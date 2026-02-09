Hà Nội sẽ đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 09/02/2026
Nhật Dương
09/02/2026, 10:12
Trong dịp Tết Bính Ngọ năm nay, toàn hệ thống công đoàn Thủ đô dự kiến trao 83.000 suất quà Tết đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 5.500 vé xe được trao tặng cho công nhân lao động, trong đó 1.200 công nhân sẽ được đưa về quê ăn Tết...
Chiều 8/2, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026.
Thông tin tại chương trình, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, cho biết bên cạnh công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, việc chăm lo hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn cũng được công đoàn các cấp đặc biệt quan tâm, góp phần giúp đỡ công nhân toàn tâm, toàn ý phấn đấu hoàn thành tốt công việc.
Chỉ riêng trong năm 2025, hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, người lao động đã được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng nguồn lực hàng trăm tỷ đồng. Những mái ấm công đoàn, những chuyến xe nghĩa tình, những phần quà Tết kịp thời đã được sẻ chia đến những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Với tinh thần “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, không ai bị bỏ lại phía sau, “Tết Sum vầy” đã trở thành một hoạt động thường niên, giàu ý nghĩa nhân văn của tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Năm 2026, chương trình được tổ chức xuyên suốt từ Trung ương, thành phố đến các công đoàn xã, phường, công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội, công đoàn các tổng công ty và các công đoàn cơ sở; trong đó 100% công đoàn xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa này.
Tết Bính Ngọ năm nay, toàn hệ thống công đoàn Thủ đô dự kiến trao 83.000 suất quà Tết tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 5.500 vé xe được trao tặng cho công nhân lao động, trong đó 1.200 công nhân lao động sẽ được tổ chức trực tiếp đưa về quê ăn Tết. Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức trực tiếp và giao công đoàn xã, phường thăm hỏi, động viên người lao động làm việc xuyên Tết Bính Ngọ.
Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định chương trình là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Ông cũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đối với kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2025.
Đặc biệt, các cấp công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
Năm 2026, ông đề nghị tổ chức Công đoàn Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
Trước hết, sau Tết Nguyên đán, cần có dữ liệu đầy đủ của đoàn viên, người lao động Thành phố nhằm theo dõi hiệu quả công tác hỗ trợ. Đồng thời, có giải pháp phù hợp đối với các trường hợp gặp khó khăn kéo dài, để tiếp tục đồng hành, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho đoàn viên, người lao động.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị tổ chức Công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, người lao động để tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp.
Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cùng góp phần đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển cơ quan điều tra truy tố trước pháp luật những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng. Việc này nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...
Các đối tượng đang lợi dụng nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua, bán vé tàu, vé xe, vé máy bay và đặt phòng khách sạn giả...
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải chủ động bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị và oxy y tế. Việc bố trí giường bệnh, phương tiện phục vụ cấp cứu và điều trị phải sẵn sàng, đặc biệt tập trung vào các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương và ngộ độc thực phẩm...
Từ ngày 16-02-2026, Ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ ra mắt bạn đọc với chủ đề "Khởi hành trên Đại Lộ Kiến Tạo"…
Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan và trải nghiệm không khí Tết của người dân Thủ đô, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi chương trình “Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - Xuân Đoàn Kết” tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố từ ngày 9 đến 13/2/2026 (tức từ ngày 22 đến 26 tháng Chạp).
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: