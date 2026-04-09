Trang chủ Bất động sản

Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026

Thanh Xuân

09/04/2026, 08:55

Trong 2026, Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 728,9 ha, dự kiến thu được hơn 63.031 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND. Theo đó, năm 2026, toàn Thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá khoảng 728,9 ha (không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật). Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến thu được khoảng 63.031,47 tỷ đồng.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất được xác định là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch. Bên cạnh đó, nguồn thu từ đấu giá sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần hoàn thiện các khu đô thị mới và khu dân cư nông thôn theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Không chỉ vậy, việc này còn giúp khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố.

Đồng thời, giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của nhân dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu đất ở tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Theo kế hoạch, các đơn vị được UBND Thành phố giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số tiền của người trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của Kho bạc nhà nước các cấp, và thực hiện hoàn trả ngay phần vốn đã ứng, phần còn lại nộp ngân sách các cấp theo tỷ lệ quy định.

Thành phố giao UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội chịu trách nhiệm trong việc xác định và đề xuất đăng ký các dự án, khu đất đưa ra đấu giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Thành phố, phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Tổ chức giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có) phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật về đất đai, quản lý đầu tư, xây dựng và môi trường; đảm bảo điều kiện sớm đưa ra đấu giá; tập trung hoàn thành thủ tục để tổ chức đấu giá các dự án, khu đất đủ điều kiện đấu giá.

Hưng Yên sẽ đấu giá 42 khu đất trong năm 2026

15:27, 02/04/2026

15:27, 02/04/2026

Đồng Nai dự kiến đấu giá 107 khu đất, thửa đất và 16 mỏ khoáng sản trong năm 2026

16:38, 25/03/2026

Đồng Nai dự kiến đấu giá 107 khu đất, thửa đất và 16 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Quảng Trị dự kiến tổ chức đấu giá nhiều khu đất đô thị, du lịch trên địa bàn tỉnh

16:24, 16/03/2026

Quảng Trị dự kiến tổ chức đấu giá nhiều khu đất đô thị, du lịch trên địa bàn tỉnh

Show - Window: Kiến trúc biểu tượng không thể sao chép tại Hanoi Oriental

Từ biểu tượng kiến trúc tại các đô thị phương Tây, show - window đang được hiện thực hóa tại Hanoi Oriental, kiến tạo dòng sản phẩm nhà phố vừa ở vừa kinh doanh, đón đầu xu hướng sống hiện đại tại khu Đông Hà Nội.

Thị trường căn hộ và nhà phố TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều thách thức từ việc tăng lãi suất tín dụng, chi phí vốn tăng cao, nguồn cung chững lại; tuy nhiên, với sự phát triển của hạ tầng và xu hướng dịch chuyển ra ngoại thành, thị trường này vẫn có nhiều tiềm năng phát triển…

Mã định danh thửa đất là một mã được gán cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên toàn quốc. Một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh gồm 12 ký tự và là duy nhất....

Chiều 8/4, trong chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Khi lãi suất tăng, nhà đầu tư bất động sản ưu tiên tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định, chuyển từ lướt sóng sang tích sản bền vững.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

