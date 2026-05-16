Hà Tĩnh: Quy hoạch hơn 56.000 ha phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Được quy hoạch theo hướng văn minh, hiện đại và năng động, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với diện tích hơn 56.000 ha sẽ trở thành đầu mối giao thương chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.

Chiều 15/5, tại xã Sơn Tây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045.

Việc điều chỉnh quy hoạch được kỳ vọng mở ra dư địa lớn cho phát triển bất động sản thương mại, logistics, dịch vụ và đô thị khu vực cửa khẩu phía Tây Hà Tĩnh, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp và du lịch biên mậu.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có tổng diện tích tự nhiên hơn 56.685 ha, trải rộng trên địa bàn 3 xã gồm Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Tây. Khu vực này có vị trí chiến lược khi tiếp giáp tỉnh Bolikhămxay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng thời kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch khu vực Bắc Trung Bộ.

Đáng chú ý, vùng lõi của khu kinh tế có quy mô khoảng 23.411 ha, được quy hoạch thành 9 phân khu chức năng với các loại hình phát triển như thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, nông - lâm nghiệp, công nghiệp và đô thị. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành các khu đô thị dịch vụ, trung tâm logistics và các tổ hợp thương mại cửa khẩu trong tương lai.

Quy hoạch được chia thành hai giai đoạn gồm giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và định hướng dài hạn đến năm 2045. Mục tiêu hướng tới xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trở thành khu kinh tế cửa khẩu quốc tế văn minh, hiện đại, năng động; là đầu mối giao thương và trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc hoàn thiện quy hoạch sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác quản lý xây dựng, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án đầu tư. Đồng thời, mở ra cơ hội phát triển thị trường bất động sản công nghiệp, bất động sản logistics và bất động sản thương mại tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo trong thời gian tới.

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, quy hoạch mới cũng đặt yêu cầu phát triển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới Bắc Trung Bộ.