Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn

Phương Nhi

21/04/2026, 07:33

Từ ngày 1/7 năm nay, thành phố sẽ bắt đầu triển khai các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường trong đó có hạn chế phương tiện kinh doanh vận tải chở khách chạy dầu hóa thạch trong vùng phát thải thấp...

Ảnh minh họa.

Với định hướng phát triển kinh tế xanh và giảm phát thải trên toàn địa bàn, thời gian gần đây Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp chuyển đổi phương tiện vận tải công cộng, đặc biệt là thúc đẩy sử dụng xe buýt chạy điện và năng lượng sạch, từng bước thay thế các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội về triển khai Đề án phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh, Thành phố đang từng bước tăng tốc lộ trình chuyển đổi theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng mà còn giảm thiểu ô nhiễm không khí, cải thiện môi trường sống đô thị.

Cụ thể, từ ngày 18/4, Hà Nội đã đưa thêm 53 xe buýt điện, thuộc Dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững gắn với tuyến đường sắt đô thị số 3, vào vận hành trên các tuyến buýt số 16, 24 và 29. Việc bổ sung này nâng tổng số xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh lên 699 xe, trong đó có 560 xe buýt điện (chiếm 28,7%) và 139 xe sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG) trên 10 tuyến (chiếm 7,1%), tương đương 35,8% tổng số phương tiện buýt trợ giá.

Không dừng lại ở đó, theo kế hoạch đến hết ngày 30/4/2026, Thành phố sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động thêm 122 xe buýt điện trên 8 tuyến, nâng tổng số phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh lên 821 xe, bao gồm 682 xe buýt điện và 139 xe buýt CNG, chiếm khoảng 42,1% tổng số phương tiện toàn mạng.

Dự kiến đến hết năm 2026, Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư thay mới thêm 30 xe buýt điện trên 2 tuyến, qua đó nâng tổng số xe buýt điện và năng lượng xanh lên 851 xe (gồm 712 xe buýt điện và 139 xe CNG), đạt tỷ lệ 43,6%, vượt đáng kể so với mục tiêu 20–23% đề ra trong Kế hoạch 149.

Ngoài ra, theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường trong đó có hạn chế phương tiện kinh doanh vận tải chở khách chạy dầu hóa thạch trong vùng phát thải thấp. Với xe buýt, đây là nhiệm vụ quan trọng và cần thực hiện nghiêm chủ trương của UBND thành phố.

Những định hướng này cho thấy nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của Hà Nội trong việc phát triển hệ thống vận tải công cộng bền vững, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, đồng thời đóng góp tích cực vào cam kết giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Multimedia
Đọc nhiều nhất
