Đề xuất bổ sung cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030

21/05/2026, 11:02

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình có chiều dài khoảng 55 km, quy mô 4 làn xe và dự kiến được đầu tư trước năm 2030...

Ảnh minh họa.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phương án điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất nghiên cứu bổ sung tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào quy hoạch quốc gia.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình có chiều dài khoảng 55 km, quy mô 4 làn xe và dự kiến được đầu tư trước năm 2030. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 15.000 tỷ đồng

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đề xuất trên được đưa ra trên cơ sở cập nhật Quy hoạch tổng thể quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh các chỉ tiêu tăng trưởng GDP cho thấy nhu cầu vận tải thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng đặt ra những yêu cầu mới về hạ tầng kết nối. Theo phương án sắp xếp, ba địa phương gồm Phú Thọ (cũ), Hòa Bình và Vĩnh Phúc sẽ được hợp nhất thành tỉnh Phú Thọ, với trung tâm chính trị đặt tại TP. Việt Trì (cũ).

Việc hình thành một địa bàn quy mô lớn tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc được dự báo sẽ kéo theo nhu cầu kết nối nội vùng và liên vùng ngày càng cao, đặc biệt từ khu vực Hòa Bình (cũ) tới trung tâm hành chính mới.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong bối cảnh đó, việc hình thành các trục giao thông chiến lược và hành lang kinh tế mới là yêu cầu cần thiết. Tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình được kỳ vọng sẽ trở thành trục kết nối quan trọng giữa các đô thị trung tâm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và nâng cao hiệu quả tổ chức không gian phát triển.

Tuyến đường cũng được đánh giá có khả năng gia tăng hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc hiện hữu như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây và Nội Bài - Lào Cai thông qua hệ thống kết nối liên hoàn, qua đó hỗ trợ phân luồng giao thông và giảm tải cho hạ tầng hiện có.

Không chỉ đóng vai trò kết nối, cao tốc Việt Trì - Hòa Bình còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại các vùng động lực, đặc biệt là khu vực TP. Việt Trì và các đô thị lân cận. Qua đó, mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng tuyến Việt Trì - Hòa Bình phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới đường bộ quốc gia, đồng thời đề xuất nghiên cứu đầu tư theo định hướng cao tốc địa phương kết nối các trung tâm kinh tế của tỉnh Phú Thọ nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và sớm huy động nguồn lực triển khai.

Công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều đoạn tuyến chưa thể bàn giao thi công đang trở thành "nút thắt" lớn đối với hai dự án đường kết nối Cảng hàng không Thọ Xuân có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, không để dự án kéo dài, đội vốn...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình dự án metro Bến Thành - Cần Giờ. Tuyến metro đi qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ nhưng không đi vào vùng lõi, nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái khu vực...

Thành phố Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng về thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành những chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn, tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng...

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 tính đến hết ngày 14/5/2026 ghi nhận kết quả tích cực, đạt tỷ lệ 16,4% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao...

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ mở rộng không gian đô thị, mà còn đặt nền móng cho quá trình tổ chức lại cấu trúc phát triển của Hà Nội, với hạ tầng giao thông trở thành trục dẫn dắt tăng trưởng và sông Hồng được kéo trở lại vị trí trung tâm trong không gian đô thị mới của Thủ đô...

