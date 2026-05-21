Hà Nội: Nâng cao hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn

Đẩy mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từ lâu đã là một
trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển của Hà Nội, nhằm tạo động lực
mới cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy quá trình
chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.
Trong bối cảnh chuyển đổi
số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, Hà Nội đang từng
bước khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng sống của người
dân.
TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY KHOA HỌC CÔNG
NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỒNG BỘ
Trong thời gian qua,
việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được Thành
phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ trên toàn
hệ thống chính trị.
Qua đó, Hà Nội từng bước cụ thể hóa các chủ trương, định
hướng của Trung ương thành những chương trình, kế hoạch hành động sát với thực
tiễn, tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực
quản trị đô thị trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.
Hà Nội đã
tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến phát triển
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc quán triệt, thực
hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW, được
triển khai bài bản, từng bước hình thành cơ chế chỉ đạo thống nhất từ Thành phố
đến cơ sở, góp phần nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong quá trình tổ chức
thực hiện.
Một trong những nội dung
được Hà Nội đặc biệt chú trọng là hoàn thiện thể chế, cơ chế và chính sách nhằm
tháo gỡ các điểm nghẽn cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thành phố chủ động rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan, đồng thời từng
bước xây dựng hành lang pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn
mới.
Đáng chú ý, Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi từ phương thức quản lý hành
chính truyền thống sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, hiệu quả và sản phẩm
đầu ra, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế số và đô thị thông minh.
Trong lĩnh vực chuyển
đổi số, Thành phố tiếp tục thúc đẩy phân cấp, ủy quyền nhằm rút ngắn quy trình
xử lý thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Tính đến giữa tháng 3/2026, Hà Nội đã thực hiện ủy quyền đối với 636 thủ tục
hành chính, qua đó nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn lên 95,77%, đồng thời
giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn xuống còn 4,23%. Đây được xem là bước tiến quan trọng
trong cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và mức độ hài
lòng của người dân, doanh nghiệp.
Song song với đó, Hà Nội
cũng đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo
hướng đồng bộ, hiện đại. Thành phố đã triển khai nhiều mô hình mới như thành
lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình “nhà nước
định hướng - doanh nghiệp vận hành”; thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố Hà
Nội (HVCF); phát triển Sàn giao dịch công nghệ, Chợ chuyển đổi số theo hình
thức hợp tác công - tư; đồng thời thử nghiệm thành công kho dữ liệu Data
Lakehouse...
Bên cạnh việc hoàn thiện
hạ tầng và cơ chế chính sách, Hà Nội cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực
cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố đã ban hành nghị quyết
quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ và chi thưởng đối với nhân lực thực hiện
nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
trong hệ thống chính trị.
Qua đó, góp phần khuyến khích đội ngũ cán bộ, chuyên
gia, nhà khoa học phát huy năng lực sáng tạo mà còn tạo động lực thu hút nguồn
nhân lực chất lượng cao tham gia vào quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh
tế tri thức của Thủ đô.
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ
CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
trên địa bàn trong thời gian tới, mới đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về đánh giá hoạt động
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 trên địa bàn Thành phố.
Theo đó, Kế hoạch tập trung triển khai 4 nhóm nội dung trọng tâm.
Thứ nhất, đánh giá các chính sách ưu đãi, khuyến khích tổ chức và doanh
nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nội dung đánh giá
tập trung vào tính khả thi, tính đồng bộ và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan
trong quá trình thực thi chính sách; đồng thời đo lường hiệu quả huy động nguồn
lực xã hội, đặc biệt là Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
Thứ hai, đánh giá việc triển khai kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo hằng năm cũng như kế hoạch 5 năm của Thành phố. Nội dung đánh giá tập
trung xem xét mức độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược đã đề ra;
đồng thời làm rõ đóng góp của hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, hoàn thiện chính sách
và nâng cao năng lực khoa học công nghệ của Thủ đô.
Thứ ba, đánh giá các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
cấp Thành phố đang được xây dựng, triển khai hoặc đã kết thúc. Việc đánh giá sẽ
tập trung vào tính khả thi của mục tiêu, nội dung, phạm vi và phương pháp thực
hiện; mức độ hoàn thành các sản phẩm đầu ra; chất lượng kết quả và hiệu quả sử
dụng ngân sách nhà nước.
Thứ tư, đánh giá hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
thuộc quản lý của Thành phố, tập trung vào quá trình triển khai nhiệm vụ, kết
quả đầu ra, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tác động thực tiễn tương ứng với từng
loại hình tổ chức.
Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội được
giao thuê tổ chức tư vấn độc lập hoặc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nhằm
thực hiện đánh giá chính sách, kế hoạch, chương trình và các tổ chức khoa học
công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố theo đúng quy định.
Bên cạnh đó, toàn bộ thông tin, dữ liệu và kết quả đánh giá sẽ được cập nhật
lên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia cũng
như Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định hiện hành.
Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với
Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình thu thập thông tin, cung cấp tài liệu
minh chứng phục vụ công tác đánh giá; đồng thời chủ động cập nhật kết quả lên
các hệ thống thông tin theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Các tổ chức khoa
học và công nghệ công lập thuộc Thành phố cũng có trách nhiệm phối hợp, cung
cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình
đánh giá tại đơn vị.