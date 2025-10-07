Hà Nội khởi công xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 980 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng 7/10, tại phường Phú Lương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, với mức đầu tư 980 tỷ đồng.
Dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội được xây dựng trên diện tích hơn 42.000m2 tại phường Phú Lương, với tổng mức đầu tư 980 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội.
Công trình gồm các hạng mục như: tầng hầm; khu đại sảnh - nghi lễ; khối hiệu bộ; khối học tập; thư viện; hội trường; ký túc xá - nhà ăn; nhà thể chất; các hạng mục kỹ thuật phụ trợ; cảnh quan sân vườn...
Sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị, hành chính hiện đại, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Mục tiêu xây dựng mới Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội nhằm xứng đáng tầm vóc là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng và thành phố Hà Nội. Đồng thời, phù hợp với chiến lược phát triển Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết với hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là “cái nôi” bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ của Thủ đô trong suốt nhiều thập kỷ qua. Nơi đây đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn lượt cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, đóng góp to lớn vào sự phát triển năng động, sáng tạo của Thành phố.
Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, dự án sau khi hoàn thành sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị, hành chính hiện đại, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành phố Hà Nội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
"Việc sớm hoàn thành các thủ tục để kịp khởi công công trình vào tháng 10/2025 và tập trung chỉ đạo triển khai thi công theo tiến độ nhằm sớm hoàn thành đưa dự án vào khai thác sử dụng là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.
Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào sử dụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dự án cùng các nhà thầu cần tập trung tối đa nhân lực, vật lực để tổ chức thi công, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các sở, ban, ngành Thành phố và phường Phú Lương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.
Nhằm khắc phục những bất cập tồn tại và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững, tại dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản, Bộ Xây dựng đã đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản, đồng thời, có cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở vừa túi tiền…
Thị trường bất động sản Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi và thích ứng mạnh mẽ trước những biến động vĩ mô, với điểm sáng nổi bật ở các đô thị trọng điểm. Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút vượt trội, ghi nhận mức tăng trưởng giá ấn tượng trong chu kỳ 2021-2025…
Ngày 5/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bắc Trung Bộ được xác định là một trong hai vùng động lực quốc gia. Quy hoạch mới mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho toàn vùng, với dải ven biển Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh trở thành hạt nhân công nghiệp – đô thị, cùng thành phố Huế định vị trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ đặc thù, tạo nền tảng cho bước bứt phá giai đoạn tới.
Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ôtô. Trong đó, các dự án bến xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng được đề xuất cho phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích đất của dự án theo quy hoạch, để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại, mà không phải điều chỉnh chức năng sử dụng đất trong các quy hoạch có liên quan…
Thực hiện Đề án “1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”, Quảng Trị được giao chỉ tiêu xây dựng 24.100 căn giai đoạn 2025–2030. Để đạt mục tiêu này, Bộ Xây dựng vừa có buổi làm việc với địa phương nhằm tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: