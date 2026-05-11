Hà Nội: Hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ công an

Châu Anh

11/05/2026, 15:46

Thành phố hỗ trợ hàng tháng mức 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Tài chính...

Sáng 11/5, tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Nghị quyết được ban hành nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng điều tra, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát cơ động, các phòng chức năng, đồn công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, Thành phố hỗ trợ hàng tháng mức 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Tài chính; Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu; Phòng Hậu cần; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Công tác chính trị; Thanh tra Công an Thành phố; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố và các đồn công an thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định rõ nguyên tắc thực hiện theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Trường hợp một cán bộ, chiến sĩ đồng thời thuộc nhiều vị trí được hưởng các chính sách hỗ trợ của Thành phố thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách cấp Thành phố bảo đảm.

Theo HĐND Thành phố, việc ban hành Nghị quyết nhằm góp phần động viên lực lượng công an trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khối lượng công việc lớn, tính chất công tác phức tạp, thường xuyên phải làm việc trong môi trường áp lực cao; đồng thời tạo điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Nghị quyết cũng góp phần tăng cường năng lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố Hà Nội trong bối cảnh Thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, quản lý dân cư, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và bảo đảm an ninh cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của Thủ đô và đất nước.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2026. Đồng thời, Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND thành phố Hà Nội về quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an thành phố Hà Nội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết mới có hiệu lực.

Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Người tham gia được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử cũng được dùng khi đi khám chữa bệnh thay thẻ giấy...

Người lao động không thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cùng lúc

Người lao động không thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cùng lúc

Từ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 hiện đang áp dụng, người lao động không được tham gia song song bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cùng một thời gian. Để nâng mức hưởng lương hưu hoặc có thêm nguồn tài chính khi về già, người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương cao hơn, hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung...

Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã Quyết Thắng vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính loại 2 với quy mô lớn...

Mức phụ cấp khu vực sẽ tính theo lương cơ sở

Mức phụ cấp khu vực sẽ tính theo lương cơ sở

Bộ Nội vụ đang đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã mới hình thành trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, dự kiến mức phụ cấp khu vực sẽ được tính theo lương cơ sở, thay vì lương tối thiểu như quy định hiện hành...

Đề xuất phụ cấp tới 300% lương để thu hút nhân tài vào khu vực công

Đề xuất phụ cấp tới 300% lương để thu hút nhân tài vào khu vực công

Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận vào cơ quan Nhà nước sẽ hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương. Thời gian hưởng trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

