Đề xuất bổ sung cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phương án điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất nghiên cứu bổ sung tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào quy hoạch quốc gia.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình có chiều dài khoảng 55 km, quy mô 4 làn xe và dự kiến được đầu tư trước năm 2030. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 15.000 tỷ đồng

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đề xuất trên được đưa ra trên cơ sở cập nhật Quy hoạch tổng thể quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh các chỉ tiêu tăng trưởng GDP cho thấy nhu cầu vận tải thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng đặt ra những yêu cầu mới về hạ tầng kết nối. Theo phương án sắp xếp, ba địa phương gồm Phú Thọ (cũ), Hòa Bình và Vĩnh Phúc sẽ được hợp nhất thành tỉnh Phú Thọ, với trung tâm chính trị đặt tại TP. Việt Trì (cũ).

Việc hình thành một địa bàn quy mô lớn tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc được dự báo sẽ kéo theo nhu cầu kết nối nội vùng và liên vùng ngày càng cao, đặc biệt từ khu vực Hòa Bình (cũ) tới trung tâm hành chính mới.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong bối cảnh đó, việc hình thành các trục giao thông chiến lược và hành lang kinh tế mới là yêu cầu cần thiết. Tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình được kỳ vọng sẽ trở thành trục kết nối quan trọng giữa các đô thị trung tâm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và nâng cao hiệu quả tổ chức không gian phát triển.

Tuyến đường cũng được đánh giá có khả năng gia tăng hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc hiện hữu như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây và Nội Bài - Lào Cai thông qua hệ thống kết nối liên hoàn, qua đó hỗ trợ phân luồng giao thông và giảm tải cho hạ tầng hiện có.

Không chỉ đóng vai trò kết nối, cao tốc Việt Trì - Hòa Bình còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại các vùng động lực, đặc biệt là khu vực TP. Việt Trì và các đô thị lân cận. Qua đó, mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng tuyến Việt Trì - Hòa Bình phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới đường bộ quốc gia, đồng thời đề xuất nghiên cứu đầu tư theo định hướng cao tốc địa phương kết nối các trung tâm kinh tế của tỉnh Phú Thọ nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và sớm huy động nguồn lực triển khai.