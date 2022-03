Hà Nội và một số tỉnh/thành phía Bắc cho học sinh đến trường trở lại từ ngày 21/3

Trong tuần qua, Hà Nội có số ca mắc Covid-19 ở học sinh, giáo viên giảm mạnh vì vậy, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã gửi thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc tiếp tục cho các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12 trên địa bàn thành phố được đến trường.

Theo đó, ngay từ sáng ngày 21/3, các trường nhanh chóng tổ chức dạy và học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, kiểm soát, xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên. Đồng thời cho biết sẽ tiếp tục bám sát diễn biến dịch bệnh tại địa phương để chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh trong thời gian tới, đặc biệt là quan tâm nhiều hơn đến học sinh khối lớp 9, lớp 12.

Đại diện một số trường cho biết, chỉ đạo mới đối với việc cho học sinh đi học trực tiếp hay trực tuyến hiện không dựa vào cấp độ dịch, mà căn cứ thực tế của từng quận, huyện. Từ đó các trường chủ động, linh hoạt với tình hình hàng ngày để triển khai thực hiện.

Ngoài TP. Hà Nội, sáng 21/3, tỉnh Tuyên Quang cũng cho học sinh các lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh được học trực tiếp, trực tuyến linh hoạt theo phương án của Sở Giáo dục & Đào tạo. Đối với trẻ em cấp mầm non thì tiếp tục nghỉ học. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tuyến.

Được biết, tính đến ngày 19/3, Tuyên Quang không có địa phương dịch cấp độ 4; 44 đơn vị là vùng cam, 9 đơn vị còn lại thuộc cấp độ dịch 1 và 2. Còn trước đó vào ngày 13/3, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 đủ liều cơ bản tạm nghỉ học trực tiếp tại trường. Học sinh vùng đỏ nghỉ học. Trường học có cấp độ dịch cấp 1, 2, 3 tổ chức dạy học linh hoạt.

Tương tự tại Bắc Ninh, học sinh các cấp đi học trở lại trường ngay từ ngày 21/3. Tuy nhiên học sinh cấp tiểu học, trung học sơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh chỉ học 1 ca vào buổi sáng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Riêng khối lớp 9 và 12 thì được bổ trợ, ôn tập trực tiếp thêm vào các buổi chiều. Đối với bậc mầm non, các cơ sở giáo dục chỉ tổ chức bán trú cho trẻ nếu đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch Covid-19 và có sự đồng ý, thống nhất của cha mẹ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả. Được biết trong 3 ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh khoảng 5.000 hoặc 6.000 người/ngày. Số ca nặng đang điều trị khoảng 30 người.

Tại Hà Giang, học sinh phổ thông cấp tiểu học, THCS, THPT, học viên, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục công lập, tư thục trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 21/3. Nhưng trẻ mầm non ở các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang vẫn nghỉ học đến khi có thông báo mới. Còn trước đó vào ngày 11/3, UBND Hà Giang đã có thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học toàn tỉnh và học sinh THCS, THPT, học viên, sinh viên tại thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Bắc Mê và Quang Bình nghỉ học tập trung từ 14/3 do dịch Covid-19 phức tạp.

Cùng với các tỉnh/thành trên, học sinh lớp 9 và lớp 12 trên toàn tỉnh Đắk Lắk cũng đi học tại trường ngay từ ngày 21/3 để chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng cho kỳ thi tuyển sinh cuối năm học 2021-2022.