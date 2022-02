Hà Nội lọt top 25 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2022

Năm 2022, danh sách này chia thành các hạng mục như điểm đến thịnh hành, điểm du lịch dã ngoại, điểm đến thành phố, điểm đến mùa đông, điểm đến ẩm thực… Trang Tripadvisor cho biết các bình chọn được thực hiện bởi những người đã thực sự đi du lịch và trải nghiệm.

Tại hạng mục điểm đến cho “tín đồ ẩm thực”, Hà Nội (Việt Nam) xếp thứ 22 trong danh sách những địa danh có “các món ăn ngon đến nỗi du khách phải quay lại nhiều lần”. Bên cạnh Hà Nội, 24 điểm đến khác cũng được vinh danh, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc. Đứng đầu bảng là thành Rome (Italia), tiếp đó tới London (Anh), Paris (Pháp), Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), Barcelona (Tây Ban Nha), Bangkok (Thái Lan), Singapore... Đứng cuối danh sách ở vị trí thứ 25 là Hong Kong (Trung Quốc).

Trang Tripadvisor mô tả về Hà Nội là một thành phố duyên dáng và lâu đời, vừa lưu giữ những khu phố cổ, các di tích và kiến trúc xưa, vừa có không gian cho những phát triển hiện đại. Người dùng Tripadvisor cũng đề xuất hơn 2.900 trải nghiệm tại Hà Nội và các địa phương lân cận. Trong đó, du khách có thể dễ dàng khám phá khu vực nội thành bằng xe taxi. Nhiều hồ nước, công viên, đại lộ rợp bóng mát và hàng trăm đền chùa càng giúp tăng thêm sức hấp dẫn cho Hà Nội.

Hà Nội và Hội An cũng đã góp mặt trong top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2021 của Tripadvisor.

Những món ngon lâu đời mà thực khách nên thử ở Hà Nội là phở, bún chả, bún riêu cua, bánh cuốn, bánh mỳ, chả cá, cà phê trứng... Còn tại Rome, du khách đừng quên nếm một ly espresso, kem gelato, hoặc thưởng thức món mì ống tươi, đuôi bò hầm... trước khi mua sắm ở Camp de'Fiori hoặc Via Veneto.

Tripadvisor Travellers's Choice Awards là giải thưởng thường niên do du khách bình chọn trên Tripadvisor. Kết quả dựa trên chất lượng và số lượng bình chọn của người dùng Tripadvisor khắp thế giới trong một năm, từ 1/11/2020 tới 31/10/2021. Với những điểm đến dành cho tín đồ mê ẩm thực, yếu tố đánh giá thường dựa trên tiêu chí về các nhà hàng đạt sao Michelin hay quán ăn nổi tiếng, món ngon khiến du khách muốn quay lại...

Hồi đầu năm ngoái, Hà Nội và Hội An của Việt Nam đã góp mặt trong top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2021, do người dùng Tripadvisor bình chọn. Tour du lịch bằng xe máy Huế - Hội An và tour ẩm thực đường phố với sinh viên bản địa tại TP.HCM được người dùng Tripadvisor bình chọn trong top 25 trải nghiệm hàng đầu thế giới 2021.

Trước đó, tờ The Telegraph cũng từng xếp Hà Nội đứng thứ 2 trong số 18 thành phố có ẩm thực hấp dẫn thế giới. Trong đó, phở là món ăn nổi tiếng vượt qua biên giới Việt Nam, đã lan rộng và nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Gần đây nhất là vào hồi tháng 3/2018, trang CNN từng bình chọn phở đứng thứ 28/50 món ăn ngon nhất toàn cầu. Thậm chí, Nhật Bản đã lấy ngày 4/4 là “Ngày của Phở” để tôn vinh món ăn độc đáo này.

Cùng với phở, bún chả cũng được báo chí nước ngoài ca ngợi. Bún chả nằm trong danh sách 10 món ăn đường phố tuyệt nhất thế giới năm 2014 của trang National Geographic và top 10 món ăn ngon nhất mùa hè do CNN bình chọn. Hay là món bánh mỳ Hà Nội cũng đã lọt vào top 100 món ăn nổi tiếng thế giới do Wordkings – Liên minh Kỷ lục thế giới và Viện Top Thế giới công bố. Bánh mỳ cũng được xếp hạng trong top 10 món sandwich ngon nhất thế giới do website du lịch uy tín traveller.com.au của Úc bình chọn…