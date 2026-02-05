Hà Nội trao đổi kinh nghiệm quản lý và phát triển đô thị với các thành phố lớn của Trung Quốc

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Thanh Xuân
05/02/2026, 15:58
Trong chuyến công tác đến Trung Quốc, thông qua làm việc trực tiếp với các cơ quan quản lý và quy hoạch đô thị hàng đầu, Hà Nội có thêm những góc nhìn thực tiễn về tổ chức không gian, quản lý phát triển và định hướng phát triển các đô thị lớn...
Theo thông tin từ Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa chủ trì đoàn công tác của Thành phố đến thăm, làm việc tại Thủ đô Bắc Kinh và thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch phát triển đô thị, nhất là cách thức giải quyết các điểm nghẽn, xác định và hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của các thành phố lớn…
Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn giới thiệu khái quát vai trò, vị thế của Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, và trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, hợp tác quốc tế của Việt Nam.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, Lãnh đạo Thành phố cho biết Hà Nội quyết tâm đi đầu trong việc hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ này, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn đô thị, đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm vụ, phân thủ tục, phân nguồn lực gắn với chuyển đổi số, xây dựng mô hình phát triển mới gắn với tăng trưởng 2 con số, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 11% giai đoạn 2025–2030…
Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự giao lưu, hợp tác giữa Hà Nội với Bắc Kinh, Nam Kinh nói riêng và các thành phố lớn của Trung Quốc trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, nêu rõ Thành phố Hà Nội hết sức coi trọng việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham khảo cách làm hiệu quả của những thành phố lớn trên thế giới về cách giải quyết điểm nghẽn, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn.
Lãnh đạo các đơn vị phía Trung Quốc đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn công tác Thành phố Hà Nội trong việc tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương nói riêng, hai nước Trung Quốc-Việt Nam nói chung; bày tỏ sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hay với Thành phố Hà Nội trong việc khắc phục những bất cập của các đô thị lớn.
Cụ thể, theo chia sẻ từ phía Trung Quốc, là “siêu đô thị” với dân số hơn 22 triệu người, Bắc Kinh từng từng đối mặt nghiêm trọng với tình trạng ô nhiễm khói bụi, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và hình ảnh của thành phố. Để giải quyết bài toán này, Bắc Kinh đã huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, phát động “chiến dịch bảo vệ bầu trời xanh”.
Thông tin về chiến dịch bảo vệ bầu trời xanh với 5 trụ cột chính, đại diện Sở Sinh thái và Môi trường Thành phố Bắc Kinh cho biết Thành phố đã xây dựng hệ thống mạng lưới quan trắc, giám sát chất lượng không khí mật độ cao, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
Thông qua 4 đợt “tổng điều tra chất lượng không khí”, Thành phố xác định rõ cơ cấu nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí. Đây là cơ sở của việc đưa ra chiến lược và giải pháp cụ thể nhằm “làm sạch không khí”, trong đó có việc chuyển đổi cơ cấu năng lượng, kiểm soát nguồn phát thải từ xe cộ, tái cấu trúc công nghiệp; xây dựng cơ chế phối hợp vùng trong phòng ngừa và kiểm soát chung.
Ngoài ra đối với công tác quy hoạch, Thành phố Bắc Kinh cũng coi là chiếc “chìa khóa” quan trọng giúp giải quyết những vấn đề như: đô thị lan rộng kiểu vết dầu loang, mất kiểm soát, giá nhà tăng cao, ô nhiễm không khí và tắc nghẽn giao thông… Theo đó, quy hoạch tổng thể giai đoạn 2016-2035 đã xác định mục tiêu xây dựng Bắc Kinh trở thành một thủ đô đẳng cấp thế giới, hài hòa và đáng sống với chức năng cốt lõi là trung tâm chính trị, văn hóa, giao lưu quốc tế, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Bắc Kinh cũng coi trọng công tác quy hoạch vùng và chiến lược liên kết vùng, đặt Bắc Kinh trong mối tương quan chặt chẽ trong vùng Kinh-Thiên-Ký (Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc) nhằm giảm tải áp lực cho thủ đô.
Trong khi đó, đại diện Viện Quy hoạch và Thiết kế đô thị Nam Kinh thông tin Thành phố Nam Kinh thực hiện rất nghiêm công tác giãn dân và chức năng ra khỏi khu vực tường thành cũ, tập trung giảm mật độ, chỉ làm du lịch và văn hóa ở khu vực đô thị cũ, xây dựng khu đô thị mới với hạ tầng hiện đại để hút dân cư. Qua đó biến cấu trúc đô thị từ “đơn tâm” sang “đa tâm”, giảm áp lực phá bỏ di sản để xây cao ốc trong nội đô.
Theo vị này, với việc sở hữu đoạn tường thành thời Minh dài nhất thế giới (còn lại khoảng 25km), thành phố Nam Kinh đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn, biến kiến trúc này trở thành một dải công viên khổng lồ bao quanh thành phố, xây dựng các đường dạo bộ, công viên cây xanh dọc theo chân tường, kết nối với các hồ nước, tạo thành “vành đai xanh” văn hóa, để người dân có thể đi bộ, chạy bộ ngay bên cạnh di tích hàng trăm năm tuổi.
Mặt khác, công tác hồi sinh không gian mặt nước, biến sông Tần Hoài từng bị ô nhiễm nặng và bị lấn chiếm trở thành biểu tượng du lịch, cũng là một điểm sáng trong quy hoạch và thiết kế hai bên sông theo hướng các khu văn hóa-thương mại nhằm thu hút du lịch, tạo nguồn thu cho công tác bảo tồn. Nam Kinh đã kết hợp xử lý ô nhiễm nước với khôi phục kiến trúc hai bên bờ sông, các ngôi nhà cổ ven sông được tu bổ để làm nhà hàng, trà quán, sân khấu biểu diễn nghệ thuật truyền thống.
