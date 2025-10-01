Hà Nội tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Thượng Thanh từ 1/10

Dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (phường Bồ Đề) tiếp nhận hồ sơ từ 1/10 đến 4/11/2025, với 1.951 căn hộ, giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m2, dự kiến bàn giao vào quý 3/2027…

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực, phường Bồ Đề (đợt 1).

Dự án gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang), với tổng số 1.951 căn hộ, trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31m2 đến 77m2. Dự án do Liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam thực hiện.

Giá bán trung bình là 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Giá thuê mua trung bình 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 4/11/2025 (trừ chủ nhật). Việc ký hợp đồng mua bán căn hộ tại công trình CT1 dự kiến bắt đầu từ 24/11/2025; công trình CT2, CT3 bắt đầu từ 26/1/2026. Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ là quý 3/2027.

Khách hàng nộp hồ sơ bản mềm (scan) bằng hình thức online qua website: https://ricecitylongchau.com. Để đảm bảo việc kiểm tra hồ sơ được đầy đủ khách quan, mỗi ngày Liên danh tiếp nhận và xử lý tối đa 70 bộ hồ sơ.

Sau khi khách hàng đã nộp hồ sơ bản mềm scan bằng hình thức online qua website, Liên danh tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, đối chiếu với quy định hiện hành để hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, khách hàng sẽ được cấp mã QR code để nộp hồ sơ bản cứng theo quy định tại trụ sở Đảng ủy – UBND phường Cự Khối (cũ). Lưu ý, chỉ khách hàng được cấp mã QR code mới có thể nộp hồ sơ bản cứng theo quy định tại địa chỉ trên.