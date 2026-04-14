Hoàn thiện Luật Nhà ở (sửa đổi) theo hướng minh bạch, thông thoáng, an toàn

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn
Thanh Tú vừa chủ trì Hội đồng thẩm định chính sách của Luật Nhà ở (sửa đổi) và
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Trong đó, đối với Luật Nhà ở năm
2023, báo cáo tại buổi làm việc cho biết Luật được Quốc hội thông qua ngày
27/11/2023, có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2024 (được sửa đổi theo Luật số
43/2024/QH15 về hiệu lực thi hành), đã góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở, bảo
đảm công khai, minh bạch, đồng bộ thống nhất với các pháp luật liên quan như đầu
tư, đất đai, quy hoạch…
Tuy nhiên, sau hơn một năm triển
khai, Luật Nhà ở đã bộc lộ một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng của Đảng, Nhà nước. Vì vậy,
việc sửa đổi Luật lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý theo hướng
minh bạch, thông thoáng, giảm chi phí tuân thủ; đồng thời cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bảo đảm tính đồng bộ của
hệ thống pháp luật.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh
sửa đổi Luật Nhà ở là cần thiết trong giai đoạn mới và dự kiến sẽ trình Quốc hội
khóa XVI xem xét, thông qua.
Theo đó, về sự phù hợp với chủ
trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, Thứ trưởng khẳng
định Dự thảo cơ bản đáp ứng yêu cầu, song cần nhấn mạnh rõ mục tiêu tháo gỡ các
vướng mắc, bất cập để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nhất là trong bối
cảnh yêu cầu đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.
Mặt khác, cần rà soát theo
tinh thần tinh gọn, phân định rõ những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội với
những vấn đề có thể giao Chính phủ quy định, nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong
điều hành. Riêng vấn đề quy định mức thuế đối với nhà ở xã hội, Thứ trưởng gợi
mở hướng nghiên cứu mạnh dạn giao Chính phủ quy định cụ thể trên cơ sở bảo đảm
kiểm soát chặt chẽ theo thẩm quyền.
Ngoài ra, về tính hợp hiến, hợp
pháp và tính thống nhất, Thứ trưởng yêu cầu việc thiết kế quy định phải bảo đảm
thống nhất, đồng bộ; đơn giản hóa chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh.
Bên cạnh đó, lưu ý rà soát, đánh giá đầy đủ tác động về tài chính và nhân lực;
tiếp tục hoàn thiện đánh giá về thủ tục hành chính.
Liên quan đến yêu cầu phân cấp,
phân quyền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh cần rà soát để bảo đảm phân quyền tối
đa cho địa phương trong giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Đồng thời,
đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan của Quốc
hội, các Bộ, ngành và địa phương để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ
xem xét.
Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Nguyễn
Thanh Tú đề nghị tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật theo ba nhóm vấn đề.
Thứ nhất, làm rõ phạm vi điều chỉnh của
Luật, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa cách tiếp cận theo chiều dọc và chiều ngang,
trong đó, phải thể chế hóa các cơ chế, chính sách đã được thí điểm, tháo gỡ vướng
mắc, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường phân quyền.
Thứ hai, rà soát, hoàn thiện các nhóm chính sách theo hướng bảo đảm
tính liên kết, đồng thời tăng cường đánh giá tác động nhằm bảo đảm tính khả
thi.
Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện hồ
sơ Dự thảo Luật, trong đó, làm rõ phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật, kế thừa
có chọn lọc những quy định phù hợp của pháp luật hiện hành và bổ sung đầy đủ
các nội dung còn thiếu.