Hà Nội thử nghiệm giải pháp nhận diện sinh trắc học trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông

Việc thử nghiệm giải pháp định danh, nhận diện sinh trắc học trên toàn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông được triển khai tại 12 nhà ga với nhiều công nghệ tiên tiến...

Từ ngày 20 đến 30/9/2025, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên toàn tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông.

Theo đó, Hanoi Metro phối hợp cùng các ngân hàng thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên toàn tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông.

Chương trình được triển khai tại 12 nhà ga với 65 cổng soát vé, thử nghiệm đồng thời nhiều công nghệ tiên tiến: Định danh, xác thực điện tử và sinh trắc học thông qua thẻ căn cước, vé điện tử trên ứng dụng Hanoi Metro, thẻ vé và thẻ thanh toán quốc tế VISA. Đối tượng tham gia gồm hành khách trên 60 tuổi (được miễn phí vé theo chính sách của HĐND thành phố Hà Nội) và hành khách thông thường sử dụng vé lượt, vé ngày.

Khi tham gia thử nghiệm, hành khách sẽ được hướng dẫn chi tiết thao tác qua cổng, trải nghiệm các giải pháp công nghệ mới, đồng thời được áp dụng mức vé theo bảng giá vé thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc ứng dụng định danh điện tử và sinh trắc học không chỉ giúp hành khách tiết kiệm thời gian, mà còn mở ra cánh cửa cho việc quản lý vận hành giao thông thông minh. Khi hệ thống đồng bộ, dữ liệu hành khách sẽ được lưu trữ an toàn, phục vụ việc phân tích lưu lượng, tối ưu hóa tần suất vận hành, đồng thời nâng cao năng lực phòng, chống gian lận vé.

Theo đại diện Hanoi Metro, thông qua quá trình thử nghiệm, đơn vị sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của hành khách, từ đó tiếp tục cải tiến và hoàn thiện nhằm mang đến cho hành khách những trải nghiệm an toàn - thuận tiện - thân thiện môi trường, từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ.