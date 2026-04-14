Hai công ty chứng khoán và 6 ngân hàng thương mại vào danh sách kiểm tra thuế của Cục Thuế Bộ Tài chính

Theo Quyết định số 446 về kế hoạch kiểm tra chuyên ngành của Cục Thuế (Bộ Tài chính), có 2 công ty chứng khoán nằm trong kế hoạch kiểm tra của cơ quan thuế gồm: Công ty CP chứng khoán Kỹ Thương (TCX), Công ty CP chứng khoán VPS (VCK). Ngoài ra còn có Công ty CP quản lý quỹ Kỹ Thương cũng xuất hiện tại kế hoạch kiểm tra thuế này.

TCBS và VPS đều là những công ty chứng khoán có quy mô lớn và ảnh hưởng đáng kể trên thị trường. Theo công bố mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu thị phần môi giới quý 1/2026 tiếp tục là Chứng khoán VPS với tỷ lệ 15,32%, tăng nhẹ so với mức 14,28% của quý 4/2025. Xếp thứ hai là SSI với 11,14%, trong khi Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) giữ vị trí thứ ba với 8,85%.

Tại báo cáo thường niên 2025 vừa công bố, TCBS giới thiệu được thành lập từ năm 2008 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, tới cuối năm 2025 đã nâng lên 23.113 tỷ đồng, tương ứng gấp 77 lần. TCBS vốn công ty con của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Hiện do ông Nguyễn Xuân Minh làm Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm Tổng giám đốc.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 cho biết TCBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế 5.683 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước. Trên website, TCBS tự giới thiệu là công ty chứng khoán có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam liên tiếp trong 7 năm. Khoản thuế TCBS báo cáo đã nộp năm 2025 là 2.369 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024.

Tại VPS, công ty chứng khoán này được thành lập năm 2006, tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam, với vốn chủ sở hữu ban đầu khoảng 50 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của công ty do ông Nguyễn Lâm Dũng làm Chủ tịch đã tăng lên 28.835 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 570 lần so với thời điểm thành lập.

Tính đến cuối năm 2025, số lượng tài khoản giao dịch tại VPS đạt khoảng 1,6 triệu, chiếm tỉ trọng đáng kể trong tổng số hơn 11,8 triệu tài khoản toàn thị trường.

Theo báo cáo thường niên mới công bố, năm 2025, VPS ghi nhận sự tăng trưởng ở hầu hết các mảng hoạt động, bao gồm môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ, kinh doanh nguồn vốn và tư vấn tài chính. Cùng với đó, chi phí hoạt động và chi phí quản lý cũng gia tăng tương ứng với quy mô kinh doanh.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế năm 2025 của VPS đạt hơn 4.471 tỷ đồng, tăng 41,8% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt trên 3.579 tỷ đồng, tăng 42,1% và vượt 2,2% kế hoạch năm.

Quyết định kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế còn có 6 ngân hàng thương mại nằm trong kế hoạch kiểm tra. Các ngân hàng này gồm: Ngân hàng TMCP Bắc Á, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Ngân hàng TMCP Nam Á, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và Ngân hàng TMCP Việt Á.