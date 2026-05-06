Hà Nội tăng cường giám sát, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý nhà nước trong việc giám sát các hoạt động xây dựng, Hà Nội yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án trên địa bàn...

Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, chống phát thải bụi trong thi công và trách nhiệm hoàn trả hạ tầng của chủ đầu tư sau khi hoàn thành thi công xây dựng theo phương án được duyệt và quy định có liên quan.

Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng không che chắn, gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường; xe chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải.

Đẩy mạnh sử dụng camera giám sát giao thông, camera an ninh và giải pháp công nghệ tích hợp AI để phát hiện, trích xuất hình ảnh, kịp thời xử lý hoặc phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, UBND xã, phường xử lý các hành vi không che chắn, làm rơi vãi vật liệu, phế thải, đất thải gây phát tán bụi ra đường; tăng cường chia sẻ thông tin phục vụ công tác kiểm tra liên ngành và xử lý “phạt nguội” khi đủ điều kiện.

Đối với chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, Thành phố yêu cầu các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật phải thực hiện lập, phê duyệt chi tiết biện pháp thi công hoàn trả và thực hiện ngay sau khi hoàn thành từng hạng mục, từng giai đoạn thi công, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và các hoạt động giao thông khác, công tác hoàn trả phải đảm bảo điều kiện chất lượng bằng hoặc tốt hơn kết cấu đường bộ ban đầu; không được tháo dỡ rào chắn công trình khi chưa tiến hành công tác hoàn trả kết cấu đường bộ theo quy định.

Các đơn vị thi công cần bố trí khu vực rửa xe, thiết bị rửa bánh xe, gầm xe và người trực kiểm soát tại cổng công trường; bảo đảm 100% phương tiện vận chuyển vật liệu, đất đào, phế thải phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi ra khỏi công trường; nghiêm cấm để rơi vãi bùn đất, nước bẩn ra khu vực đường giao thông công cộng.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm công tác thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển chất thải xây dựng. Phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng bao kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển; vận chuyển đến đúng nơi tiếp nhận, xử lý theo quy định. Thành phố khuyến khích tái sử dụng chất thải xây dựng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phép để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh.

Hoạt động thi công cần tổ chức hợp lý theo dây chuyền, thi công cuốn chiếu, “làm đến đâu gọn đến đó”, hạn chế biện pháp thi công đào hở, hạn chế thi công dàn trải trên diện rộng, không tổ chức thi công trong giờ cao điểm. Những khu vực xung quanh công trường phải bố trí người và phương tiện thường xuyên vệ sinh, thu dọn bùn đất, phế thải. Khuyến khích việc sử dụng các cấu kiện đúc sẵn, bê tông thương phẩm, vữa trộn sẵn để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Đối với công trình xây dựng nhiều tầng phải bố trí lưới chắn bụi bao quanh chu vi công trình; khi tập kết vật liệu rời (cát, đá, xi măng) trên các tầng phải yêu cầu đơn vị thi công có bạt phủ che chắn; thường xuyên dọn dẹp mặt bằng công trình và trên các tầng để hạn chế bụi phát tán.

Theo Thành phố Hà Nội, những năm gần đây, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn Hà Nội có thời điểm suy giảm, đặc biệt tại khu vực trung tâm đô thị nơi tập trung mật độ dân cư cao, lưu lượng giao thông lớn và nhiều hoạt động kinh tế - xã hội.

Kết quả nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện trong các năm 2023 – 2025 chỉ ra rằng tỷ lệ đóng góp đối với bụi PM2.5 trên địa bàn Hà Nội từ hoạt động giao thông vận tải là 25%; xây dựng và bụi đường 20%; đốt mở 12%; bụi thứ cấp hình thành từ các khí ô nhiễm, bao gồm cả công nghiệp 27% và nguồn khác 6%. Theo số liệu kiểm kê nguồn thải nội tại, riêng trong Thành phố nguồn trực tiếp từ hoạt động giao thông chiếm 59%; bụi đường và hoạt động xây dựng 28%; đốt mở và hoạt động dân sinh 11%; hoạt động công nghiệp 2%.

Thực tế, ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất ở các khu vực đô thị. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính ô nhiễm không khí trong nhà và bên ngoài có liên quan đến khoảng 7.000.000 ca tử vong mỗi năm trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng không khí rất cấp thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.