TP. Hồ Chí Minh “trải thảm” đón dòng khách MICE

Hội đồng nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết số 62 về chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến thành phố tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan du lịch (MICE). Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/12/2025 đến hết ngày 31/12/2030…

Với vị thế là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất cả nước, TP.Hồ Chí Minh có hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, hạ tầng hội nghị quy mô và mạng lưới giao thông kết nối thuận tiện, tạo nền tảng tốt để phục vụ các đoàn khách quy mô lớn.

Thực tế những năm gần đây đã xuất hiện các đoàn quốc tế có quy mô lớn đến TP.Hồ Chí Minh như đoàn 460 khách đến từ Ấn Độ, đoàn 140 khách từ Mỹ hay gần đây nhất là đoàn hơn 1.000 khách MICE đến TP.Hồ Chí Minh, nhưng để trở thành thương hiệu điểm đến cho khách MICE với thành phố vẫn còn rất xa.

Nguyên nhân, theo các chuyên gia trong ngành, là do cách thức xúc tiến và hỗ trợ của thành phố chưa đủ "sức nặng" so với các điểm đến MICE ở khu vực. Trong khi các thành phố như Singapore, Bangkok hay Seoul đã thiết lập cơ chế hỗ trợ toàn diện kết hợp ưu đãi tài chính phi tài chính, quy trình một cửa, đội ngũ xúc tiến quốc tế chuyên trách, TP.Hồ Chí Minh mới chủ yếu dựa vào lợi thế hạ tầng sẵn có và các hoạt động quảng bá chung.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Vietluxtour, cho biết dù tăng trưởng rõ rệt, dòng khách quốc tế MICE tại TP.Hồ Chí Minh vẫn chưa phục hồi hoàn toàn so với trước 2019, mới đạt khoảng 70%. Cạnh tranh khu vực và quốc tế ngày càng gay gắt khi các trung tâm MICE như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc… liên tục nâng cấp dịch vụ chuyên biệt.

Thành phố từng đón đoàn 460 du khách MICE đến từ Ấn Độ.

Bên cạnh đó, nhân lực chuyên môn cao cho mảng MICE vẫn còn hạn chế. Việc liên kết vùng mở rộng tạo cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức về đồng bộ dịch vụ, nhận diện thương hiệu MICE TP.Hồ Chí Minh và các phân khúc lân cận..

Đại diện Công ty Du lịch Vietravel thì nhận định dù nhiều đoàn MICE nội địa đã chọn TP.Hồ Chí Minh, lượng khách quốc tế vẫn chưa nhiều, thường ưu tiên Đà Nẵng và Hà Nội. Hiện việc sáp nhập địa giới mở ra cơ hội kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng không gian tổ chức sự kiện ở TP.Hồ Chí Minh. Vấn đề đặt ra là phải tính toán cách tổ chức tại khu vực trung tâm và mở rộng sang các điểm đến khác như Vũng Tàu, Bình Dương (trước đây).

Trong bối cảnh đó, trong khuôn khổ phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân TP.Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã nhất trí thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng liên quan đến kinh tế - ngân sách, pháp chế và văn hóa – xã hội của thành phố. Trong đó có việc thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ nhằm thu hút các đoàn khách du lịch đến thành phố tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan du lịch (MICE).

Quyết sách này không chỉ đơn thuần là một hành động hỗ trợ mà còn là sự khẳng định chiến lược của TP.Hồ Chí Minh trong việc khai thác tối đa tiềm năng của loại hình du lịch cao cấp, được xem là "gà đẻ trứng vàng" với khả năng chi tiêu vượt trội so với du lịch thông thường. Chính sách hỗ trợ tài chính mới, vì thế, được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh mang tính đột phá, giúp các công ty lữ hành trong nước có thêm công cụ thuyết phục đối tác quốc tế, biến TP.Hồ Chí Minh thành điểm đến MICE hàng đầu.

Hiện việc sáp nhập địa giới mở ra cơ hội kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng không gian tổ chức sự kiện ở TP.Hồ Chí Minh.

Để cụ thể hóa mục tiêu thu hút dòng khách chất lượng cao, nghị quyết đã định rõ đối tượng được hưởng hỗ trợ bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và các đơn vị, tổ chức trong lẫn ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan. Tuy nhiên, chính sách này đi kèm với các điều kiện ràng buộc chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế tối đa cho thành phố.

Theo đó, để được hỗ trợ, mỗi đoàn khách đáp ứng tiêu chí có tối thiểu 100 người, lưu trú tại TP.Hồ Chí Minh ít nhất 3 đêm. Bên cạnh chương trình hội nghị, hội thảo hoặc triển lãm, đoàn khách cần có lịch trình tham quan tại thành phố tối thiểu hai ngày. Mỗi đoàn được hưởng một lần hỗ trợ duy nhất và không trùng lặp với các chương trình hỗ trợ khác của Nhà nước.

Về nội dung hỗ trợ, TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí vé vào cổng tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố. Trong đó bao gồm: đoàn từ 100 - 450 khách (được hỗ trợ 15% giá vé), từ 451 - 750 khách (được hỗ trợ 20%), từ 751 khách trở lên (được hỗ trợ 25%), với mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng mỗi đoàn.

Thành phố cũng hỗ trợ một phần chi phí thuê hội trường, phòng họp tại các trung tâm hội nghị hoặc cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. Mức hỗ trợ lần lượt là 15% đối với đoàn từ 100 - 500 khách, 20% với đoàn từ 501 - 1.000 khách và 30% với đoàn từ 1.001 khách trở lên, tối đa 20 triệu đồng mỗi đoàn. Các khoản này không bao gồm chi phí thuê màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các dịch vụ khác.

Đây chính là bước đi quan trọng giúp TP.Hồ Chí Minh khẳng định vị thế là điểm đến MICE hàng đầu của khu vực châu Á.

Ngoài ra, nghị quyết quy định hỗ trợ 20% chi phí chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng đoàn khách, ưu tiên các chương trình nghệ thuật truyền thống Việt Nam, với mức tối đa 10 triệu đồng mỗi chương trình, mỗi đoàn. TP.Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ quà lưu niệm trị giá 1 triệu đồng cho mỗi đoàn, ưu tiên các sản phẩm đạt giải thiết kế quà tặng du lịch hoặc đạt chứng nhận OCOP của thành phố.

Kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ ngân sách TP.Hồ Chí Minh và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định pháp luật. UBND TP.Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Thành phố đặt mục tiêu thông qua chính sách này, không chỉ tăng về số lượng khách mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tổng thể, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch. Đây chính là bước đi quan trọng giúp TP.Hồ Chí Minh khẳng định vị thế là đô thị phồn hoa, văn minh, hiện đại và là điểm đến MICE hàng đầu của khu vực châu Á. Sự đồng lòng giữa chính quyền và doanh nghiệp trong việc triển khai nghị quyết sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa tham vọng lớn này.