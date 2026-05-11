Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Nội và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Phương Nhi

11/05/2026, 11:52

Hiện nay, tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) đang được đánh giá là một trong những nơi có thế mạnh về công nghệ xanh và phát triển bền vững và phù hợp với định hướng phát triển xanh mà Hà Nội đang hướng tới...

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại buổi tiếp và làm việc với ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi (Nhật Bản). (Ảnh: UBND TP. Hà Nội)
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại buổi tiếp và làm việc với ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi (Nhật Bản). (Ảnh: UBND TP. Hà Nội)

Ngày 10/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) do Thống đốc Nagasaki Kotaro dẫn đầu, đến thăm và trao đổi về các nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, đầu tư đến văn hóa, giao lưu nhân dân.

Trên nền tảng đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn tỉnh Yamanashi, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là bước khởi đầu quan trọng, mở ra những hướng hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển đô thị thông minh, quản lý môi trường, giao lưu văn hóa – nhân dân và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp.

Khẳng định Hà Nội và Yamanashi đều sở hữu bề dày di sản văn hóa cùng nhiều giá trị đặc sắc, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch và giao lưu văn hóa, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách hai chiều. 

Thông tin về định hướng phát triển trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết Thủ đô đang tập trung triển khai các giải pháp hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh và bền vững.

Đặc biệt, Hà Nội đang chuẩn bị thiết lập các khu vực phát thải thấp, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông điện, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. Đây là những lĩnh vực mà Hà Nội có nhu cầu học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đồng thời cũng mở ra nhiều tiềm năng hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, trong đó có Yamanashi – nơi có thế mạnh về công nghệ xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đề xuất hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, đặc biệt là trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc tăng cường giao lưu thế hệ trẻ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn là cầu nối bền vững, thúc đẩy quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai địa phương.

Với những đề xuất từ lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Thống đốc Nagasaki Kotaro khẳng định tỉnh Yamanashi là một trong những địa phương đi đầu của Nhật Bản trong chuyển đổi xanh, đồng thời có nhiều tiềm năng về phát triển văn hóa, di sản và du lịch.

Tỉnh Yamanashi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Hà Nội trong các lĩnh vực này, đặc biệt là công nghệ hydrogen – một hướng đi quan trọng trong phát triển năng lượng sạch mà Yamanashi đang tích cực triển khai nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Đáng chú ý, hai bên đã dành thời gian trao đổi sâu về các định hướng hợp tác dài hạn, trong đó tập trung vào việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng các giải pháp xanh trong phát triển giao thông đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng thân thiện với môi trường, cũng như hợp tác trong quy hoạch đô thị bền vững. Hai bên cũng thống nhất sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án hợp tác cụ thể sớm được triển khai, qua đó từng bước hiện thực hóa các cam kết hợp tác.

Thống đốc tỉnh Yamanashi đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ hai bên tăng cường giao lưu, học tập và trao đổi văn hóa, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng được củng cố, lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Yamanashi tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới. Qua đó, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương mà còn đóng góp tích cực vào việc nâng tầm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng sâu rộng và toàn diện

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh

09:26, 05/05/2026

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh

Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn mới

10:15, 22/03/2026

Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn mới

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn tại Ninh Bình

22:14, 18/01/2026

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn tại Ninh Bình

Từ khóa:

chuyển đổi xanh đầu tư Địa phương hợp tác quốc tế Hà Nội Hà Nội hợp tác Nhật Bản Hà Nội và Yamanashi (Nhật Bản) hợp tác quốc tế Nhật bản

Đọc thêm

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Từ mô hình “6 nhà” với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng “lõm sóng”, phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Điện Biên năm 2026, địa phương đã chào đón hơn 750 đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham dự. Sự kiện ghi nhận 22 nhà đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng; đồng thời 11 nhà đầu tư được trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng...

Bộ Xây dựng: Hơn 3.800 km cao tốc trên cả nước đã được đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật

Bộ Xây dựng: Hơn 3.800 km cao tốc trên cả nước đã được đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật

Vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hệ thống giao thông, đảm nhận khoảng 70–75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và khoảng 91% vận tải hành khách...

Đến năm 2030, hơn 95% dân số tiếp cận sân bay trong bán kính 100km

Đến năm 2030, hơn 95% dân số tiếp cận sân bay trong bán kính 100km

Bộ Xây dựng cho biết quá trình điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nghiên cứu bổ sung thêm một số sân bay mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có trên 95% dân số tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km...

Huế thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch tâm linh với tỉnh Miền Trung Sri Lanka

Huế thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch tâm linh với tỉnh Miền Trung Sri Lanka

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Huế vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Chính quyền tỉnh Miền Trung Sri Lanka nhằm trao đổi định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch tâm linh và xúc tiến thương mại...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

2

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

3

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Đầu tư

4

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

Thế giới

5

Tác động việc làm từ các dự án điện hạt nhân

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy