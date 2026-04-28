Chuẩn bị các điều kiện đề xuất với Chính phủ phương án lương tối thiểu mới

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đánh giá tình hình thực hiện và phân vùng lương tối thiểu, trên cơ sở đó để có căn cứ đề xuất với Chính phủ về mức lương tối thiểu mới trong thời gian tới...

Ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Để có căn cứ đề xuất với Chính phủ về mức lương tối thiểu trong thời gian tới theo quy định tại Điều 91 Bộ Luật Lao động, Bộ Nội vụ đã gửi văn bản đến các địa phương đề nghị đánh giá tình hình thực hiện và phân vùng lương tối thiểu.

Theo đó, các địa phương được yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện mức lương tối thiểu, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Nghị định số 293/2025/NĐ-CP. Đồng thời, căn cứ các yếu tố xác định mức lương tối thiểu tại Điều 91 Bộ Luật Lao động để đề xuất, kiến nghị về mức lương tối thiểu, điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu (nếu có).

Trường hợp đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, thì Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp trao đổi bằng văn bản với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp tỉnh, các Hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn, tổng hợp, báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Các yêu cầu trên được Bộ Nội vụ đưa ra nhằm chuẩn bị cho phương án đề xuất với Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng mới trong thời gian tới. Mức lương này được xác lập theo vùng và được Chính phủ công bố dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Mục tiêu của việc điều chỉnh là đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Theo thông lệ, lương tối thiểu vùng thường được điều chỉnh vào ngày 1/1 hằng năm. Những lần điều chỉnh khác thời điểm 1/1 đều gắn với những biến động bất thường.

Lần gần đây nhất, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Mức tăng nhằm cải thiện thu nhập và đảm bảo đời sống cho người lao động trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Sau điều chỉnh, mức mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau: Vùng I là 5.310.000 đồng/tháng; vùng II là 4.730.000 đồng/tháng; vùng III là 4.140.000 đồng/tháng; vùng IV là 3.700.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu vùng thực hiện từ ngày 1/1/2026.

Từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu trải qua nhiều lần điều chỉnh với mức tăng như sau: 15,2% (năm 2014); 14,2% (năm 2015); 12,4% (năm 2016); 7,3% (năm 2017); 6,5% (năm 2018); 5,3% (năm 2019); 5,5% (từ năm 2020 đến tháng 6/2022); 6% (từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2024); 6% (từ tháng 7/2024 đến hết năm 2025); 7,2% (từ ngày 1/1/2026).

Lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.