Hà Nội: Các trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các trường học, yêu cầu thực hiện một số giải pháp nhằm bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn trường học, an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên, chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra; đề phòng và lưu ý đối với việc học trực tuyến tại gia đình.

Đặc biệt, Sở yêu cầu các nhà trường trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên nhân viên được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng Covid-19.

Cũng theo văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên, nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ thì phải báo cáo để được xử lý kịp thời, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Trường hợp các đơn vị chưa thực hiện được thì phải có phương án cảnh báo nguy hiểm và liên hệ ngay với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Mặt khác, các đơn vị phải kiểm tra cơ sở vật chất để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, có biện pháp khắc phục, không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường học. Trong đó, "Tăng cường cảnh báo cho các bậc cha mẹ học sinh về việc phải giám sát, kiểm tra độ an toàn của các trang thiết bị khi cho con em sử dụng và hướng dẫn con em tuân thủ những tiêu chuẩn về kỹ thuật của các thiết bị học trực tuyến.

Ngoài ra, các trường cần tiếp tục đầu tư xây dựng kho học liệu điện tử dùng chung đảm bảo đúng yêu cầu về chuyên môn.

Đối với một số môn, bài, nếu giáo viên và học sinh cần tư liệu bổ sung để phục vụ giảng dạy, học tập, khi khai thác trên mạng, các trường cần quán triệt đến cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao ý thức cảnh giác trước những nguy cơ phát tán những thông tin xấu, độc hoặc vô tình tuyên truyền, quảng cáo giới thiệu các hàng hóa, sản phẩm dịch vụ không phù hợp với quy định của pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục.

Năm học 2021-2022, Hà Nội có hơn 2,1 triệu học sinh, theo học ở gần 2.800 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên toàn thành phố Hà Nội chuyển sang học trực tuyến ở tất cả các trường học.

Sở cũng đã cấp 40.000 tài khoản cho giáo viên để phục vụ dạy học trực tuyến miễn phí, không giới hạn; giới thiệu thêm một số phần mềm dạy học hữu ích để các nhà trường lựa chọn sử dụng cho phù hợp và hiệu quả.

Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố kho học liệu điện tử giáo dục tại địa chỉ study.hanoi.edu.vn gồm các bài giảng điện tử từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho hay, kho học liệu điện tử của ngành Giáo dục Hà Nội ra đời nhằm hỗ trợ giáo viên, phụ huynh, học sinh có nguồn tư liệu tham khảo được thẩm định, góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, đáp ứng mục tiêu “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học” theo tinh thần chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.