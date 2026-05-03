Hai nữ nghệ sĩ hội ngộ tại triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp”

PGS.TS. Quách Thị Ngọc An

03/05/2026, 19:14

Tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) từ 06/5 đến ngày 10/5/2026, 50 tác phẩm trên chất liệu giấy dó và sơn dầu sẽ được giới thiệu tới người yêu nghệ thuật thủ đô trong khuôn khổ triển lãm mang tên “Cuộc sống tươi đẹp”…

Một trong những tác phẩm sẽ được trưng bày tại triển lãm.
Một trong những tác phẩm sẽ được trưng bày tại triển lãm.

Với Trang Thanh Hiền và Ly Tran (Trần Phương Ly), triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp” lần này không chỉ là một chủ đề mang tính khẳng định, mà còn như một câu hỏi mở: Vẻ đẹp ấy ở đâu? Trong sự chiêm nghiệm, lắng sâu mang màu sắc thiền tính; hay trong sự vận động mạnh mẽ của cảm xúc, cấu trúc và ngôn ngữ tạo hình đương đại?

Những câu hỏi tưởng chừng giản dị ấy đã được hai nữ nghệ sĩ trả lời bằng tất cả đam mê của chính mình, tạo nên một triển lãm đa sắc, giàu thú vị trong các cấp độ của hình, màu và ngôn ngữ hội họa. Hai hành trình sáng tạo, hai con đường khác biệt của hai nghệ sĩ sẽ cùng được hội tụ trong một triển lãm giữa mùa hạ tại thủ đô Hà Nội.

Tiếp tục hành trình phản chiếu và khúc xạ đời sống qua lăng kính văn hóa, tâm linh, trong cuộc triển lãm lần này, Trang Thanh Hiền đem đến những tác phẩm có phong cách quen thuộc: mực nho trên giấy dó, kết hợp với kỹ thuật in khắc gỗ. Khán giả sẽ thấy ở đây sự kế thừa từ các triển lãm cá nhân trước đó của cô như “Đáy sóng”, “Mùa trong vườn”, “Ảnh xạ”, trong một hình thái mới.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, đó còn là sự kết tinh của quá trình nghiên cứu mỹ thuật cổ và nghệ thuật Phật giáo Việt Nam, với chất liệu giấy thủ công, mực nho cùng hệ biểu tượng như hoa sen, hình Phật, các mô típ dân gian… tạo nên một thế giới vừa tĩnh tại, vừa ẩn chứa những dao động nội tâm.

Một số tác phẩm của nghệ sĩ Trang Thanh Hiền.

Hoa sen, lá sen cùng mô-típ hoa Sala được xoay chuyển đa chiều, chồng lớp và liên kết trong những không gian mở giàu nhịp điệu. Với các chiều kích đăng đối khác nhau, những sắp đặt mang tính tự sự này gợi liên tưởng đến các cấu trúc mandala trong mỹ thuật Phật giáo, quy tụ và lan tỏa các yếu tố quanh một trục tâm linh.

Bên cạnh các sắc độ quen thuộc của đen và trắng, trong triển lãm lần này, Trang Thanh Hiền còn tạo ra những biến đổi với các gam màu rực, mang chất Pop Art như hường, hồng, tím với sắc độ biến thiên linh hoạt. Sự thay đổi này không chỉ làm mềm hóa cấu trúc, mở rộng trường cảm xúc của tác phẩm, mà còn tạo nên một nhịp điệu màu sắc giàu tính nữ, đồng thời tạo nên một dấu nối đáng chú ý giữa hai nghệ sĩ ở hai thái cực cá tính khác nhau.

Trong khi đó, là một họa sĩ được thụ hưởng đa văn hóa, lớn lên ở Việt Nam, học ở Nga và sống tại Mỹ, họa sĩ Trần Phương Ly – Ly Tran mang đến “Cuộc sống tươi đẹp” một năng lượng khác: cởi mở, đa chiều và đậm chất quốc tế.

Các tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm lần này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong thực hành nghệ thuật của cô. Từ những bức tranh giàu tính biểu hiện, nơi màu sắc và nét vẽ trở thành phương tiện trực tiếp của cảm xúc, đến các sáng tác theo hướng mà tác giả gọi là “Trừu tượng lập thể hữu cơ”, cho thấy nỗ lực kiến tạo một ngôn ngữ tạo hình mới.

Hình ảnh được phân mảng, cấu trúc lại và hòa vào những chuyển động mềm mại, gợi nhịp điệu của cơ thể sống và tự nhiên, nơi các yếu tố thị giác tồn tại trong trạng thái tuần hoàn, liên kết và tương tác liên tục. Quá trình này không chỉ mở rộng biên độ biểu đạt mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ nét trong tư duy tạo hình của Ly Tran, từ trực cảm sang một hệ cấu trúc mang tính kiến tạo.

Một số tác phẩm của họa sĩ Trần Phương Ly (LyTran).

Sự gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ đôi khi không phải là sự tương đồng về mặt hình thức mà là sự đồng điệu trong chiều sâu tâm hồn. Họ cùng hướng tới việc nhận diện bản thể, tìm kiếm những giá trị bền vững trong một đời sống đương đại nhiều biến động. Nếu Trang Thanh Hiền đi từ truyền thống để soi chiếu hiện tại, thì Trần Phương Ly lại từ trải nghiệm xuyên văn hóa để kiến tạo những cấu trúc mới của cảm xúc và tư duy.

“Cuộc sống tươi đẹp” vì thế không chỉ là một triển lãm, mà còn là một hành trình nhận thức, nơi người xem được mời gọi bước vào những tầng khác nhau của cái đẹp: từ tĩnh lặng đến chuyển động, từ trực cảm đến lý tính, từ cá nhân đến những liên hệ rộng lớn hơn với văn hóa và thế giới.

