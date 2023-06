Hà Nội có 179 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT 2023

Thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp THPT và Công văn hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 26/5/2023 thi sinh diện miễn tất cả các bài thi và miễn bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 đã nộp hồ sơ đề nghị được xét duyệt về các đơn vị đăng ký dự thi và chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị xét miễn thi của các thí sinh.

Kết quả có 179 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tất cả các bài thi, trong đó có 27 thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa được chọn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, 02 thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia về khoa học kỹ thuật được chọn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, 144 thí sinh khuyết tật nặng và 06 thí sinh khuyết tật đặc biệt nặng.

Rà soát theo Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hà Nội có 16.118 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó 15.580 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh, 113 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Pháp, 37 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Đức, 288 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Trung và 100 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Nhật.

Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo "thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính điểm 10 cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT".

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được diễn ra từ ngày 28-29/6/2023.

Hà Nội có 102.095 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 88.831 thí sinh dự thi theo chương trình Giáo dục THPT và 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình Giáo dục thường xuyên; số thí sinh tự do là 3.654 thí sinh. Bố trí 4.263 phòng thi; số phòng chờ là 170 phòng, số phòng thi dự phòng là 378 phòng. Bố trí 189 Điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Ngày 22/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Hội nghị hướng dẫn công tác thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đánh giá cao sự tích cực, nỗ lực chuẩn bị điều kiện tổ chức kỳ thi của cơ quan chức năng, địa phương và các điểm thi như xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn, cung cấp điện, nước, y tế, giao thông, an toàn vệ sinh, kịp thời ứng phó với vấn đề bất thường về thời tiết, dịch bệnh, y tế.

Giám đốc Sở yêu cầu các trưởng điểm thi cần chủ động làm việc với Ban chỉ đạo thi cấp quận, huyện, thị xã và chính quyền địa phương về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho điểm thi, phân luồng giao thông, giải tỏa ùn tắc trước điểm thi. Dự kiến phương án bảo vệ, nhất là phòng thi sát nhà dân, tường rào không đảm bảo, đề xuất phương án phòng, chống cháy nổ, mưa lũ, ngập úng, mất điện, công tác y tế...

Đồng thời cũng lưu ý các trưởng điểm thi phải phân công công việc rõ người rõ việc, đảm bảo 100% cán bộ làm nhiệm vụ tại Điểm thi được tập huấn kỹ. Trong thời gian diễn ra Kỳ thi, lực lượng này phải thực hiện nghiêm túc quy chế thi, nhưng không tạo sự căng thẳng cho thí sinh. Khi phát hiện tình huống bất thường cần bình tĩnh xử lý, tuyệt đối không được làm thí sinh hoang mang, ảnh hưởng tới chất lượng bài thi và quyền lợi của thí sinh trong kỳ thi.