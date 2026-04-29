Thứ Tư, 29/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội: Đề xuất hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương giai đoạn 2026 - 2027

Thanh Xuân

29/04/2026, 16:12

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2027…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kế hoạch nhằm mục tiêu xác lập khung danh mục chiến lược và tổ chức triển khai xây dựng, đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với những lĩnh vực còn khoảng trống. Trọng tâm là các nhóm lĩnh vực trọng điểm, có tính đột phá.

Trong giai đoạn 2026-2027, hướng tới hoàn thành việc rà soát, phân loại và xác lập danh mục các “khoảng trống” về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo từng nhóm lĩnh vực, mức độ ưu tiên và tính cấp thiết của thực tiễn quản lý, để tạo cơ sở khoa học cho lộ trình ban hành các tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, thiết lập khung danh mục tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương mới, theo định hướng hài hòa hóa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô; tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: Hạ tầng kỹ thuật đô thị và năng lượng; Xây dựng và đô thị thông minh; Y tế số, dữ liệu và liên thông hệ thống; Chuyển đổi số, tích hợp và an toàn thông tin; cùng các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và các lĩnh vực có yêu cầu quản lý đặc thù khác.

Để triển khai hiệu quả, Hà Nội sẽ rà soát, cập nhật và hoàn thiện danh mục khoảng trống kỹ thuật một cách toàn diện. Tập trung đối chiếu thực trạng địa phương với hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn Việt Nam hiện hành cũng như các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực để xác định rõ những nội dung chưa có quy định, hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đặc thù của Thành phố.

Song song là đẩy mạnh công tác tham vấn Bộ Khoa học và công nghệ, Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia và các Bộ quản lý chuyên ngành, các chuyên gia, đơn vị tư vấn làm căn cứ để xác lập sự đồng thuận.

Trên cơ sở kết quả tham vấn, Thành phố tiến hành phân luồng và xác lập lộ trình thực thi. Thứ nhất, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam. Thứ hai, từng bước nội địa hóa và áp dụng trực tiếp các khung tiêu chuẩn tiên tiến (ISO, IEC, EN...) đối với những lĩnh vực công nghệ mới, hạ tầng số mà hệ thống quy định trong nước chưa kịp đáp ứng. Thứ ba, xác lập hệ thống quy chuẩn địa phương dành riêng cho đối tượng đặc thù và các bài toán kỹ thuật “không tiền lệ” của Hà Nội.

Bên cạnh đó, hoàn thành rà soát toàn bộ danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam/Quy chuẩn Việt Nam hiện hành, bao gồm: tiêu chuẩn cần bãi bỏ/sửa đổi do lạc hậu; tiêu chuẩn cần xây dựng mới; tiêu chuẩn cần làm rõ; danh mục tiêu chuẩn tiên tiến của nước ngoài đề xuất nghiên cứu áp dụng.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ thiết lập khung định hướng “Bộ Tiêu chuẩn áp dụng cho Thủ đô” theo nguyên tắc đồng bộ - liên kết vùng - đa tầng đa lớp - xanh/thông minh - thích ứng biến đổi khí hậu - quản trị phát triển.

Trong quá trình triển khai, Hà Nội cũng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn kỹ thuật về Trạm biến áp ngầm và hành lang an toàn lưới điện cao áp trong đô thị mật độ cao; xây dựng bộ tiêu chuẩn hướng dẫn lắp đặt trạm biến áp trong các công trình đa năng, tổ hợp thương mại ngầm; xây dựng khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho hạ tầng năng lượng mới: trạm sạc xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và lưới điện thông minh tại các khu/cụm công nghiệp.

Đề xuất quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Hà Nội

Hà Nội điều chỉnh danh mục hạ tầng kỹ thuật do Thành phố quản lý

Hoàn thiện dự thảo Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về nhà chung cư

Từ khóa:

Hà Nội quy chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn cơ sở

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư tuyến metro nối TP.HCM với sân bay Long Thành

Đầu tư

2

TP. Hồ Chí Minh triển khai cao điểm 60 ngày hoàn thiện dữ liệu đất đai

Bất động sản

3

Ứng dụng giao dịch của một công ty chứng khoán bất ngờ lỗi ngay trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán

4

Cổ phiếu PC1 được giải cứu: Mục tiêu công suất 1.000 MW vào năm 2030, doanh thu xây lắp quốc tế chiếm 40%

Chứng khoán

5

Các ETF bất ngờ mua ròng cổ phiếu Việt Nam sau hơn 1 tháng rút ra

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy