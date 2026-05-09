Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng

Như Nguyệt

09/05/2026, 14:32

Các bị can đã cấu kết, thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh...

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 9/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố về hành vi trên gồm: Lê Đăng Liêu (sinh năm 1985, Giám đốc Công ty Cổ phần Hathaco); Lê Văn Hùng (sinh năm 1983, Trưởng Phòng thí nghiệm); Bùi Đình Dũng (sinh năm 1988, Thí nghiệm viên); Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1981, Chỉ huy trưởng công trình); Nguyễn Văn An (sinh năm 1994, Tư vấn giám sát) và Nguyễn Duy Mạnh (sinh năm 1987).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình.

Đây là lĩnh vực gây ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ thuật, chất lượng an toàn công trình, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư và công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các Phòng An ninh kinh tế, An ninh điều tra, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập đấu tranh với số đối tượng có liên quan.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ các sai phạm có liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định rõ sai phạm xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909, thuộc Công ty Cổ phần Hathaco và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã cấu kết, thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát toàn diện các công trình, dự án có dấu hiệu liên quan, đấu tranh làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Thành phố hỗ trợ hàng tháng mức 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Tài chính...

Đường dây vận hành tinh vi qua hàng chục website cá cược, sử dụng hơn 1.000 đại lý cùng hệ thống thanh toán ngầm để hợp thức hóa dòng tiền hàng nghìn tỷ đồng...

Tại cuộc họp thẩm định, đại diện VCCI kiến nghị để các chính sách phát huy hiệu quả thực chất, cần thiết kế thêm các cơ chế hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu; đồng thời nâng cao năng lực số và năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp...

Bị can đã thực hiện hành vi cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố, từ đó sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả; đồng thời hợp thức hóa và che giấu dòng tiền phạm tội...

Ngân hàng Nhà nước kiến nghị bỏ quy định về biện pháp kê biên tài sản của pháp nhân thương mại đang được cầm cố, thế chấp và bổ sung tài sản đang cầm cố thế chấp thuộc trường hợp không kê biên...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

