Hà Tĩnh: Khu “đất vàng” hơn 2,2ha tại trung tâm thành phố được định giá hơn 539 tỷ đồng

Khu đất rộng hơn 22.750m2 tại trung tâm Hà Tĩnh vừa được xác định giá hơn 539 tỷ đồng, phục vụ thanh toán cho dự án hạ tầng theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT).

UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã phê duyệt giá đất cụ thể đối với khu đất rộng hơn 22.750m2 tại trung tâm thành phố Hà Tĩnh cũ (nay thuộc phường Hà Huy Tập). Theo quyết định ban hành giữa tháng 3, mức giá được xác định hơn 23,7 triệu đồng/m2, tương ứng tổng tiền sử dụng đất dự kiến hơn 539 tỷ đồng.

Khu đất này được giao cho Công ty TNHH Đầu tư khu đô thị Hàm Nghi để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sử dụng vào mục đích đất ở đô thị theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Theo quy hoạch chi tiết, khu đất được bố trí cho cả đất ở đô thị và đất công cộng.

Đây là quỹ đất hoàn trả cho dự án tháo dỡ, xây dựng mới tuyến đường dây điện 110kV và 220kV đi chung, góp phần giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất khu vực phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ. Dự án đường dây điện có tổng mức đầu tư hơn 118 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT.

Sau khi giá đất được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, làm cơ sở cho doanh nghiệp triển khai các bước tiếp theo.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng giao các sở, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương tại các phường Thành Sen và Hà Huy Tập phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, quá trình đầu tư xây dựng và các nội dung liên quan trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.