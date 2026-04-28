Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Chuẩn bị các điều kiện đề xuất với Chính phủ phương án lương tối thiểu mới

Nhật Dương

28/04/2026, 11:59

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đánh giá tình hình thực hiện và phân vùng lương tối thiểu, trên cơ sở đó để có căn cứ đề xuất với Chính phủ về mức lương tối thiểu mới trong thời gian tới...

Ảnh minh họa.

Ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Để có căn cứ đề xuất với Chính phủ về mức lương tối thiểu trong thời gian tới theo quy định tại Điều 91 Bộ Luật Lao động, Bộ Nội vụ đã gửi văn bản đến các địa phương đề nghị đánh giá tình hình thực hiện và phân vùng lương tối thiểu.

Theo đó, các địa phương được yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện mức lương tối thiểu, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Nghị định số 293/2025/NĐ-CP. Đồng thời, căn cứ các yếu tố xác định mức lương tối thiểu tại Điều 91 Bộ Luật Lao động để đề xuất, kiến nghị về mức lương tối thiểu, điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu (nếu có).

Trường hợp đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, thì Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp trao đổi bằng văn bản với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp tỉnh, các Hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn, tổng hợp, báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Các yêu cầu trên được Bộ Nội vụ đưa ra nhằm chuẩn bị cho phương án đề xuất với Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng mới trong thời gian tới. Mức lương này được xác lập theo vùng và được Chính phủ công bố dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Mục tiêu của việc điều chỉnh là đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Theo thông lệ, lương tối thiểu vùng thường được điều chỉnh vào ngày 1/1 hằng năm. Những lần điều chỉnh khác thời điểm 1/1 đều gắn với những biến động bất thường.

Lần gần đây nhất, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Mức tăng nhằm cải thiện thu nhập và đảm bảo đời sống cho người lao động trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Sau điều chỉnh, mức mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau: Vùng I là 5.310.000 đồng/tháng; vùng II là 4.730.000 đồng/tháng; vùng III là 4.140.000 đồng/tháng; vùng IV là 3.700.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu vùng thực hiện từ ngày 1/1/2026. 
Mức lương tối thiểu vùng thực hiện từ ngày 1/1/2026. 

Từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu trải qua nhiều lần điều chỉnh với mức tăng như sau: 15,2% (năm 2014); 14,2% (năm 2015); 12,4% (năm 2016); 7,3% (năm 2017); 6,5% (năm 2018); 5,3% (năm 2019); 5,5% (từ năm 2020 đến tháng 6/2022); 6% (từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2024); 6% (từ tháng 7/2024 đến hết năm 2025); 7,2% (từ ngày 1/1/2026).

Lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Lương tối thiểu tăng: Công nhân mừng vui, doanh nghiệp lo lắng

Tăng lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống của người lao động

Dự kiến đề xuất phương án tăng lương tối thiểu mới vào giữa năm 2026

Từ khóa:

Hội đồng tiền lương quốc gia lương tối thiểu mức sống tối thiểu Nghị định 293/2025/NĐ-CP tăng lương

Đọc thêm

Qua rà soát đối với 949 nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, có 584 nhiệm vụ bảo đảm tính khả thi để thực hiện; 355 nhiệm vụ cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện...

Các bị can đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua suất nhà, đất với giá ưu đãi để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nhà đầu tư...

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả, mang nhãn hiệu Emo's chứa chất cấm Sibutramine — hoạt chất có khả năng ức chế cảm giác thèm ăn nhưng tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như ảnh hưởng tim mạch, gây đau tim, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp...

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Huế ghi nhận lượng khách tăng mạnh với gần 395.000 lượt, mang về doanh thu ước đạt 958 tỷ đồng. Điểm nhấn là các sản phẩm du lịch đêm tại Đại Nội Huế đã tạo sức hút lớn, góp phần nâng tầm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Kiến trúc và xây dựng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng tuyển dụng trong quý 1/2026, trong khi các ngành như công nghệ thông tin/viễn thông, tiếp thị/quảng cáo/truyền thông ghi nhận mức giảm…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy