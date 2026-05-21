Hà Nội: Nâng cao hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn

Thành phố Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng về thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành những chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn, tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng...

Đẩy mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từ lâu đã là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển của Hà Nội, nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng sống của người dân.

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỒNG BỘ

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ trên toàn hệ thống chính trị.

Qua đó, Hà Nội từng bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương thành những chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn, tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực quản trị đô thị trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW, được triển khai bài bản, từng bước hình thành cơ chế chỉ đạo thống nhất từ Thành phố đến cơ sở, góp phần nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

Một trong những nội dung được Hà Nội đặc biệt chú trọng là hoàn thiện thể chế, cơ chế và chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố chủ động rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan, đồng thời từng bước xây dựng hành lang pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, hiệu quả và sản phẩm đầu ra, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế số và đô thị thông minh.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Thành phố tiếp tục thúc đẩy phân cấp, ủy quyền nhằm rút ngắn quy trình xử lý thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tính đến giữa tháng 3/2026, Hà Nội đã thực hiện ủy quyền đối với 636 thủ tục hành chính, qua đó nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn lên 95,77%, đồng thời giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn xuống còn 4,23%. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Song song với đó, Hà Nội cũng đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thành phố đã triển khai nhiều mô hình mới như thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình “nhà nước định hướng - doanh nghiệp vận hành”; thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội (HVCF); phát triển Sàn giao dịch công nghệ, Chợ chuyển đổi số theo hình thức hợp tác công - tư; đồng thời thử nghiệm thành công kho dữ liệu Data Lakehouse...

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng và cơ chế chính sách, Hà Nội cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố đã ban hành nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ và chi thưởng đối với nhân lực thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Qua đó, góp phần khuyến khích đội ngũ cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học phát huy năng lực sáng tạo mà còn tạo động lực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức của Thủ đô.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn trong thời gian tới, mới đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Kế hoạch tập trung triển khai 4 nhóm nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, đánh giá các chính sách ưu đãi, khuyến khích tổ chức và doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nội dung đánh giá tập trung vào tính khả thi, tính đồng bộ và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực thi chính sách; đồng thời đo lường hiệu quả huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Thứ hai, đánh giá việc triển khai kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hằng năm cũng như kế hoạch 5 năm của Thành phố. Nội dung đánh giá tập trung xem xét mức độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược đã đề ra; đồng thời làm rõ đóng góp của hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực khoa học công nghệ của Thủ đô.

Thứ ba, đánh giá các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp Thành phố đang được xây dựng, triển khai hoặc đã kết thúc. Việc đánh giá sẽ tập trung vào tính khả thi của mục tiêu, nội dung, phạm vi và phương pháp thực hiện; mức độ hoàn thành các sản phẩm đầu ra; chất lượng kết quả và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Thứ tư, đánh giá hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quản lý của Thành phố, tập trung vào quá trình triển khai nhiệm vụ, kết quả đầu ra, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tác động thực tiễn tương ứng với từng loại hình tổ chức.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội được giao thuê tổ chức tư vấn độc lập hoặc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nhằm thực hiện đánh giá chính sách, kế hoạch, chương trình và các tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố theo đúng quy định. Bên cạnh đó, toàn bộ thông tin, dữ liệu và kết quả đánh giá sẽ được cập nhật lên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia cũng như Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định hiện hành.

Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình thu thập thông tin, cung cấp tài liệu minh chứng phục vụ công tác đánh giá; đồng thời chủ động cập nhật kết quả lên các hệ thống thông tin theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Thành phố cũng có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đánh giá tại đơn vị.