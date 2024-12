Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông 16 khu đô thị

UBND TP yêu cầu UBND các quận: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của các khu đô thị, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh những đoạn, tuyến đường giao thông còn lại; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư các tuyến đường theo quy hoạch thuộc trách nhiệm đầu tư theo phân cấp để đảm bảo kết nối hạ tầng các khu đô thị với hạ tầng giao thông khu vực.

Đối với các chủ đầu tư 16 khu đô thị, yêu cầu về kết nối hạ tầng giao thông: khẩn trương tháo bỏ toàn bộ barie, rào chắn các tuyến đường đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kết nối với hạ tầng giao thông xung quanh dự án đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị theo quy hoạch để tăng khả năng kết nối hạ tầng giao thông.

Về công tác bàn giao hạ tầng khu đô thị: những hạng mục đã hoàn thành (đảm bảo đầy đủ quy định về nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng) yêu cầu chủ đầu tư thực hiện bàn giao theo quy định; hạng mục đã hoàn thành (chưa đảm bảo đầy đủ quy định về nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng), đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các quy trình thủ tục, hồ sơ để thực hiện bàn giao theo quy định.

Về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong các khu đô thị: chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, UBND các quận, các đơn vị liên quan để được hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức giao thông các tuyến đường nội bộ, các vị trí kết nối với giao thông khu vực và xử lý các bất cập về tổ chức giao thông, công tác đảm bảo an toàn giao thông trong các khu đô thị.

Để công tác triển khai đạt hiệu quả, UBND TP.Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật 16 Khu đô thị trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, danh sách 16 khu đô thị, gồm: Khu đô thị mới An Hưng, quận Hà Đông (GD1: Xây dựng đồng bộ HTKT); Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Park City Hanoi, phường La Khê, Yên Nghĩa, quận Hà Đông; Khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông; Khu đô thị sinh thái Sài Đồng, quận Long Biên (Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng và Phúc Đồng, quận Long Biên-Vinhomes Riverside1);

Khu công viên công nghệ phần mềm tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên; Công trình hỗn hợp tại ô đất ký hiệu G4*HH6 thuộc Khu đô thị công viên công nghệ phần mềm thuộc Khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên; Khu TTTM, văn phòng và Nhà ở Hapulico tại số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân;

Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, phường Cổ Nhuế 1 và phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm; Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai; Khu đô thị Nam đường Vành đai 3 (The Manor Central Park) tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội (giai đoạn 1); Khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì; Khu đô thị mới Cổ Nhuế tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm;

Cụm nhà cao tầng của tổ hợp chung cư CT1 tại ô đất I.C.32 thuộc khu đô thị Nam Thăng Long (giai đoạn II), phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm; Khu chức năng đô thị Đại Mỗ giai đoạn 1, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm; Khu chức năng cây xanh, hồ điều hòa, một phần công trình công cộng kết hợp nhà ở Vinhomes Paradise tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Trước là Công viên văn hóa thể thao Mễ Trì); Khu chức năng đô thị tại số 74 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân nay điều chỉnh: Khu chức năng đô thị Royal City tại số 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.