Hà Nội: Hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ công an

Sáng 11/5, tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Nghị quyết được ban hành nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng điều tra, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát cơ động, các phòng chức năng, đồn công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, Thành phố hỗ trợ hàng tháng mức 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Tài chính; Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu; Phòng Hậu cần; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Công tác chính trị; Thanh tra Công an Thành phố; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố và các đồn công an thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định rõ nguyên tắc thực hiện theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Trường hợp một cán bộ, chiến sĩ đồng thời thuộc nhiều vị trí được hưởng các chính sách hỗ trợ của Thành phố thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách cấp Thành phố bảo đảm.

Theo HĐND Thành phố, việc ban hành Nghị quyết nhằm góp phần động viên lực lượng công an trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khối lượng công việc lớn, tính chất công tác phức tạp, thường xuyên phải làm việc trong môi trường áp lực cao; đồng thời tạo điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Nghị quyết cũng góp phần tăng cường năng lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố Hà Nội trong bối cảnh Thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, quản lý dân cư, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và bảo đảm an ninh cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của Thủ đô và đất nước.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2026. Đồng thời, Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND thành phố Hà Nội về quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an thành phố Hà Nội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết mới có hiệu lực.