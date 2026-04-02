Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Tĩnh công bố quy định khung giá thuê nhà ở xã hội

Nguyễn Thuấn

02/04/2026, 10:18

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định quy định khung giá thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn. Quy định có hiệu lực từ ngày 10/4/2026, thay thế các chính sách trước đây.

Dự án nhà ở xã hội phường Thành Sen. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo Quyết định, giá thuê nhà ở xã hội được xây dựng theo từng loại hình công trình, số tầng và điều kiện hạ tầng.

Cụ thể, với các dự án không sử dụng vốn đầu tư công, giá thuê dao động từ 22.900 – 138.100 đồng/m2/tháng. Trong khi đó, nhà ở xã hội do cá nhân đầu tư có mức giá thấp hơn, từ 15.600 – 131.400 đồng/m2/tháng.

Đối với nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, khung giá thuê được xác định từ 22.700 – 113.900 đồng/m2/tháng, tùy quy mô và số tầng.

Các mức giá đã bao gồm chi phí bảo trì và lợi nhuận định mức, nhưng chưa tính các chi phí vận hành như điện, nước, gửi xe. Việc tách bạch này giúp thị trường dễ dàng hình thành cơ chế giá rõ ràng, hạn chế tranh chấp trong quá trình thuê.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân ngày càng lớn, việc xác lập khung giá được xem là “điểm tựa” quan trọng, giúp doanh nghiệp có cơ sở xây dựng phương án đầu tư, đồng thời, hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở phù hợp khả năng chi trả.

Bên cạnh giá thuê, Hà Tĩnh cũng đưa ra khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư – yếu tố thường gây nhiều tranh cãi trên thị trường.

Theo đó, nhà chung cư không có thang máy có mức giá từ 500 – 2.100 đồng/m2/tháng. Với các tòa nhà cao tầng hoặc có thang máy, mức giá tối đa lên tới 10.000 đồng/m2/tháng.

Khung giá này không chỉ áp dụng cho tài sản công mà còn đóng vai trò tham chiếu trong các giao dịch dân sự, giúp minh bạch hóa chi phí vận hành và hạn chế xung đột giữa cư dân và đơn vị quản lý.

Quyết định cũng phân công rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan trong triển khai. Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn và kiểm tra; Sở Tài chính quản lý việc kê khai giá; Ban Quản lý Khu kinh tế theo dõi tại các khu công nghiệp.

Từ khóa:

giá thuê nhà ở xã hội Hà Tĩnh khung giá dịch vụ quản lý nhà lưu trú công nhân nhà ở cho người thu nhập thấp quản lý nhà chung cư

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa tại Thủ Thiêm với quy mô 33 ha, dự kiến phục vụ khoảng 15.000 người...

Hiến kế Luật Đô thị đặc biệt tạo đột phá cho TP.HCM

Hiến kế Luật Đô thị đặc biệt tạo đột phá cho TP.HCM

Luật Đô thị đặc biệt được các chuyên gia nhận định là bước đi tất yếu, nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế, mở rộng không gian phát triển và giúp TP.Hồ Chí Minh tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, qua đó củng cố vai trò đầu tàu kinh tế trong giai đoạn mới....

15 cụm công nghiệp

15 cụm công nghiệp "dài cổ" chờ bố trí quỹ đất

Tại phía Tây Hải Phòng đã có 15 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích hơn 944ha nhưng do chưa được bố trí quỹ đất kỳ 2021 - 2025 nên chưa thể giao đất…

Từ đại lộ Lê Hồng Phong, cầu Nguyễn Trãi đến hành lang thương mại mới tại Hải Phòng

Từ đại lộ Lê Hồng Phong, cầu Nguyễn Trãi đến hành lang thương mại mới tại Hải Phòng

Tại nhiều đô thị lớn, các đại lộ chính không chỉ đóng vai trò hạ tầng giao thông mà còn trở thành động lực hình thành và phát triển các khu vực thương mại sầm uất. Tại Hải Phòng, trong khi đại lộ Lê Hồng Phong tiếp tục khẳng định vị thế là trục phát triển trung tâm kết nối sân bay Cát Bi, thì xu hướng dịch chuyển về phía Bắc sông Cấm qua cầu Nguyễn Trãi hướng tới đại lộ Bắc Nam VSIP đang mở ra kỳ vọng về một hành lang thương mại mới đầy tiềm năng.

VinaLiving khởi công xây dựng trung tâm thương mại thuộc dự án Salacia Villas

VinaLiving khởi công xây dựng trung tâm thương mại thuộc dự án Salacia Villas

Sáng 5/4, VinaLiving đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm thương mại (TTTM) thuộc dự án Salacia Villas với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền địa phương, các đơn vị tư vấn, thi công và đông đảo khách hàng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

Chứng khoán

2

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

3

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

4

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

5

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy