Hà Nội biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc năm 2023

“Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”, tối 17/12/2023, hơn 600 doanh nghiệp, doanh nhân tham dự Chương trình Lễ tôn vinh “Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2023” nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là năm thứ 21, Lễ tôn vinh được tổ chức nhằm biểu dương những doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước trong năm 2023.

Theo ông Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội, đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, với sức lan tỏa lớn và hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc - đó chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Với ý nghĩa này, lãnh đạo Thành phố Hà Nội, hàng năm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội thường niên tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa lớn và hiệu ứng tích cực được tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Đồng thời là dịp để tôn vinh, biểu dương, động viên các doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô tiêu biểu, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, cho biết dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Trung ương, Thành phố, cùng sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, dù bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng năm 2023 kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội vẫn đạt được những kết quả khá tích cực.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu.

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2023 ước tăng 6,27%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước đạt trên 400.000 tỷ đồng, bằng 113,5% dự toán năm và tăng 20% so với năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 776.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2022. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng khá, ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 62% so với năm 2022...

“Có được kết quả này là sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân - lực lượng sản xuất chủ yếu của nền kinh tế, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thành phố. Tiến trình phát triển của đội ngũ doanh nhân gắn bó mật thiết với công cuộc đổi mới của Thủ đô”, ông Quyền nhấn mạnh.

Với thông điệp “Doanh nghiệp - động lực phát triển kinh tế của đất nước”, những năm qua, Hà Nội đã chứng kiến cộng đồng doanh nghiệp phát triển hùng hậu với hơn 373.000 doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng, doanh nghiệp và doanh nhân đã thể hiện vai trò và đóng góp quan trọng thúc đẩy sự chuyển mình và cất cánh của nền kinh tế Thành phố.

Các doanh nghiệp, doanh nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hoạt động không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt xuất hiện một lực lượng doanh nhân trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, khởi nghiệp thành công các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo.

Ông Quyền cho hay, Thành phố luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô”.

Vì vậy, lãnh đạo Thành phố Hà Nội mong muốn, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng có lợi, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đổi mới mô hình quản trị, văn hóa doanh nghiệp; phát triển bền vững.

Thúc đẩy phát triển những giải pháp sản xuất và kinh doanh dựa trên số hoá, đẩy mạnh chuyển đổi số. Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới trong cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần chủ động bắt nhịp các chuẩn mực của khu vực và quốc tế; nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của khu vực và các nước tiên tiến, đưa các sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời hưởng ứng tích cực cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh bài bản, đúng pháp luật, tiếp tục tham gia đồng hành cùng Thành phố trong các chương trình an sinh xã hội.

“Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn cùng các doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô để vượt qua khó khăn thách thức, đón bắt các cơ hội, tiếp tục phát triển lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Thủ đô, xứng đáng với vai trò là động lực quan trọng để phát triển kinh tế của Thủ đô và đất nước”, ông Quyền nhấn mạnh.