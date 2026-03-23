HAG điều chỉnh ngày đáo hạn trái phiếu nhóm A xuống 26/3/2026

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án phát hành Trái phiếu 2016 - Trái phiếu nhóm A.

Theo đó, HĐQT HAG điều chỉnh lại kỳ hạn lô trái phiếu phát hành vào năm 2016 - trái phiếu nhóm A. Cụ thể: ngày đáo hạn được điều chỉnh từ 30/12/2026 sang ngày 26/03/2026 với kỳ hạn 10 năm, nay rút về còn 3.373 ngày.

Được biết, trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành vào ngày 30/12/2016, tổng giá trị gần 6.6 ngàn tỷ đồng. Lô này gồm 6,596 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào 30/12/2026. Trái chủ là BIDV. Lãi suất áp dụng 9.6%/năm.

Cuối tháng 12/2025, HAG cho biết đã nhận được thông báo của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh "DATC” và thông báo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”). Theo đó, BIDV đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A, mã trái phiếu HAGLBOND 16.26 cho DATC.

Kể từ ngày 29/12/2025, DATC chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ đối với Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A từ BIDV, và là trái chủ duy nhất của toàn bộ Trái phiếu nhóm A đang lưu hành.

Theo dữ liệu HAG cập nhật bổ sung gốc và lãi trái phiếu 2016 - Trái phiếu nhóm A sau khi chậm thanh toán với giá trị phát hành theo mệnh giá tính đến ngày 23/1/2026 là 6.596 tỷ đồng; Giá trị dư nợ gốc là 3.876 tỷ, giá trị dư nợ gốc theo thực tế tính đến ngày 23/12/2026 là 819 tỷ.

Tính đến ngày 30/12/2025 gốc là 280 tỷ, lãi là 1.997 tỷ lãi suất 7,675%. Tính đến ngày 23/1/2026, HAG mới thanh toán 280 tỷ tiền gốc, 420 tỷ tiền lãi. Số tiền chưa thanh toán là 1.577 tỷ đồng. Thời gian thành toán từ ngày 14/1-23/1/2026.

Cũng trong ngày 20/03, HAGL thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 17/04. Tuy nhiên chi tiết tài liệu chưa được công bố.