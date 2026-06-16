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Hà Nội hỗ trợ tới 100 lần lương tối thiểu để thu hút bác sĩ về trạm y tế

Nhật Dương

16/06/2026, 10:42

Hà Nội hỗ trợ bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, thạc sĩ trở lên thuộc nhóm ngành Y học 100 lần mức lương tối thiểu vùng I/người, khi họ được tuyển dụng làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVII vừa thông qua Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế Thành phố Hà Nội (thực hiện điểm c, d, Khoản 1, Điều 17 Luật Thủ đô).

Theo Nghị quyết, hệ thống cấp cứu ngoại viện của thành phố gồm: Trung tâm cấp cứu 115 (gồm cả các trạm cấp cứu vệ tinh thuộc trung tâm cấp cứu 115); các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố (gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành bao gồm cả Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; các trường đại học; Sở Y tế Hà Nội); các bệnh viện, cơ sở cấp cứu ngoại viện ngoài công lập.

Ngân sách thành phố chi trả kinh phí cấp cứu ngoại viện theo chính sách thành phố đặt hàng với mức thanh toán theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện, và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện của Thành phố Hà Nội hiện hành.

Nghị quyết cũng quy định chính sách hỗ trợ nhân lực cho hoạt động chuyên môn giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Cụ thể, bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y có giấy phép hành nghề thuộc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định trong phạm vi Nghị quyết này, được cấp có thẩm quyền cử đi luân phiên có thời hạn liên tục từ 1 tháng trở lên theo kế hoạch, được hưởng các chế độ theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2014/TT-BYT của Bộ Y tế.

Ngoài ra, được hỗ trợ thêm một khoản như sau: Giáo sư, Phó giáo sư được hỗ trợ 20 triệu đồng/tháng; tiến sĩ, chuyên khoa II hỗ trợ 17 triệu đồng/tháng; bác sĩ nội trú, thạc sĩ, chuyên khoa I hỗ trợ 12 triệu đồng/tháng; bác sĩ hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng; điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y có trình độ cử nhân hỗ trợ 8 triệu đồng/tháng, có trình độ cao đẳng hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng.

Kinh phí chi trả chế độ trên cho nhân viên y tế được cử đến luân phiên tại trạm y tế do ngân sách nhà nước cấp xã bảo đảm. Kinh phí chi trả cho nhân viên y tế được cử đến luân phiên tại các bệnh viện thuộc Thành phố Hà Nội do các bệnh viện tiếp nhận bảo đảm. 

Về chính sách ký hợp đồng thực hiện hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố và các cơ sở đào tạo y, dược; các trạm y tế xã, phường được ký hợp đồng thực hiện hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật (bao gồm giảng dạy, đào tạo, cầm tay chỉ việc và hỗ trợ chuyên môn theo vụ việc). 

Đối tượng áp dụng là bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trong danh sách trả lương thuộc bệnh viện; các giảng viên từ các cơ sở đào tạo y, dược trên địa bàn. Mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người/ngày.

Nghị quyết cũng quy định chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế. Theo đó, người có trình độ bác sĩ trở lên được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế được hỗ trợ các mức như sau:

Bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, thạc sĩ trở lên thuộc nhóm ngành Y học được hỗ trợ 100 lần mức lương tối thiểu vùng I/người (hiện lương tối thiểu vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng); bác sĩ được hỗ trợ 50 lần mức lương tối thiểu vùng I/người. 

Những người được hưởng chế độ thu hút làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế có trách nhiệm thực hiện cam kết, bảo đảm thời gian công tác tối thiểu tại đơn vị tuyển dụng 36 tháng.

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Từ khóa:

Bác sĩ Hà Nội lương tối thiểu trạm y tế trung tâm cấp cứu 115

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