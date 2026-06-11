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Truy tố 17 bị can xuất lậu cau khô qua biên giới, trị giá hơn 44 tỷ đồng tại Cao Bằng

Đỗ Mến

11/06/2026, 10:23

Do mặt hàng cau khô không có nguồn gốc, xuất xứ, không đủ điều kiện để xuất khẩu theo đường chính ngạch nên các bị can thống nhất vận chuyển theo đường mòn, lối mở qua biên giới để xuất lậu sang Trung Quốc...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 10/6, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 17 bị can trong vụ án buôn lậu xảy ra tại tỉnh Cao Bằng và các địa phương liên quan.

Trong đó, bị can Phùng Văn Lương (SN 1992, ở Phú Thọ), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1975, ở Quảng Ninh, Giám đốc Công ty CP Thương mại Vĩnh Nghĩa), Trần Minh Tiệp (SN 1982, ở Quảng Ninh) và các đồng phạm bị truy tố về tội Buôn lậu.

Theo cáo trạng, bị can Phùng Văn Lương từng làm nghề kinh doanh cau khô tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) nên biết phía Trung Quốc có nhu cầu mua cau khô với giá cao, có thể hưởng lợi nếu buôn lậu qua biên giới.

Khoảng cuối năm 2024, Lương gặp Lý Thiên Xa (tên thường gọi là A Siêu, quốc tịch Trung Quốc, chưa rõ nhân thân). A Siêu giới thiệu là đầu mối tiêu thụ cau bên Trung Quốc đang có nhu cầu tìm mua cau khô của Việt Nam.

Qua trao đổi, hai bên thỏa thuận, thống nhất: Lương thu mua cau khô tại Việt Nam và xuất sang Hồ Nam, Trung Quốc bán cho A Siêu với giá 33.000 nhân dân tệ/tấn (tương đương 115,5 triệu đồng/tấn).

Do mặt hàng này không có nguồn gốc, xuất xứ, không đủ điều kiện để xuất khẩu theo đường chính ngạch nên Lương sẽ vận chuyển theo đường mòn, lối mở qua biên giới (xuất lậu), giao cho A Siêu.

A Siêu sẽ ứng trước cho Lương 10,5 tỷ đồng và thống nhất sau khi nhận đủ 20 container cau khô, A Siêu sẽ chuyển tiền thanh toán cho Lương thông qua những người làm dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam.

Sau khi thỏa thuận với A Siêu, Phùng Văn Lương đã liên hệ, thỏa thuận với 02 nhóm đối tượng, thống nhất cùng xuất lậu cau khô từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trong đó, từ ngày 23/2/2025 đến ngày 24/4/2025, Lương đã cấu kết với nhóm Nguyễn Văn Ngọc, Trần Minh Tiệp để xuất lậu 17 container cau khô, trọng lượng 406.595 kg, trị giá hơn 42 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện vào tháng 2/2025, Lương đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với Trần Minh Tiệp về việc xuất lậu cau khô từ Việt Nam sang Trung Quốc giao cho A Siêu với giá 22.500 nhân dân tệ/tấn (tương đương 78,75 triệu đồng/tấn).

Về phương thức thực hiện, Lương sẽ thuê xe vận chuyển từ tỉnh Vĩnh Phúc đến Thất Khê, Lạng Sơn hoặc Đông Khê, Cao Bằng rồi thông báo số xe cho Tiệp. Phía Tiệp thông báo lại trong nhóm để Nguyễn Văn Ngọc liên hệ, làm việc với các cơ quan chức năng, đảm bảo hàng hóa không bị kiểm tra bắt giữ trong quá trình vận chuyển đến thị trấn Trà Lĩnh.

Tại Trà Lĩnh, Tiệp giao cho đồng phạm theo dõi, kiểm đếm số lượng cau khô, vận chuyển vào các kho tập kết (do Tiệp thuê) và giao hàng cho những người “bao biên” để xuất lậu.

Theo cáo trạng, trong số 17 container thì các bị can đã xuất lậu sang Trung Quốc 14,5 container cau khô, trọng lượng 353.920 kg, trị giá 36,7 tỷ đồng. Số còn lại, các đối tượng đã tập kết tại khu vực biên giới và đang tổ chức xuất lậu sang Trung Quốc thì bị kiểm tra, thu giữ. Do đó, các bị can chưa được hưởng lợi cá nhân.

Ngoài ra, Lương cũng trao đổi, thống nhất với Trần Đình Quý (SN 1983, ở Bắc Ninh) về việc xuất lậu cau khô từ Việt Nam sang Trung Quốc qua đường mòn, lối mở thuộc khu vực biên giới thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Tuy nhiên, khi các đối tượng đang thực hiện vận chuyển cau qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 530 bao cau khô, trọng lượng 18.550 kg, trị giá hơn 1.9 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định bị can Phùng Văn Lương là người chủ mưu thực hiện việc hành vi buôn lậu 425.145 kg cau khô, trị giá hơn 44 tỷ đồng.

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Từ khóa:

Buôn lậu buôn lậu gian lận thương mại buôn lậu qua biên giới trốn thuế

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