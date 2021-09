Hà Nội: Sau giãn cách xã hội, giá nhà chung cư tăng hay giảm?

Việc Hà Nội nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội sẽ tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển trở lại và sôi động hơn rất nhiều, đặc biệt khi sức mua đã bị “kìm hãm” trong suốt thời gian giãn cách theo chỉ thị 16, nay sẽ có cơ hội được phục hồi trở lại.

Trước đó, theo báo cáo của kênh thông tin Batdongsan.com.vn, trong tháng 7/2021, chỉ số giá chung cư tại Tp.HCM và Hà Nội cùng tăng 2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2020, giá chung cư tại 2 thành phố này tăng lần lượt 7% và 10%.

Bước sang tháng 8, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng theo thống kê, chỉ số giá so với cùng kỳ năm 2020 tăng 8-9%. Hãy cùng lắng nghe nhận định của các chuyên gia về thị trường bất động sản để có cái nhìn đa chiều hơn.

“Nguồn cung khan hiếm - dòng tiền đổ vào bất động sản lớn”

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam: Đại dịch Covid 19 có kéo dài nhưng giá bất động sản không những giảm mà vẫn liên tục tăng, nhất là phân khúc nhà ở chung cư. Nguyên nhân là do tổng tiền vào thị trường bất động sản đang tăng mạnh lên bởi một lượng tiền lớn rút từ các lĩnh vực khác như chứng khoán, ngoại hối, các ngành kinh tế suy yếu khác đang đổ mạnh vào thị trường bất động sản tìm cơ hội đầu tư mua sắm.

Nguồn tiền thực tế vào thị trường bất động sản rất lớn nhưng nguồn hàng lại khan hiếm là nguyên nhân chính giá bất động sản bị đẩy mạnh, tạo các cơn sốt thời gian đầu năm.

Trước đây, người dân quan tâm nhiều hơn đến giá cả, vị trí dự án nhưng hiện nay, khi hạ tầng được nâng cấp, việc di chuyển không còn khó khăn thì người dân lại có xu hướng chọn dự án có mật độ dân cư thấp, cộng đông văn minh, không gian sống gần gũi thiên nhiên để đảm bảo môi trường sống và nâng cao sức khỏe. Do đó, những dự án này dù có giá cao hơn nhưng người dân cũng sẽ ưu tiên lựa chọn.

“Bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn”

GS.Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Việc giá nhà tăng trong bối cảnh dịch bệnh là do nhiều người vẫn tin vào bất động sản. Năm vừa qua, chúng ta chứng kiến mức lãi tiền gửi quá thấp, do vậy gửi tiền thì tương đối an toàn nhưng thu nhập suy giảm khiến người dân phải tính toán tới những kênh đầu tư khác.

Trong khi đó, bất động sản là một trong những kênh được nhiều người chọn. Chứng khoán cũng tăng mạnh, nhưng nhiều người không am hiểu về tài chính, lo ngại sự bấp bênh "sức khỏe" của doanh nghiệp không biết ra sao trong bối cảnh Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn thì sẽ chọn bất động sản. Còn vàng, ngoại tệ… thì lúc sốt cao, lúc giảm rất nhanh.

Ông Nguyễn Việt Duy - Giám Đốc Kinh doanh MIKHome thuộc Tập đoàn MIKGroup.

“5 yếu tố tác động đến giá trị bất động sản”

Là đơn vị phát triển bất động sản hàng đầu và uy tín với hàng loạt các dự án bất động sản được trải dài từ Bắc chí Nam, với các dòng sản phẩm như Chung cư cao cấp, hạng sang, villa - nhà phố với các dự án biệt thự, shophouse, nhà liền kề cùng chuỗi dự án bất động sản nghỉ dưỡng: Sol by Meliá Phú Quốc, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay… Đại diện MIKGroup cho biết, giá bất động sản được hình thành từ 5 yếu tố: tiền đất, tiền xây dựng, chi phí vốn, chi phí quản lý bất động sản. Hiện các 5 yếu tố này không những không giảm mà còn tăng lên trong suốt thời gian qua. Do đó, việc tăng giá bán bất động sản là sự điều tiết bình thường trong cấu thành giá.

Bên cạnh đó, dịch bệnh kéo dài đã làm thay đổi thói quen mua nhà của khách hàng. Khi người dân dành sự ưu tiên cho những dự án cao cấp được đầu tư kỹ lưỡng về hạ tầng, tiện ích phong phú, môi trường sống xanh, tiện nghi… Do vậy tổng mức đầu tư của sản phẩm này tất nhiên sẽ cao hơn, thị trường phân khúc cao cấp nhờ thế mà sôi động hơn.

Đơn cử, dòng chung cư cao cấp mang thương hiệu Imperia do MIKGroup phát triển vẫn luôn nhận được sự đón nhận của khách hàng, kể cả thời điểm giãn cách xã hội vừa qua.

“Sức mua chung cư tăng cao”

Bà Hoàng Thị Kim Dung - Giám đốc Kinh doanh Đất xanh miền Bắc:

Vốn là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối bán hàng cho hàng trăm dự án lớn nhỏ trong nhiều năm qua, đại diện Đất xanh miền Bắc nhận định, thị trường bất động sản nói chung và chung cư nói riêng tại Hà Nội vẫn rất sôi động trong thời gian qua bất chấp đại dịch. Qua thực tế bán hàng, sức mua tăng mạnh ở phân khúc cao cấp.

Trên thực tế, dù trong mùa dịch nhưng cả 2 dự án mà Đất xanh miền Bắc đang bán là The Matrix One và Imperia Smart City đều ghi nhận có lượng giao dịch ổn định và tốt hơn các dự án cùng khu vực.

Như dự án Imperia Smart City, với vị trí kế cận công viên trung tâm cùng hàng loạt tiện ích hiện hữu trong đại đô thị như: trường học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, công viên thể thao, vườn Nhật, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ… giúp dự án này đáp ứng đủ đầy về không gian sống tuyệt vời, thu hút khách hàng.

Trong khi đó, dự án The Matrix One lại hút khách bởi quy hoạch bài bản, căn hộ hạng A đầy đủ tiện nghi chú trọng đối tượng khách hàng thu nhập cao tại Hà Nội và cũng dẫn đầu phân khúc bất động sản hạng sang.