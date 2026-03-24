Hà Nội hưởng ứng Giờ Trái đất 2026

UBND Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tiết kiệm từ 8–10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn địa bàn; phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời mái nhà và điện rác nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế bền vững...

Theo kế hoạch, sáng 28/3/2026, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ phát động "Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026" tại Công viên Thống Nhất. Dự kiến, sự kiện sẽ có hàng nghìn người tham gia với nhiều hoạt động phong phú, mang thông điệp "Sáng tạo xanh – Tương lai xanh".

SÁNG TẠO XANH – TƯƠNG LAI XANH

Lễ phát động do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công – Bộ Công Thương, Cục Đổi mới sáng tạo – Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn người tham dự với chuỗi hoạt động đa dạng, hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và năng lượng.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian trưng bày giải pháp xanh, nơi các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, môi trường giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ về năng lượng sạch và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Người dân có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo trong không gian đô thị và hộ gia đình, cũng như tham gia hoạt động đạp xe phát điện - hình thức tương tác trực quan, sinh động để lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng đến đông đảo cộng đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghệ thuật công cộng mang hình thức sáng tạo cộng đồng cũng được tổ chức nhằm truyền tải thông điệp "Sáng tạo xanh – Tương lai xanh" một cách gần gũi và cảm xúc.

Đặc biệt, trong khung giờ từ 20h30 đến 21h30, nhiều hoạt động hoạt náo sôi động sẽ diễn ra song song với lễ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất toàn cầu - một nghi thức thường niên mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ về cam kết bảo vệ môi trường.

TIẾT KIỆM HƠN 45.700 kWh TRONG MỘT GIỜ TẮT ĐÈN

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất đã trở thành hoạt động tiêu biểu tại Thủ đô nhiều năm qua. Theo số liệu thống kê, trong Giờ Trái đất 2025, sản lượng điện tiết kiệm của Hà Nội đạt 45.705 kWh chỉ trong một giờ tắt đèn, tương ứng với 10,2% tổng lượng điện tiết kiệm của cả nước - con số phản ánh ý thức và trách nhiệm ngày càng cao của người dân Thủ đô.

Trong bối cảnh Hà Nội tiêu thụ khoảng 27–30 tỷ kWh điện mỗi năm, tăng trưởng 6–10%/năm, việc tiết kiệm 45.705 kWh trong một giờ tắt đèn Giờ Trái Đất 2025 mang ý nghĩa biểu tượng hơn là quy mô.

Con số này chỉ tương đương một phần rất nhỏ so với mức tiêu thụ bình quân 70–80 triệu kWh mỗi ngày. Tuy vậy, giá trị nằm ở thay đổi hành vi: một đô thị phụ thuộc lớn vào điện sinh hoạt đã cho thấy khả năng phản ứng nhanh với thông điệp tiết kiệm năng lượng. Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy các giải pháp quản lý nhu cầu điện và giảm áp lực lên hệ thống trong các đợt cao điểm mùa hè.

Thông qua lễ phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay, UBND TP.Hà Nội kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân tăng cường thực hành sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và tiêu dùng, từng bước hình thành lối sống sử dụng năng lượng hợp lý. Đây không chỉ là hành động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, mà còn là nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội trong dài hạn.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 với thông điệp "Sáng tạo xanh – Tương lai xanh" kỳ vọng tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu về an ninh năng lượng và phát triển bền vững mà Nghị quyết số 70-NQ/TW đã đề ra.