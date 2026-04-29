Hà Nội: Đề xuất hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương giai đoạn 2026 - 2027

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2027…

Kế hoạch nhằm mục tiêu xác lập khung danh mục chiến lược và tổ chức triển khai xây dựng, đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với những lĩnh vực còn khoảng trống. Trọng tâm là các nhóm lĩnh vực trọng điểm, có tính đột phá.

Trong giai đoạn 2026-2027, hướng tới hoàn thành việc rà soát, phân loại và xác lập danh mục các “khoảng trống” về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo từng nhóm lĩnh vực, mức độ ưu tiên và tính cấp thiết của thực tiễn quản lý, để tạo cơ sở khoa học cho lộ trình ban hành các tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, thiết lập khung danh mục tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương mới, theo định hướng hài hòa hóa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô; tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: Hạ tầng kỹ thuật đô thị và năng lượng; Xây dựng và đô thị thông minh; Y tế số, dữ liệu và liên thông hệ thống; Chuyển đổi số, tích hợp và an toàn thông tin; cùng các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và các lĩnh vực có yêu cầu quản lý đặc thù khác.

Để triển khai hiệu quả, Hà Nội sẽ rà soát, cập nhật và hoàn thiện danh mục khoảng trống kỹ thuật một cách toàn diện. Tập trung đối chiếu thực trạng địa phương với hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn Việt Nam hiện hành cũng như các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực để xác định rõ những nội dung chưa có quy định, hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đặc thù của Thành phố.

Song song là đẩy mạnh công tác tham vấn Bộ Khoa học và công nghệ, Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia và các Bộ quản lý chuyên ngành, các chuyên gia, đơn vị tư vấn làm căn cứ để xác lập sự đồng thuận.

Trên cơ sở kết quả tham vấn, Thành phố tiến hành phân luồng và xác lập lộ trình thực thi. Thứ nhất, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam. Thứ hai, từng bước nội địa hóa và áp dụng trực tiếp các khung tiêu chuẩn tiên tiến (ISO, IEC, EN...) đối với những lĩnh vực công nghệ mới, hạ tầng số mà hệ thống quy định trong nước chưa kịp đáp ứng. Thứ ba, xác lập hệ thống quy chuẩn địa phương dành riêng cho đối tượng đặc thù và các bài toán kỹ thuật “không tiền lệ” của Hà Nội.

Bên cạnh đó, hoàn thành rà soát toàn bộ danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam/Quy chuẩn Việt Nam hiện hành, bao gồm: tiêu chuẩn cần bãi bỏ/sửa đổi do lạc hậu; tiêu chuẩn cần xây dựng mới; tiêu chuẩn cần làm rõ; danh mục tiêu chuẩn tiên tiến của nước ngoài đề xuất nghiên cứu áp dụng.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ thiết lập khung định hướng “Bộ Tiêu chuẩn áp dụng cho Thủ đô” theo nguyên tắc đồng bộ - liên kết vùng - đa tầng đa lớp - xanh/thông minh - thích ứng biến đổi khí hậu - quản trị phát triển.

Trong quá trình triển khai, Hà Nội cũng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn kỹ thuật về Trạm biến áp ngầm và hành lang an toàn lưới điện cao áp trong đô thị mật độ cao; xây dựng bộ tiêu chuẩn hướng dẫn lắp đặt trạm biến áp trong các công trình đa năng, tổ hợp thương mại ngầm; xây dựng khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho hạ tầng năng lượng mới: trạm sạc xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và lưới điện thông minh tại các khu/cụm công nghiệp.