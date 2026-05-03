Hai nữ nghệ sĩ hội ngộ tại triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp”
PGS.TS. Quách Thị Ngọc An
03/05/2026, 19:14
Tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) từ 06/5 đến ngày 10/5/2026, 50 tác phẩm trên chất liệu giấy dó và sơn dầu sẽ được giới thiệu tới người yêu nghệ thuật thủ đô trong khuôn khổ triển lãm mang tên “Cuộc sống tươi đẹp”…
Với Trang Thanh Hiền và Ly Tran (Trần
Phương Ly), triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp” lần
này không chỉ là một chủ đề mang tính khẳng định, mà còn như một câu hỏi mở: Vẻ
đẹp ấy ở đâu? Trong sự chiêm nghiệm, lắng sâu mang màu sắc thiền tính; hay
trong sự vận động mạnh mẽ của cảm xúc, cấu trúc và ngôn ngữ tạo hình đương đại?
Những câu hỏi tưởng chừng giản dị ấy đã được
hai nữ nghệ sĩ trả lời bằng tất cả đam mê của chính mình, tạo nên một triển lãm
đa sắc, giàu thú vị trong các cấp độ của hình, màu và ngôn ngữ hội họa. Hai
hành trình sáng tạo, hai con đường khác biệt của hai nghệ sĩ sẽ cùng được hội tụ
trong một triển lãm giữa mùa hạ tại thủ đô Hà Nội.
Tiếp tục hành trình phản chiếu và khúc xạ đời
sống qua lăng kính văn hóa, tâm linh, trong cuộc triển lãm lần này, Trang Thanh
Hiền đem đến những tác phẩm có phong cách quen thuộc: mực nho trên giấy dó, kết
hợp với kỹ thuật in khắc gỗ. Khán giả sẽ thấy ở đây sự kế thừa từ các triển lãm
cá nhân trước đó của cô như “Đáy sóng”, “Mùa trong vườn”, “Ảnh xạ”, trong một
hình thái mới.
Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, đó còn là sự
kết tinh của quá trình nghiên cứu mỹ thuật cổ và nghệ thuật Phật giáo Việt Nam,
với chất liệu giấy thủ công, mực nho cùng hệ biểu tượng như hoa sen, hình Phật,
các mô típ dân gian… tạo nên một thế giới vừa tĩnh tại, vừa ẩn chứa những dao động
nội tâm.
Hoa sen, lá sen cùng mô-típ hoa Sala được xoay chuyển đa chiều, chồng
lớp và liên kết trong những không gian mở giàu nhịp điệu. Với các chiều kích
đăng đối khác nhau, những sắp đặt mang tính tự sự này gợi liên tưởng đến các cấu
trúc mandala trong mỹ thuật Phật giáo, quy tụ và lan tỏa các yếu tố quanh một
trục tâm linh.
Bên cạnh các sắc độ quen thuộc của đen và
trắng, trong triển lãm lần này, Trang Thanh Hiền còn tạo ra những biến đổi với
các gam màu rực, mang chất Pop Art như hường, hồng, tím với sắc độ biến thiên
linh hoạt. Sự thay đổi này không chỉ làm mềm hóa cấu trúc, mở rộng trường cảm
xúc của tác phẩm, mà còn tạo nên một nhịp điệu màu sắc giàu tính nữ, đồng thời
tạo nên một dấu nối đáng chú ý giữa hai nghệ sĩ ở hai thái cực cá tính khác
nhau.
Trong khi đó, là một họa sĩ được thụ hưởng
đa văn hóa, lớn lên ở Việt Nam, học ở Nga và sống tại Mỹ, họa sĩ Trần Phương Ly
– Ly Tran mang đến “Cuộc sống tươi đẹp” một năng lượng khác: cởi mở, đa chiều
và đậm chất quốc tế.
Các tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm lần này đánh
dấu một bước chuyển quan trọng trong thực hành nghệ thuật của cô. Từ những bức
tranh giàu tính biểu hiện, nơi màu sắc và nét vẽ trở thành phương tiện trực tiếp
của cảm xúc, đến các sáng tác theo hướng mà tác giả gọi là “Trừu tượng lập thể
hữu cơ”, cho thấy nỗ lực kiến tạo một ngôn ngữ tạo hình mới.
Hình ảnh được phân mảng, cấu trúc lại và
hòa vào những chuyển động mềm mại, gợi nhịp điệu của cơ thể sống và tự nhiên,
nơi các yếu tố thị giác tồn tại trong trạng thái tuần hoàn, liên kết và tương
tác liên tục. Quá trình này không chỉ mở rộng biên độ biểu đạt mà còn cho thấy
xu hướng chuyển dịch rõ nét trong tư duy tạo hình của Ly Tran, từ trực cảm sang
một hệ cấu trúc mang tính kiến tạo.
Sự gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ đôi khi không phải là sự tương đồng về mặt hình thức
mà là sự đồng điệu trong chiều sâu tâm hồn. Họ cùng hướng tới việc nhận diện bản
thể, tìm kiếm những giá trị bền vững trong một đời sống đương đại nhiều biến động.
Nếu Trang Thanh Hiền đi từ truyền thống để soi chiếu hiện tại, thì Trần Phương
Ly lại từ trải nghiệm xuyên văn hóa để kiến tạo những cấu trúc mới của cảm xúc
và tư duy.
“Cuộc sống tươi đẹp” vì thế không chỉ là một
triển lãm, mà còn là một hành trình nhận thức, nơi người xem được mời gọi bước
vào những tầng khác nhau của cái đẹp: từ tĩnh lặng đến chuyển động, từ trực cảm
đến lý tính, từ cá nhân đến những liên hệ rộng lớn hơn với văn hóa và thế giới.
Hành trình 60 năm theo đuổi “Cuộc chơi với lá” của Nghệ sỹ Tạ Hải
10:16, 15/04/2026
Triển lãm di sản nghệ thuật của cố họa sĩ Lê Công Thành
18:54, 30/03/2026
Đêm nghệ thuật "Thi dĩ ngôn chí" tôn vinh thi ca triều Nguyễn
World Cup 2026 và cơ hội kinh tế từ bản quyền truyền hình
Với việc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026, câu chuyện về trách nhiệm xem bóng đá có bản quyền và những tác động kinh tế từ việc này đang trở thành tâm điểm chú ý…
World Cup 2026 vẫn sẽ là giải đấu sinh lợi nhất trong lịch sử?
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng trước lễ khai mạc tại Mexico City (11/6), World Cup 2026 đang đối mặt với nhiều thách thức. Từ tình trạng bạo lực tại Mexico cho đến nguy cơ Iran rút lui vì xung đột ở Trung Đông, giải đấu đang có áp lực doanh thu nặng nề...
Bài toán kinh tế khác thường của ngành công nghiệp giải trí
Sự trở lại của Kanye West tại SoFi Stadium mới đây cho thấy một mô hình vận hành khác biệt đáng chú ý. Thay vì tiếp cận sân khấu như một công cụ tối ưu hóa doanh thu, nghệ sĩ có thể biến không gian trình diễn thành một thực thể mang tính biểu tượng…
Hành trình 60 năm theo đuổi “Cuộc chơi với lá” của Nghệ sỹ Tạ Hải
Từ ngày 15/04 đến 19/04/2026, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), công chúng sẽ có cơ hội đắm mình trong không gian nghệ thuật độc đáo của triển lãm mang tên “Cuộc chơi với lá”…
Các "ông lớn" trực tuyến trong cuộc đua gia tăng lợi nhuận
Ban đầu, các nhà đầu tư rất quan tâm đến sự tăng trưởng số lượng người đăng ký, đặc biệt ngợi ca các công ty có khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận người tiêu dùng. Giờ đây, sự chú ý của họ giờ đây đã chuyển sang các biện pháp gia tăng lợi nhuận…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: