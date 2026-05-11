Hà Nội và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Hiện nay, tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) đang được đánh giá là một trong những nơi có thế mạnh về công nghệ xanh và phát triển bền vững và phù hợp với định hướng phát triển xanh mà Hà Nội đang hướng tới...

Ngày 10/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) do Thống đốc Nagasaki Kotaro dẫn đầu, đến thăm và trao đổi về các nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, đầu tư đến văn hóa, giao lưu nhân dân.

Trên nền tảng đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn tỉnh Yamanashi, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là bước khởi đầu quan trọng, mở ra những hướng hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển đô thị thông minh, quản lý môi trường, giao lưu văn hóa – nhân dân và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp.

Khẳng định Hà Nội và Yamanashi đều sở hữu bề dày di sản văn hóa cùng nhiều giá trị đặc sắc, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch và giao lưu văn hóa, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách hai chiều.

Thông tin về định hướng phát triển trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết Thủ đô đang tập trung triển khai các giải pháp hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh và bền vững.

Đặc biệt, Hà Nội đang chuẩn bị thiết lập các khu vực phát thải thấp, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông điện, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. Đây là những lĩnh vực mà Hà Nội có nhu cầu học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đồng thời cũng mở ra nhiều tiềm năng hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, trong đó có Yamanashi – nơi có thế mạnh về công nghệ xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đề xuất hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, đặc biệt là trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc tăng cường giao lưu thế hệ trẻ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn là cầu nối bền vững, thúc đẩy quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai địa phương.

Với những đề xuất từ lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Thống đốc Nagasaki Kotaro khẳng định tỉnh Yamanashi là một trong những địa phương đi đầu của Nhật Bản trong chuyển đổi xanh, đồng thời có nhiều tiềm năng về phát triển văn hóa, di sản và du lịch.

Tỉnh Yamanashi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Hà Nội trong các lĩnh vực này, đặc biệt là công nghệ hydrogen – một hướng đi quan trọng trong phát triển năng lượng sạch mà Yamanashi đang tích cực triển khai nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Đáng chú ý, hai bên đã dành thời gian trao đổi sâu về các định hướng hợp tác dài hạn, trong đó tập trung vào việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng các giải pháp xanh trong phát triển giao thông đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng thân thiện với môi trường, cũng như hợp tác trong quy hoạch đô thị bền vững. Hai bên cũng thống nhất sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án hợp tác cụ thể sớm được triển khai, qua đó từng bước hiện thực hóa các cam kết hợp tác.

Thống đốc tỉnh Yamanashi đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ hai bên tăng cường giao lưu, học tập và trao đổi văn hóa, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng được củng cố, lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Yamanashi tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới. Qua đó, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương mà còn đóng góp tích cực vào việc nâng tầm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng sâu rộng và toàn diện