Hà Nội tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Thượng Thanh từ 1/10

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Thanh Xuân
01/10/2025, 17:55
Dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (phường Bồ Đề) tiếp nhận hồ sơ từ 1/10 đến 4/11/2025, với 1.951 căn hộ, giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m2, dự kiến bàn giao vào quý 3/2027…
Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực, phường Bồ Đề (đợt 1).
Dự án gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang), với tổng số 1.951 căn hộ, trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31m2 đến 77m2. Dự án do Liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam thực hiện.
Giá bán trung bình là 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Giá thuê mua trung bình 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 4/11/2025 (trừ chủ nhật). Việc ký hợp đồng mua bán căn hộ tại công trình CT1 dự kiến bắt đầu từ 24/11/2025; công trình CT2, CT3 bắt đầu từ 26/1/2026. Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ là quý 3/2027.
Khách hàng nộp hồ sơ bản mềm (scan) bằng hình thức online qua website: https://ricecitylongchau.com. Để đảm bảo việc kiểm tra hồ sơ được đầy đủ khách quan, mỗi ngày Liên danh tiếp nhận và xử lý tối đa 70 bộ hồ sơ.
Sau khi khách hàng đã nộp hồ sơ bản mềm scan bằng hình thức online qua website, Liên danh tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, đối chiếu với quy định hiện hành để hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, khách hàng sẽ được cấp mã QR code để nộp hồ sơ bản cứng theo quy định tại trụ sở Đảng ủy – UBND phường Cự Khối (cũ). Lưu ý, chỉ khách hàng được cấp mã QR code mới có thể nộp hồ sơ bản cứng theo quy định tại địa chỉ trên.
Theo quy hoạch, phân khu 7, đô thị Bắc Giang có diện tích gần 2.600ha, dự kiến dân số đến năm 2045 khoảng 24.700 người. Đây là khu đô thị sinh thái gắn với dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, du lịch văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo, được tổ chức thành 3 khu chức năng và 3 đơn vị ở…
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 19/8/2025, trên cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng…
Sáng 30/9, tại Khu đô thị Ecogarden (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital đã tổ chức lễ khởi công dự án khách sạn Best Western Premier Hue Sky Hotel...
Tổng diện tích lập quy hoạch của Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí khoảng 786 ha, khi đi vào hoạt động, thu hút khoảng 32.200 lao động…
Tỷ suất sinh ở Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử vào năm 2024, sau khi có xu hướng sụt giảm rõ rệt từ năm 2021. Một trong những nguyên nhân quan trọng là chi phí nhà ở ngày càng tăng cao, khiến nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về kế hoạch sinh con…
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: