Hà Nội: Chỉ trình duyệt dự án nhà cao tầng phù hợp quy hoạch 

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ "Về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025" trên địa bàn TP.Hà Nội.

Theo Kế hoạch, Hà Nội đặt ra 3 chỉ tiêu chủ yếu liên quan tới việc đảm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, phấn đấu hàng năm, thành phố giảm từ 5%-10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020.

Vận tải hành khách công cộng phải bảo đảm chất lượng, phục vụ hiệu quả, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng đến năm 2025 đạt 30%-35% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVII. Hàng năm, thành phố xử lý được từ 7 - 10 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh mới các điểm ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ ùn tắc kéo dài trên 30 phút; xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Hà Nội đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, có nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, UBND TP.Hà Nội cũng đề ra hàng loạt giải pháp như: rà soát, bố trí các điểm đỗ xe tĩnh trong nội đô và trên địa bàn các quận; đầu tư hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi tại các đô thị, các công trình đảm bảo giao thông cho những người dễ bị tổn thương; nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp.

Thực hiện kế hoạch, UBND TP.Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành. Đặc biệt lưu ý, Sở Quy hoạch Kiến trúc, chỉ chấp thuận, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ quy hoạch các dự án khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng các công trình nhà chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại... khi các nội dung đề xuất phù hợp với định hướng quy hoạch, tuân thủ các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu, quy định về chỉ tiêu diện tích bãi đỗ xe, hạ tầng giao thông và kết nối giao thông với các đường trục chính đô thị, không gia tăng áp lực gây ùn tắc giao thông.