Thứ Tư, 25/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Công nghiệp

Hà Nội hưởng ứng Giờ Trái đất 2026

Nguyệt Hà

24/03/2026, 22:07

UBND Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tiết kiệm từ 8–10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn địa bàn; phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời mái nhà và điện rác nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế bền vững...

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, sáng 28/3/2026, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ phát động "Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026" tại Công viên Thống Nhất. Dự kiến, sự kiện sẽ có hàng nghìn người tham gia với nhiều hoạt động phong phú, mang thông điệp "Sáng tạo xanh – Tương lai xanh".

SÁNG TẠO XANH – TƯƠNG LAI XANH

Lễ phát động do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công – Bộ Công Thương, Cục Đổi mới sáng tạo – Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn người tham dự với chuỗi hoạt động đa dạng, hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và năng lượng.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian trưng bày giải pháp xanh, nơi các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, môi trường giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ về năng lượng sạch và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Người dân có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo trong không gian đô thị và hộ gia đình, cũng như tham gia hoạt động đạp xe phát điện - hình thức tương tác trực quan, sinh động để lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng đến đông đảo cộng đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghệ thuật công cộng mang hình thức sáng tạo cộng đồng cũng được tổ chức nhằm truyền tải thông điệp "Sáng tạo xanh – Tương lai xanh" một cách gần gũi và cảm xúc.

Đặc biệt, trong khung giờ từ 20h30 đến 21h30, nhiều hoạt động hoạt náo sôi động sẽ diễn ra song song với lễ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất toàn cầu - một nghi thức thường niên mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ về cam kết bảo vệ môi trường.

TIẾT KIỆM HƠN 45.700 kWh TRONG MỘT GIỜ TẮT ĐÈN

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất đã trở thành hoạt động tiêu biểu tại Thủ đô nhiều năm qua. Theo số liệu thống kê, trong Giờ Trái đất 2025, sản lượng điện tiết kiệm của Hà Nội đạt 45.705 kWh chỉ trong một giờ tắt đèn, tương ứng với 10,2% tổng lượng điện tiết kiệm của cả nước - con số phản ánh ý thức và trách nhiệm ngày càng cao của người dân Thủ đô.

Trong bối cảnh Hà Nội tiêu thụ khoảng 27–30 tỷ kWh điện mỗi năm, tăng trưởng 6–10%/năm, việc tiết kiệm 45.705 kWh trong một giờ tắt đèn Giờ Trái Đất 2025 mang ý nghĩa biểu tượng hơn là quy mô.

Con số này chỉ tương đương một phần rất nhỏ so với mức tiêu thụ bình quân 70–80 triệu kWh mỗi ngày. Tuy vậy, giá trị nằm ở thay đổi hành vi: một đô thị phụ thuộc lớn vào điện sinh hoạt đã cho thấy khả năng phản ứng nhanh với thông điệp tiết kiệm năng lượng. Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy các giải pháp quản lý nhu cầu điện và giảm áp lực lên hệ thống trong các đợt cao điểm mùa hè.

Thông qua lễ phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay, UBND TP.Hà Nội kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân tăng cường thực hành sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và tiêu dùng, từng bước hình thành lối sống sử dụng năng lượng hợp lý. Đây không chỉ là hành động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, mà còn là nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội trong dài hạn.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 với thông điệp "Sáng tạo xanh – Tương lai xanh" kỳ vọng tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu về an ninh năng lượng và phát triển bền vững mà Nghị quyết số 70-NQ/TW đã đề ra.

Từ khóa:

Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 Cục Đổi mới sáng tạo Hà Nội tiết kiệm năng lượng năng lượng tái tạo Sáng tạo xanh – Tương lai xanh

Đọc thêm

Bồ Đào Nha có thể ban bố tình trạng khủng hoảng năng lượng

Bồ Đào Nha có thể ban bố tình trạng khủng hoảng năng lượng

Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Bồ Đào Nha Maria da Graça Carvalho ngày thứ Hai (23/3) cảnh báo nước này đang tiến rất gần tới ngưỡng đáp ứng các tiêu chí của châu Âu để tuyên bố tình trạng khủng hoảng năng lượng, trong bối cảnh giá khí đốt và nhiên liệu leo thang...

Việt Nam chủ động ứng phó trước “cú sốc Hormuz”

Việt Nam chủ động ứng phó trước “cú sốc Hormuz”

Gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz đang tạo ra biến động năng lượng được đánh giá nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam phải khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga, chứng kiến ký Hiệp định hợp tác điện hạt nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga, chứng kiến ký Hiệp định hợp tác điện hạt nhân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, thống nhất các định hướng lớn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và chứng kiến ký Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Liệu châu Âu có quay lại với điện hạt nhân?

Liệu châu Âu có quay lại với điện hạt nhân?

Châu Âu đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trong chiến lược năng lượng, khi cuộc tranh luận về việc quay lại phát triển điện hạt nhân đang ngày càng trở nên sôi nổi...

Đổi mới sinh thái là yêu cầu trọng yếu của tương lai ngành dệt may Việt Nam

Đổi mới sinh thái là yêu cầu trọng yếu của tương lai ngành dệt may Việt Nam

Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với những thách thức từ yêu cầu khắt khe của thị trường toàn cầu về phát triển bền vững. Do đó, yêu cầu giảm thiểu sử dụng và phát thải hóa chất; ưu tiên kiểm soát các chất hữu cơ khó phân hủy trong ngành dệt may được đặt ra...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

eMagazine

2

Xuất khẩu hải sản khởi sắc, áp lực vẫn đè nặng ngành cá ngừ

Thị trường

3

Giá bán USD giảm nhẹ sau động thái can thiệp của Ngân hàng Nhà nước

Tài chính

4

Tiếp tục gỡ “nút thắt” xe du lịch cho phố cổ Hà Nội

Du lịch

5

SHS khai trương trụ sở mới Chi nhánh Đà Nẵng, nâng tầm trải nghiệm dịch vụ phục vụ khách hàng

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy