Thành phố nêu rõ.

Với Dự án Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai, Thành phố lưu ý Liên danh Nhà đầu tư chủ trì lập và Sở Xây dựng thẩm định trình UBND Thành phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 15/04/2026; Công tác hoàn thiện, ký kết hợp đồng BT theo quy định phải hoàn thành trước ngày 20/04/2026; Giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án hoàn thành trước ngày 15/06/2026; Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình hoàn thành trước ngày 15/06/2026; Ký kết hợp đồng với các nhà thầu và triển khai thi công xây dựng các công trình của Dự án đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ Dự án vào quý 4/2028.

Với Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh, Thành phố giao UBND các xã Thư Lâm, Đông Anh phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc phạm vi ranh giới theo quy định. Nhà đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã Thư Lâm, Đông Anh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án đầu tư; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Với Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh, UBND Thành phố thống nhất nguyên tắc xử lý các dự án chồng lấn làm cơ sở xác định chính xác phạm vi, ranh giới Dự án. Đồng thời đề nghị Nhà đầu tư sớm lập Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư gửi Hội đồng thẩm định Thành phố để tổ chức thẩm định, báo cáo Đảng ủy UBND Thành phố trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về chủ trương triển khai thực hiện theo Quy chế số 01-QC/TU của Thành ủy Hà Nội làm cơ sở để Chủ tịch UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Công việc này dự kiến hoàn thành ngày 30/4/2026. Còn thời hạn lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 là ngày 30/6/2026.

Với Dự án Cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven Hồ Tây: Dự án đã được HĐND Thành phố đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 526/NQ-HĐND ngày 27/01/2026. UBND Thành phố đề nghị Nhà đầu tư (Sun Group) tập trung nghiên cứu, hoàn chỉnh phương án kiến trúc, giải pháp thiết kế tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo Thông báo số 141/TB-VP ngày 26/2/2026 của UBND Thành phố.

Với Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, Thành phố giao Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng Tập đoàn Vingroup và UBND các xã phường thực hiện tham mưu UBND Thành phố, cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án tuyến tỷ lệ 1/500 và Quy hoạch các quỹ đất dự kiến thanh toán theo đúng kế hoạch, tiến độ.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì cùng Vingroup và các Sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố và UBND các xã phường liên quan tham mưu UBND Thành phố, cấp có thẩm quyền phê duyệt Chủ trương đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo đúng kế hoạch, tiến độ...

“UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành tập trung đẩy nhanh công tác tham mưu giải quyết các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được Thành phố ban hành, đồng thời, tiếp tục rà soát cập nhật dự án với các nội dung đang triển khai của Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm và Đề án Đô thị Hà Nội thông minh. Trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, các Sở, ngành cần khẩn trương báo cáo UBND Thành phố để được xem xét, tháo gỡ”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn lưu ý.