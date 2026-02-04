Hà Nội đưa người ăn xin, lang thang vào cơ sở trợ giúp xã hội

TP. Hà Nội sẽ đưa những người lang thang, bao gồm người có hành vi xin ăn, xin tiền; người dẫn theo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong; người lang thang vô gia cư trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vào các cơ sở trợ giúp xã hội của thành phố để chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời…

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành quyết định về việc thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn TP. Hà Nội, nhấn mạnh việc đưa các đối tượng này vào các đơn vị trợ giúp xã hội trong dịp Tết.

Theo đó, người lang thang được tập trung, bảo trợ gồm: Người có hành vi xin ăn, xin tiền (bao gồm người đi cùng); người dẫn theo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo người đi đường (bao gồm trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi đi cùng).

Người cao tuổi, trẻ em đi lạc gia đình; người lang thang vô gia cư; người lang thang sinh sống nơi công cộng trong dịp Tết Nguyên đán hoặc thời tiết rét đậm dưới 10 độ C được đưa đến các cơ sở trợ giúp xã hội của thành phố để chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời chờ đưa về nơi cư trú; hoặc nuôi dưỡng đối với người chưa xác định được nơi cư trú.

Người tâm thần lang thang; người lang thang ốm yếu, sức khoẻ suy kiệt được đưa đến các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố để điều trị ổn định.

Sở Y tế được giao chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận, quản lý, chăm sóc các đối tượng đảm bảo quy trình, quy định, theo địa bàn đã được phân công.

Đồng thời, thông báo cơ chế thông tin liên lạc (đường dây nóng) của các cơ sở trợ giúp xã hội để các đơn vị phối hợp giải quyết khi có các trường hợp phát sinh, đặc biệt đối với trẻ em và người mất năng lực hành vi dân sự để có giải pháp xử lý kịp thời khi hết thời hạn tạm thời.

Sở Y tế cũng chỉ đạo Trung tâm cấp cứu 115 vận chuyển người tâm thần lang thang, người lang thang ốm yếu, sức khỏe suy kiệt đến cơ sở y tế có điều trị nội trú để được điều trị ổn định sức khỏe.

Sau khi điều trị ổn định, nếu không xác định được nơi cư trú thì cơ sở y tế có văn bản báo cáo đề xuất Sở Y tế chỉ đạo cơ sở trợ giúp xã hội xem xét tiếp nhận, nuôi dưỡng theo quy trình, quy định.

Lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn quản lý; tham gia các đợt cao điểm vào dịp lễ, Tết để giải quyết việc tập trung người lang thang. Xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm (liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội hoặc các hành vi lợi dụng người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, người yếu thế để xin tiền…) đến các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố và Công an xã, phường cũng phối hợp với các cơ sở trợ giúp xã hội giải quyết các vướng mắc về căn cước công dân, cấp mã định danh đối với người lang thang không có thông tin cơ sở dữ liệu dân cư.

Sở Du lịch tham gia bằng việc phối hợp với các đơn vị trong giải quyết tình trạng người lang thang, đặc biệt là người có hành vi xin ăn, xin tiền tại các khu - điểm du lịch trên địa bàn.

Bảo hiểm xã hội thành phố có các giải pháp tháo gỡ với các vướng mắc đối với bảo hiểm y tế của người lang thang không có thông tin về căn cước công dân, mã định danh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, các xã, phường được yêu cầu chỉ đạo thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực trung tâm thương mại; điểm vui chơi, giải trí; điểm du lịch, tổ chức lễ hội; cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống; trục đường giao thông công cộng, đường bộ giao nhau…, đảm bảo trật tự xã hội, mỹ quan đô thị tại địa phương.