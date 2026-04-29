Hà Nội: Đề xuất hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương giai đoạn 2026 - 2027

Kế hoạch nhằm mục tiêu xác lập
khung danh mục chiến lược và tổ chức triển khai xây dựng, đề xuất xây dựng các tiêu
chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với những lĩnh vực còn khoảng trống.
Trọng tâm là các nhóm lĩnh vực trọng điểm, có tính đột phá.
Trong giai đoạn 2026-2027, hướng
tới hoàn thành việc rà soát, phân loại và xác lập danh mục các “khoảng trống” về
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo từng nhóm lĩnh vực, mức độ ưu tiên và tính
cấp thiết của thực tiễn quản lý, để tạo cơ sở khoa học cho lộ trình ban hành
các tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương trong giai đoạn tiếp theo.
Đồng thời, thiết lập khung danh mục
tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương mới, theo định hướng hài hòa
hóa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn tiên tiến, phù hợp
với điều kiện thực tiễn của Thủ đô; tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: Hạ
tầng kỹ thuật đô thị và năng lượng; Xây dựng và đô thị thông minh; Y tế số, dữ
liệu và liên thông hệ thống; Chuyển đổi số, tích hợp và an toàn thông tin; cùng
các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và các lĩnh vực có yêu cầu quản lý đặc thù
khác.
Để triển khai hiệu quả, Hà Nội sẽ
rà soát, cập nhật và hoàn thiện danh mục khoảng trống kỹ thuật một cách toàn diện.
Tập trung đối chiếu thực trạng địa phương với hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, quy
chuẩn Việt Nam hiện hành cũng như các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực để xác định
rõ những nội dung chưa có quy định, hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu
đặc thù của Thành phố.
Song song là đẩy mạnh công tác
tham vấn Bộ Khoa học và công nghệ, Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc
gia và các Bộ quản lý chuyên ngành, các chuyên gia, đơn vị tư vấn làm căn cứ để
xác lập sự đồng thuận.
Trên cơ sở kết quả tham vấn, Thành
phố tiến hành phân luồng và xác lập lộ trình thực thi. Thứ nhất, phối hợp với
các Bộ, ngành Trung ương xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung hệ thống Tiêu chuẩn
Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam. Thứ hai, từng bước nội địa hóa và áp dụng trực tiếp
các khung tiêu chuẩn tiên tiến (ISO, IEC, EN...) đối với những lĩnh vực công
nghệ mới, hạ tầng số mà hệ thống quy định trong nước chưa kịp đáp ứng. Thứ ba, xác
lập hệ thống quy chuẩn địa phương dành riêng cho đối tượng đặc thù và các bài
toán kỹ thuật “không tiền lệ” của Hà Nội.
Bên cạnh đó, hoàn thành rà soát
toàn bộ danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam/Quy chuẩn Việt Nam hiện hành, bao gồm: tiêu
chuẩn cần bãi bỏ/sửa đổi do lạc hậu; tiêu chuẩn cần xây dựng mới; tiêu chuẩn cần
làm rõ; danh mục tiêu chuẩn tiên tiến của nước ngoài đề xuất nghiên cứu áp dụng.
Đặc biệt, Hà Nội sẽ thiết lập khung định hướng “Bộ Tiêu chuẩn áp dụng cho Thủ
đô” theo nguyên tắc đồng bộ - liên kết vùng - đa tầng đa lớp - xanh/thông minh
- thích ứng biến đổi khí hậu - quản trị phát triển.
Trong quá trình triển khai, Hà Nội
cũng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn kỹ thuật về Trạm biến áp ngầm và hành lang an
toàn lưới điện cao áp trong đô thị mật độ cao; xây dựng bộ tiêu chuẩn hướng dẫn
lắp đặt trạm biến áp trong các công trình đa năng, tổ hợp thương mại ngầm; xây
dựng khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho hạ tầng năng lượng mới: trạm sạc xe điện, hệ
thống lưu trữ năng lượng và lưới điện thông minh tại các khu/cụm công nghiệp.