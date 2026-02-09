Hà Nội sẽ đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết

Trong dịp Tết Bính Ngọ năm nay, toàn hệ thống công đoàn Thủ đô dự kiến trao 83.000 suất quà Tết đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 5.500 vé xe được trao tặng cho công nhân lao động, trong đó 1.200 công nhân sẽ được đưa về quê ăn Tết...

Chiều 8/2, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026.

Thông tin tại chương trình, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, cho biết bên cạnh công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, việc chăm lo hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn cũng được công đoàn các cấp đặc biệt quan tâm, góp phần giúp đỡ công nhân toàn tâm, toàn ý phấn đấu hoàn thành tốt công việc.

Chỉ riêng trong năm 2025, hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, người lao động đã được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng nguồn lực hàng trăm tỷ đồng. Những mái ấm công đoàn, những chuyến xe nghĩa tình, những phần quà Tết kịp thời đã được sẻ chia đến những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, không ai bị bỏ lại phía sau, “Tết Sum vầy” đã trở thành một hoạt động thường niên, giàu ý nghĩa nhân văn của tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Năm 2026, chương trình được tổ chức xuyên suốt từ Trung ương, thành phố đến các công đoàn xã, phường, công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội, công đoàn các tổng công ty và các công đoàn cơ sở; trong đó 100% công đoàn xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa này.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, và TP. Hà Nội tham gia chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026 với công nhân Thủ đô.

Tết Bính Ngọ năm nay, toàn hệ thống công đoàn Thủ đô dự kiến trao 83.000 suất quà Tết tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 5.500 vé xe được trao tặng cho công nhân lao động, trong đó 1.200 công nhân lao động sẽ được tổ chức trực tiếp đưa về quê ăn Tết. Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức trực tiếp và giao công đoàn xã, phường thăm hỏi, động viên người lao động làm việc xuyên Tết Bính Ngọ.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định chương trình là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Ông cũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đối với kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2025.

Đặc biệt, các cấp công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại chương trình. Ảnh: V.V.

Năm 2026, ông đề nghị tổ chức Công đoàn Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Trước hết, sau Tết Nguyên đán, cần có dữ liệu đầy đủ của đoàn viên, người lao động Thành phố nhằm theo dõi hiệu quả công tác hỗ trợ. Đồng thời, có giải pháp phù hợp đối với các trường hợp gặp khó khăn kéo dài, để tiếp tục đồng hành, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho đoàn viên, người lao động.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị tổ chức Công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, người lao động để tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cùng góp phần đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.