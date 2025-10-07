Hà Nội khởi công xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 980 tỷ đồng

Dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội được xây dựng trên diện tích hơn 42.000m2 tại phường Phú Lương, với tổng mức đầu tư 980 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội.

Công trình gồm các hạng mục như: tầng hầm; khu đại sảnh - nghi lễ; khối hiệu bộ; khối học tập; thư viện; hội trường; ký túc xá - nhà ăn; nhà thể chất; các hạng mục kỹ thuật phụ trợ; cảnh quan sân vườn...

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị, hành chính hiện đại, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phối cảnh Dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội.

Mục tiêu xây dựng mới Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội nhằm xứng đáng tầm vóc là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng và thành phố Hà Nội. Đồng thời, phù hợp với chiến lược phát triển Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết với hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là “cái nôi” bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ của Thủ đô trong suốt nhiều thập kỷ qua. Nơi đây đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn lượt cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, đóng góp to lớn vào sự phát triển năng động, sáng tạo của Thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, dự án sau khi hoàn thành sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị, hành chính hiện đại, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành phố Hà Nội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

"Việc sớm hoàn thành các thủ tục để kịp khởi công công trình vào tháng 10/2025 và tập trung chỉ đạo triển khai thi công theo tiến độ nhằm sớm hoàn thành đưa dự án vào khai thác sử dụng là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào sử dụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dự án cùng các nhà thầu cần tập trung tối đa nhân lực, vật lực để tổ chức thi công, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các sở, ban, ngành Thành phố và phường Phú Lương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.