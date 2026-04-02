Hà Nội tuyển sinh lớp 10 công lập: Quản chặt chỉ tiêu, tránh nơi thừa nơi thiếu

Châu Anh

02/04/2026, 18:06

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phải tổ chức tuyển sinh đúng quy định, không được thu phí giữ chỗ, đặt cọc, bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, khuyến khích sử dụng đăng ký trực tuyến để công khai thứ tự...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 2/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2026-2027 và hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

LẦN ĐẦU TUYỂN SINH THEO BẢN ĐỒ GIS 

Theo Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Nghiêm Văn Bình, điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 tại Hà Nội là sẽ áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến tích hợp bản đồ số GIS. Điều này nhằm bảo đảm học sinh được học ở trường gần nơi cư trú nhất, thuận tiện và an toàn cho việc di chuyển. 

Do đó, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập sẽ áp dụng phương thức xét tuyển theo nơi cư trú của học sinh từ ngày 1-9/7 trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

Với tuyển sinh lớp 10, đây cũng là năm đầu tiên học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập bất kỳ, không phân biệt khu vực tuyển sinh như những năm trước. Học sinh đăng ký nguyện vọng dự thi theo hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin đầu cấp của thành phố. Các học sinh có thể tự đăng ký (cần có VNeID mức 2) từ ngày 10/4 đến 24 giờ ngày 17/4. Trong thời gian này, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng. 

Việc xác định đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027 tại Hà Nội được chia làm hai trường hợp cụ thể, áp dụng thống nhất toàn thành phố. Trong đó, đối tượng tuyển sinh ưu tiên 1 bao gồm những học sinh trong độ tuổi tuyển sinh cư trú tại địa bàn có khoảng cách đến trường gần nhất; đối tượng ưu tiên 2 bao gồm những học sinh trong độ tuổi tuyển sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh có khoảng cách đến trường ở địa bàn khác ngắn hơn khoảng cách tới trường gần nhất trên địa bàn cư trú.

Liên quan đến việc xác minh thông tin cư trú của học sinh phục vụ công tác tuyển sinh theo bản đồ số GIS, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, để phục vụ tuyển sinh năm 2026, lực lượng công an đã chỉ đạo công an cấp xã rà soát, cập nhật, hoàn thiện dữ liệu dân cư, bảo đảm mọi công dân đều có mã định danh cá nhân, được cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử khi đủ điều kiện. Trong đó, ưu tiên giải quyết cho học sinh cuối cấp, thí sinh tham gia các kỳ thi, bảo đảm thông tin chính xác, tránh phát sinh khiếu nại, ảnh hưởng quyền lợi tuyển sinh. 

Công an thành phố nhấn mạnh, các trường tuyệt đối không yêu cầu phụ huynh nộp giấy xác nhận thông tin cư trú. Dữ liệu cư trú của học sinh sẽ được khai thác trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm chính xác, thống nhất.

Nếu học sinh chưa có mã định danh hoặc thông tin chưa đầy đủ, phụ huynh cần liên hệ ngay công an cấp xã để được hướng dẫn cập nhật. Với học sinh đã đủ tuổi nhưng chưa được cấp căn cước, phụ huynh sắp xếp thời gian đưa con đến làm thủ tục theo thông báo của nhà trường và công an địa phương, bảo đảm hoàn thành trước thời điểm tuyển sinh. 

Đại diện công an thành phố cũng cho biết, qua rà soát, hiện toàn thành phố còn hơn 7.900 trường hợp chưa được cấp căn cước, chủ yếu là các cháu sinh năm 2011. Các đơn vị đang phối hợp với Ban giám hiệu các trường để tập trung xử lý, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/4. 

TĂNG CƯỜNG TƯ VẤN ĐỂ HỌC SINH LỰA CHỌN NGUYỆN VỌNG PHÙ HỢP 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh quan điểm lấy người học làm trung tâm, ưu tiên học gần nơi cư trú, năm 2026 là năm triển khai mô hình tuyển sinh và quản lý mới, trong quá trình thực hiện sẽ phát sinh nhiều tình huống cụ thể, đặc biệt liên quan xác thực nơi cư trú.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm tối đa quyền lợi học sinh thì các vướng mắc phát sinh sẽ được ngành Giáo dục, Công an và chính quyền cơ sở phối hợp để xử lý kịp thời.

Lưu ý các địa phương và nhà trường triển khai nghiêm kế hoạch tuyển sinh, ông Nguyễn Văn Hiền đề nghị các đơn vị công khai đầy đủ chỉ tiêu, phân tuyến theo bản đồ số, quy định hồ sơ trước thời điểm tuyển sinh ít nhất 30 ngày; tổ chức hướng dẫn phụ huynh tự kê khai thông tin, trong đó có dữ liệu cư trú, đẩy mạnh tuyển sinh trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Các đơn vị cần bố trí nhân sự hỗ trợ phụ huynh còn hạn chế về công nghệ thông tin để việc tuyển sinh được thuận lợi. 

Đối với tuyển sinh vào lớp 10, Sở sẽ quản lý chặt chẽ chỉ tiêu của từng trường, bảo đảm phân bổ hợp lý, tránh tình trạng dồn hồ sơ vào một số trường gây quá tải trong khi nơi khác thiếu chỉ tiêu, lãng phí cơ sở vật chất. Hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ được khai thác để công khai số lượng đăng ký theo thời gian thực, giúp học sinh và phụ huynh theo dõi, điều chỉnh nguyện vọng phù hợp. 

Các nhà trường cần tăng cường tư vấn để học sinh lựa chọn nguyện vọng sát với năng lực, đồng thời cân nhắc yếu tố khoảng cách địa lý, ưu tiên trường gần nơi cư trú nhằm bảo đảm điều kiện học tập ổn định lâu dài. Việc mở 3 nguyện vọng cần được hướng dẫn kỹ, tránh tâm lý đăng ký dồn vào trường "tốp trên" hoặc chọn trường quá xa chỉ để tăng khả năng trúng tuyển.

Đây là lần đầu tiên Ngày Sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Việc tổ chức sự kiện này nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời...

Những tháng đầu năm 2026, hàng loạt đường dây tiền ảo núp bóng đa cấp liên tiếp bị cơ quan chức năng bóc gỡ, đánh sập, phơi bày quy mô huy động vốn khổng lồ và mức độ tinh vi của các kịch bản lừa đảo…

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỷ đồng. Ngoài những tổn thất trực tiếp về kinh tế, tai nạn lao động còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động...

Một số ý kiến băn khoăn khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội giảm xuống còn 15 năm, mức lương hưu sẽ thấp theo. Tuy nhiên, cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, người dân không chỉ dừng lại ở việc được nhận lương hưu định kỳ hàng tháng, mà còn đi kèm với nhiều quyền lợi an sinh quan trọng…

Nền tảng số về thi hành án dân sự được xây dựng và vận hành đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

